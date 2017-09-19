Китай наращивает экономическое присутствие в Казахстане

Китай стал лидером по темпам роста капиталовложений в экономику Казахстана, войдя в пятерку крупнейших внешних инвесторов страны, сообщает аналитическая компания finprom.kz.

Китайская Народная Республика (КНР) и Казахстан, установив в 1992 году дипломатические отношения, за минувшие 25 лет сумели увеличить товарооборот почти в 40 раз, а общий объем китайских инвестиций превысил 33,4 млрд долларов США.

Казахстан стал для Китая главным торговым партнером в Центральной Азии и крупнейшим объектом инвестиций в Евразийском регионе.

За эти годы был открыт международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», модернизированы старые и построены новые дороги и железнодорожные пути, пять новых нефтегазопроводов.

Поднебесная возвела первый казахстанский завод по электролитической технологии производства алюминия, а также крупную гидроэлектростанцию.

Совместный проект – китайско-казахстанский логистический терминал в Ляньюньгане на Желтом море (северо-восточная часть Китая) дал Казахстану выход через океаны на быстрорастущий Азиатско-Тихоокеанский регион.

На прошедшей в Астане международной выставке ЭКСПО-2017 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал Китай ведущим экономическим партнером страны.

Китая будет еще больше

Еще более масштабные планы намерен осуществить Китай в Казахстане в ближайшие годы.

На прошедшем в июле казахстанско-китайском экономическом форуме озвучены намерения КНР в области аграрного сектора: за три года Китай вложит в казахстанский АПК инвестиций на общую сумму 160 млн долларов.

Это позволит поставить в КНР 200 тысяч тонн зерновых и 100 тысяч тонн масличных культур, а также создать терминал для хранения вышеуказанных культур в приграничной зоне.

Грандиозная программа инвестиций намечена и в промышленности. Подписан договор о строительстве в Казахстане 51 нового предприятия. Общая сумма проекта превышает 26 млрд долларов США.

По информации Министерства энергетики Казахстана, новые заводы возникнут в следующих отраслях: химическая промышленность – 14 проектов, горно-металлургический комплекс – 10, машиностроение – 6, сфера инфраструктуры – 6, электроэнергетика и ВИЭ – 6, агропромышленный комплекс – 5, легкая промышленность – 1, нефтепереработка и нефтегазовая отрасль – 2, производство строительных материалов – 1.

На сегодняшний день уже запущено два проекта из этого списка: начато увеличение мощностей для производства полипропилена в Павлодарской области, а также крупная узловая сборка автомобилей в Восточном Казахстане. На полную мощность выходит новый завод по производству растительного масла из рапса.

Бояться нечего?

Экономическая активность Китая в РК не только радует, но и пугает многих казахстанцев.

Митинги и земельные протесты весной 2016 года в Казахстане тоже имели под собой китаефобию.

Известный казахстанский социолог, специалист по современному Китаю Константин Сыроежкин считает эти опасения неоправданными, а страхи, что КНР хочет совершить финансовую экспансию и захватить всю экономику страны – надуманными мифами.

По его мнению, Китай рассматривает Казахстан прежде всего как транзитную страну на пути строительства Нового Шелкового пути из Азии в Европу. И здесь обе страны могут получить немалые дивиденды от сотрудничества, поскольку интересы у них совпадают.