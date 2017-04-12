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    Казахстанцы учатся фермерству – это возможно!

    Фермеры Енбекшиказахского района Алматинской области предлагают помощь всем, кто хочет переехать на село и заняться своим делом, демонстрируя успехи, от которых загораются глаза.

    На ферме в селе Чилик; фото: Фейсбук Чилик
    На ферме в селе Чилик; фото: Фейсбук Чилик

    В селе Чилик уже который год фермеры работают с особым энтузиазмом. Дело в том, что в регионе заработала система поддержки и обучения премудростям бизнеса: группа бизнесменов и общественников запустила почти что эксперимент, решив повысить продуктивность труда и организовать прямые поставки в одну из крупных торговых сетей свежих овощей и фруктов по сниженным ценам.

    К разработкам привлекли специалистов, в том числе и зарубежных. И добились своего: урожайность овощей и фруктов повысилась до 35%, а прибыль для фермера с одного гектара составила в среднем на один миллион тенге больше.

    Одной из причин стало выращивание рассады в кассетах, а также помогла увеличению урожайности посадка на черной мульче.

    На экспериментальных площадках проводились сортоиспытания, применялись методы выращивания и ухода за овощами, рекомендованные консультантами – профессорами Университета Флориды (США). Проект, о котором говорят уже не первый год, получил название «Фермеры Чилика».

    Фото: Фейсбук - "Фермеры Чилика"
    Фото: Фейсбук — «Фермеры Чилика»

    Фермерство – это бизнес

    Земледельцам показали, что мало просто выращивать – нужно отнестись к своему делу как к бизнесу: прорабатывать эффективность всех процессов, чтобы не просто дешево продавать овощи, а чтобы их продукт имел товарный вид и попадал в руки покупателей свежим, что называется, с грядки – на стол.

    Как признают сами фермеры, в сезон, например, 1 кг томатов стоит на поле 13 тенге, а на прилавке появляется по 300–400, и вся эта цепочка – неизвестные перекупщики. А можно сделать так, чтобы свежий и качественный продукт появлялся на прилавках раньше, а сам фермер получал большую, чем прежде, прибыль.

    Цены фермеров Чилика в разы ниже рыночных и супермаркетов; фото: Фейсбук
    Цены фермеров Чилика в разы ниже рыночных и супермаркетов; фото: Фейсбук

    Фермер частного крестьянского хозяйства «Расул» Ролан Ибрагимов научился выращивать овощи либо раньше сроков массового сбора, либо позже, по его признанию, это очень выгодно, поскольку в «несезон» рынок заполнен импортной продукцией, а тут потребитель имеет возможность покупать свежие местные овощи.

    «При меньших трудозатратах и использовании малого участка земли на теплице я получил прибыль в три раза больше, чем с 1 га земли на поле. В этом году я построил еще одну теплицу».

    Конечно, проблемными остаются вопросы логистики, организации, но, как говорит исполнительный директор ОФ «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» Бакытгуль Ельчибаева, «фонд и курирующие коммерческие компании будут помогать разбираться со всеми вопросами в дальнейшем».

    Теперь все подсказки – в книге

    Спустя три года трудов и экспериментов, на протяжении которых 515 фермеров прошли через программу, появились методика и пособие под названием «Основы овощеводства».

    В книге учли даже экономические факторы: разработаны специальные модули, опираясь на которые фермеры могут рассчитывать, при каких затратах и сроках какой урожай и прибыль они могут получить.

    Как сказал один из фермеров Марат Мансуров, эта книга – отличное подручное средство. «Тут есть даже готовые примеры расчетов, конечно, когда знаешь, что экономисты все подсчитали, уже не так страшно начинать».

    С поля – за парту

    В этом году «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» при поддержке Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» планирует провести семинары по разработанным модулям для более 500 фермеров в Алматинской области.

    И в текущем году организаторы продолжат внедрение инновационных технологий по выращиванию овощей на шпалерах, под агроволокном, в закрытом грунте, с использованием капельного орошения в восьми фермерских хозяйствах – победителях ежегодного конкурса «Фермеры Чилика».

    В четырех хозяйствах будут проводиться экспериментальные работы по демонстрации испытания перспективных сортов перца и томата.

    Казахстанцы все больше ценят местную продукцию, но предложений не так много; фото: Фейсбук
    Казахстанцы все больше ценят местную продукцию, но предложений не так много; фото: Фейсбук

    В 2017 году «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района» консолидирует свои усилия над созданием эффективной модели и официальной регистрации кооператива фермеров. В кооператив войдут предприниматели, которые показали наилучшие результаты в рамках трехлетней практической работы и имеют устойчивые хозяйства.

    На вопрос, всем ли подходит методика по выращиванию, применима ли она в других регионах Казахстана, Бакытгуль Ельчибаева ответила, что на то это и основы, чтобы фермеры могли на них опираться, а учитывать свою специфику, конечно, нужно.

    К сожалению, пока пособие «Основы овощеводства» не продается в книжных сетях, но самым заинтересованным наверняка будет полезно прокатиться в Чилик, посмотреть на «АгроБизнес-Центр», организованный общественниками, которые, скорее всего, будут рады поделиться опытом, а может, и книжкой.

    Организаторы проекта также обещают, что электронный вариант пособия появится в скором времени и будет доступен для скачивания.

    Источник:Ц-1
    Темы: Экономика Казахстана
    Теги: Казахстан сельское хозяйство фермерство Фермеры Чилика Чилик
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