Казахстанцы учатся фермерству – это возможно!

Фермеры Енбекшиказахского района Алматинской области предлагают помощь всем, кто хочет переехать на село и заняться своим делом, демонстрируя успехи, от которых загораются глаза.

В селе Чилик уже который год фермеры работают с особым энтузиазмом. Дело в том, что в регионе заработала система поддержки и обучения премудростям бизнеса: группа бизнесменов и общественников запустила почти что эксперимент, решив повысить продуктивность труда и организовать прямые поставки в одну из крупных торговых сетей свежих овощей и фруктов по сниженным ценам.

К разработкам привлекли специалистов, в том числе и зарубежных. И добились своего: урожайность овощей и фруктов повысилась до 35%, а прибыль для фермера с одного гектара составила в среднем на один миллион тенге больше.

Одной из причин стало выращивание рассады в кассетах, а также помогла увеличению урожайности посадка на черной мульче.

На экспериментальных площадках проводились сортоиспытания, применялись методы выращивания и ухода за овощами, рекомендованные консультантами – профессорами Университета Флориды (США). Проект, о котором говорят уже не первый год, получил название «Фермеры Чилика».

Фермерство – это бизнес

Земледельцам показали, что мало просто выращивать – нужно отнестись к своему делу как к бизнесу: прорабатывать эффективность всех процессов, чтобы не просто дешево продавать овощи, а чтобы их продукт имел товарный вид и попадал в руки покупателей свежим, что называется, с грядки – на стол.

Как признают сами фермеры, в сезон, например, 1 кг томатов стоит на поле 13 тенге, а на прилавке появляется по 300–400, и вся эта цепочка – неизвестные перекупщики. А можно сделать так, чтобы свежий и качественный продукт появлялся на прилавках раньше, а сам фермер получал большую, чем прежде, прибыль.

Фермер частного крестьянского хозяйства «Расул» Ролан Ибрагимов научился выращивать овощи либо раньше сроков массового сбора, либо позже, по его признанию, это очень выгодно, поскольку в «несезон» рынок заполнен импортной продукцией, а тут потребитель имеет возможность покупать свежие местные овощи.

«При меньших трудозатратах и использовании малого участка земли на теплице я получил прибыль в три раза больше, чем с 1 га земли на поле. В этом году я построил еще одну теплицу».

Конечно, проблемными остаются вопросы логистики, организации, но, как говорит исполнительный директор ОФ «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» Бакытгуль Ельчибаева, «фонд и курирующие коммерческие компании будут помогать разбираться со всеми вопросами в дальнейшем».

Теперь все подсказки – в книге

Спустя три года трудов и экспериментов, на протяжении которых 515 фермеров прошли через программу, появились методика и пособие под названием «Основы овощеводства».

В книге учли даже экономические факторы: разработаны специальные модули, опираясь на которые фермеры могут рассчитывать, при каких затратах и сроках какой урожай и прибыль они могут получить.

Как сказал один из фермеров Марат Мансуров, эта книга – отличное подручное средство. «Тут есть даже готовые примеры расчетов, конечно, когда знаешь, что экономисты все подсчитали, уже не так страшно начинать».

С поля – за парту

В этом году «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» планирует провести семинары по разработанным модулям для более 500 фермеров в Алматинской области.

И в текущем году организаторы продолжат внедрение инновационных технологий по выращиванию овощей на шпалерах, под агроволокном, в закрытом грунте, с использованием капельного орошения в восьми фермерских хозяйствах – победителях ежегодного конкурса «Фермеры Чилика».

В четырех хозяйствах будут проводиться экспериментальные работы по демонстрации испытания перспективных сортов перца и томата.

В 2017 году «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» консолидирует свои усилия над созданием эффективной модели и официальной регистрации кооператива фермеров. В кооператив войдут предприниматели, которые показали наилучшие результаты в рамках трехлетней практической работы и имеют устойчивые хозяйства.

На вопрос, всем ли подходит методика по выращиванию, применима ли она в других регионах Казахстана, Бакытгуль Ельчибаева ответила, что на то это и основы, чтобы фермеры могли на них опираться, а учитывать свою специфику, конечно, нужно.

К сожалению, пока пособие «Основы овощеводства» не продается в книжных сетях, но самым заинтересованным наверняка будет полезно прокатиться в Чилик, посмотреть на «АгроБизнес-Центр», организованный общественниками, которые, скорее всего, будут рады поделиться опытом, а может, и книжкой.

Организаторы проекта также обещают, что электронный вариант пособия появится в скором времени и будет доступен для скачивания.