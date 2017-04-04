Когда в Казахстане не будет детских домов?

В Казахстане появилась информация о скором исчезновении детских домов. На деле работа по искоренению этих учреждений только-только началась.

«С 2018 года детские дома Казахстана начнут трансформировать в центры поддержки семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – передал на днях корреспондент МИА «Казинформ».

Данная новость появилась в нескольких СМИ Казахстана, невольно внушая оптимизм, причем, например, сайт express-k.kz сообщил, что детские дома трансформируют в центры поддержки семьи (ЦПС) уже до 2019 года.

Поводом стали сообщения и.о. председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Ержана Ерсаинова, который в кулуарах встречи по теме трансформации детдомов сказал, что в Казахстане создаются центры поддержки семьи: «С помощью ЦПС ведется работа по психологической подготовке потенциальных приемных родителей, а также содействие устройству детей в семьи казахстанских граждан. У нас до этого наблюдался высокий показатель возврата детей в детские дома: приемные родители не были готовы воспитывать детей».

Малышам легче найти родителей

По данным комитета, 16% усыновленных детей возвращаются в детдома. В целом ежегодно количество воспитанников в детских домах сокращается на 1000 детей. В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей, устроенных в казахстанские семьи.

«Если в прошлом году было более 8 тысяч (детей), то в текущем – 7200», – сообщает Ержан Ерсаинов, считая тенденцию результатом работы по устройству детей в казахстанские семьи.

Впрочем, одна из сотрудниц Управления образования Алматы, которая занимается вопросами устройства детей в семьи, утверждает, что ведомство работает в прежнем режиме, никаких новшеств нет.

По ее словам, количество желающих усыновить ребенка несколько возросло в последнее время, но интерес по-прежнему сохраняется к грудничкам и детям младшего возраста. Что делать с подростками, которые и раньше, и теперь мало кому нужны, неизвестно. Возможно, именно этим вопросом стоило бы заняться центрам поддержки семьи.

Школы для усыновителей

Как указывается в сообщения МИА «Казинформ», с прошлого года в пилотном режиме лишь при двух детских домах Астаны и Алматы функционируют два таких центра.

В Алматы ЦПС начал свою работу на базе детского дома № 1 в январе 2017 года. Специалист ЦПС Сауле Чаганбаева пояснила, что в 2016 году этот же центр уже начинал работу в детском доме № 2.

Задача центра – подготовить потенциальных усыновителей к роли приемных родителей. По итогам обучения в центре желающие усыновить ребенка получают сертификат, который облегчит им дальнейший процесс усыновления.

Ержан Ерсаинов сказал, что дети будут находиться в ЦПС определенное время перед тем, как перебраться жить в семьи, – в период оформления документов.

Приемных родителей на всех не хватает

В Казахстане каждый год насчитывается свыше 30 тысяч сирот (данные очень разнятся и меняются год от года).

Чтобы устроить их в семьи, нужны ЦПС при каждом детском доме, а также нужна очень активная социальная работа, чего пока не наблюдалось, если не считать деятельность нескольких гражданских активистов и фондов, создающих общественный резонанс.

По словам Сауле Чаганбаевой, школу приемных родителей с июля по декабрь 2016 года прошли 27 казахстанцев, а к маю 2017 года будет создана группа из 36 человек.

Очевидно, что 36 взрослых не могут дать родительское тепло 30 тысячам сирот.

По словам Ержана Ерсаинова, к следующему году Комитет по охране прав детей МОН РК будет готов масштабно внедрять ЦПС: «При создании таких центров мы предполагаем, что детских домов в Казахстане не будет».

Остается надеяться, что эта глобальная работа в итоге принесет плоды.