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    Казахстанский нефтяник Кушакбаев получил два с половиной года тюрьмы

    В Астане соратники одного из лидеров профсоюза мангистауских нефтяников отреагировали на вынесенный сегодня приговор криками «позор».

    Жена Нурбека Кушакбаева расплакалась, услышав приговор; кадр из видео, опубликованного Андреем Цукановым
    Жена Нурбека Кушакбаева расплакалась, услышав приговор; кадр из видео, опубликованного Андреем Цукановым

    Сегодня Алматинский районный специализированный уголовный суд № 2 Астаны приговорил Нурбека Кушакбаева, инспектора по труду профсоюзной организации предприятия Oil Construction Company (OCC), к двум годам и шести месяцам лишения свободы за подстрекательство к незаконной забастовке.

    Плюс штраф – 80 тысяч долларов

    Также одному из провсоюзных лидеров предписали выплатить штраф в 25,2 млн тенге (80 тысяч долларов США) в пользу нефтесервисного предприятия Techno Trading, по заявлению которого в отношении Кушакбаева завели уголовное дело, сообщает радио «Свобода» в Казахстане.

    В течение двух лет активисту запрещено заниматься общественной деятельностью.

    Кроме того, он обязан погасить судебные издержки в сумме 54 тысячи тенге (171 доллар).

    Приговор будет обжалован

    Приговор судьи Айжан Кульбаевой соратники нефтяника встретили криками «позор», «судилище», «сволочи», «максимальный срок дали – хотят запугать народ».

     

    Жена Кушакбаева, Акнур, расплакалась. Нурбек, будучи в клетке для подсудимых, попытался ее утешить, взяв за руки.
    Отбывать наказание активист будет в колонии общего режима.

    Отметим, что Кушакбаев получил почти максимальный срок по ст. 402 УК – 2,5 года из трех возможных.

    Суд не принял во внимание доказательства адвокатов, которые предоставили экспертизу диалога Кушакбаева от 4 января. Независимые эксперты дали заключение, что Кушакбаев не призывал продолжать забастовку.

    Кроме того, защитник Гульнара Жуаспаева акцентировала внимание на ошибочности расчетов ущерба – часть цехов предприятия во время акции протеста простаивала не из-за забастовки.

    Жуаспаева в комментарии Ц-1 сказала, что обязательно будут обжаловать приговор.

    Прослушка «бешеных»

    Дело профсоюзных активистов сделало очевидным и прослушку гражданских активистов. Сторона обвинения использовала материалы двухлетней записи телефонных разговоров мангистауских нефтяников.

    Основаниями для прослушки стали флешмобы, заявки на митинги и даже поездки на обучающие семинары Международной организации труда и Всемирной федерации профсоюзов.

    Андрей Цуканов, лидер движения «Коммунисты Казахстана», обращает внимание, что на жаргоне КНБ нефтяников называют «құтырғандар», что в переводе означает «бешеные».

    Суд на Елеусиновым начнется в апреле

    Профсоюзные лидеры были задержаны 20 января в Актау. Их обвиняли в организации забастовки и голодовки работников нефтесервисной компании Oil Construction Company Мангистауской области. Рабочие протестовали против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов.

    Суд над еще одним фигурантом этого дела — руководителем профсоюза Амином Елеусиновым — должен начаться в апреле. Его обвиняют в растрате чужого имущества (ст. 189 УК РК).

    Источник:Ц-1
    Темы: Забастовка в Казахстане
    Теги: Астана забастовка Казахстан нефтяники Нурбек Кушакбаев права человека приговор профсоюзы суд
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