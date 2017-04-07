Казахстанцы стали беднее. Кроме элиты – она стала богаче

Эпоха «нефтедолларов» завершается. Индекс доходов казахстанцев, по данным Агентства по статистике Казахстана, скатился до уровня 2008 года.

Индекс реальных денежных доходов граждан Казахстана в процентах к предыдущему году, рассчитываемый сверхлояльным к правительству Агентством по статистике, составил 95,5% – по динамике это откат к показателям 2008 года.

Нет никаких сомнений, что в Агентстве попытались смягчить статистический шок, так как в реальности давление низких цен на основной экспортный ресурс Казахстана для основной массы казахстанцев оказалось существенно сильнее.

И хотя доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума снизилась, некоторые эксперты признают в этом очередную «игру цифр».

Индекс реальной заработной платы, в процентах к предыдущему году, тоже претерпел снижение – 99,1% к 2015 году.

Цены растут – товарооборот падает

На этом фоне индекс цен на продовольственные товары вырос почти на 10%. Примерно на столько же вырос и индекс цен на непродовольственные.

Индекс физического объема розничной торговли после почти десятипроцентного падения в 2015-м вырос на анемичный 1%. Экономика же в целом, опираясь на индекс физического объема промышленной продукции, снизилась на 1,1%.

Сильнейшее снижение претерпел внешнеторговый товарооборот в иностранной валюте – 62 млрд долларов против 76,5 годом ранее.

Падение составило почти 19% – локомотив экономики Казахстана, который почти полностью зависит от конъюнктуры на мировых рынках, начал сдавать назад.

«Карточный» домик благополучия, построенный на нефтедолларах и других невозобновляемых ресурсах, потянул вниз ряд социально-демографических показателей.

Например, по коэффициенту брачности Казахстан откатился к 2004 году, составив 7,96 на 1000 человек. Молодые люди не спешат связывать себя брачными узами в такое непростое время.

Но богатые стали еще богаче

Тем не менее на фоне тотального снижения доходов рядовых граждан лидеры казахстанского списка Forbes показали изрядную прозорливость, и в худшем случае сохранили свои состояния.

Опираясь на этот документ, можно увидеть, что Булат Утемуратов, бывший советник президента Казахстана и президент Федерации тенниса, по итогам 2016-го остался «при своих» с 2,3 млрд долларов.

Владимир Ким, бывший глава «Казахмыс», смог заработать 600 млн долларов: теперь его состояние оценивается в 2,1 млрд долларов. Тимур и Динара Кулибаевы, зять и дочь президента, смогли заработать в 2016-м 100 миллионов – состояние супругов теперь оценивается в 2,1 млрд долларов.

Замыкает топ-5 богатейших казахстанцев совладелец компании ERG, президент «Евразийского банка» Алиджан Ибрагимов. Его состояние увеличилось на 300 млн долларов – до 1,9 млрд долларов.

Таким образом, совокупное состояние фигурантов топ-5 казахстанского списка Forbes составило 8,4 млрд долларов.

В качестве успокаивающей пилюли для всех тех 99,99%, кто не попал в список Forbes, приведем почти народную мудрость, обладающую глубоким философским смыслом: «Небольшая сумма – ручеек, большая – поток с водоворотами».