Казахстанский нефтяник Кушакбаев получил два с половиной года тюрьмы

В Астане соратники одного из лидеров профсоюза мангистауских нефтяников отреагировали на вынесенный сегодня приговор криками «позор».

Сегодня Алматинский районный специализированный уголовный суд № 2 Астаны приговорил Нурбека Кушакбаева, инспектора по труду профсоюзной организации предприятия Oil Construction Company (OCC), к двум годам и шести месяцам лишения свободы за подстрекательство к незаконной забастовке.

Плюс штраф – 80 тысяч долларов

Также одному из провсоюзных лидеров предписали выплатить штраф в 25,2 млн тенге (80 тысяч долларов США) в пользу нефтесервисного предприятия Techno Trading, по заявлению которого в отношении Кушакбаева завели уголовное дело, сообщает радио «Свобода» в Казахстане.

В течение двух лет активисту запрещено заниматься общественной деятельностью.

Кроме того, он обязан погасить судебные издержки в сумме 54 тысячи тенге (171 доллар).

Приговор будет обжалован

Приговор судьи Айжан Кульбаевой соратники нефтяника встретили криками «позор», «судилище», «сволочи», «максимальный срок дали – хотят запугать народ».



Жена Кушакбаева, Акнур, расплакалась. Нурбек, будучи в клетке для подсудимых, попытался ее утешить, взяв за руки.

Отбывать наказание активист будет в колонии общего режима.

Отметим, что Кушакбаев получил почти максимальный срок по ст. 402 УК – 2,5 года из трех возможных.

Суд не принял во внимание доказательства адвокатов, которые предоставили экспертизу диалога Кушакбаева от 4 января. Независимые эксперты дали заключение, что Кушакбаев не призывал продолжать забастовку.

Кроме того, защитник Гульнара Жуаспаева акцентировала внимание на ошибочности расчетов ущерба – часть цехов предприятия во время акции протеста простаивала не из-за забастовки.

Жуаспаева в комментарии Ц-1 сказала, что обязательно будут обжаловать приговор.

Прослушка «бешеных»

Дело профсоюзных активистов сделало очевидным и прослушку гражданских активистов. Сторона обвинения использовала материалы двухлетней записи телефонных разговоров мангистауских нефтяников.

Основаниями для прослушки стали флешмобы, заявки на митинги и даже поездки на обучающие семинары Международной организации труда и Всемирной федерации профсоюзов.

Андрей Цуканов, лидер движения «Коммунисты Казахстана», обращает внимание, что на жаргоне КНБ нефтяников называют «құтырғандар», что в переводе означает «бешеные».

Суд на Елеусиновым начнется в апреле

Профсоюзные лидеры были задержаны 20 января в Актау. Их обвиняли в организации забастовки и голодовки работников нефтесервисной компании Oil Construction Company Мангистауской области. Рабочие протестовали против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов.

Суд над еще одним фигурантом этого дела — руководителем профсоюза Амином Елеусиновым — должен начаться в апреле. Его обвиняют в растрате чужого имущества (ст. 189 УК РК).