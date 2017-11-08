«Куликовской торт» — по двое-трое суток на кыргызско-казахстанской границе

Известный и популярный бишкекский кондитерский дом «Куликовский» несет потери в Казахстане из-за трудностей пересечения кыргызско-казахстанской границы.

Таможня и пограничные службы Казахстана, по мнению менеджеров зарегистрированной в Бишкеке компании «Куликовский», неоправданно долго задерживают фуры с товаром, на которые имеются все разрешительные документы.

Километровые очереди машин, растянувшиеся с кыргызской стороны, стали обычным зрелищем на границе между двумя соседними странами. Эта ситуация тянется с 10 октября и пока не находит разрешения.

Машины не могут попасть на казахстанскую территорию по двое-трое суток.

А так как товар у «Куликовского» скоропортящийся, продажа в Алматы должна проходить мгновенно, буквально «с колес». Такие задержки на границе нарушают всю цепь торговли от фабрики в Бишкеке до прилавков фирменных магазинов в Алматы.

«Протолкнуть» машины через границу

То и дело представителю компании в Алматы Виктории Сливкиной приходится выезжать на пограничные пункты, чтобы «протолкнуть» застрявшие там машины, простаивающие на границе по двое-трое суток.

Как рассказывает маркетолог компании Юлиана Колакпаева, хоть качество тортов, пирожных и десертов «Куликовского» не страдает, потому что все машины – с системами охлаждения, теряются время и деньги.

Особенно страдает сектор заказов, потому что нет уверенности, что заказанные торты вовремя попадут на стол клиентам.

«Поэтому мы стараемся забить наши машины, что называется, «под завязку», водители загружают товар даже в кабины», – рассказывает Юлиана. По ее мнению, это совершенно ненормальная ситуация, потому что добросовестный бизнес страдает абсолютно без причины.

КД «Куликовский», начавший работу в Кыргызстане в 1991 году, широко известен в Казахстане, здесь его бизнес растет очень бурно.

В 2014 году в Алматы у него было только четыре магазина, через год их стало 12, а сегодня – 30. Еще четыре филиала компания имеет в Кызылорде.

И весь этот налаженный бизнес сегодня находится под угрозой.

«Молочка» становится дороже…

Не лучше ситуация и у Валихана Акмолдина, имеющего маленький продовольственный магазинчик возле Центрального рынка в Алматы.

Два последних года 90% его продаж занимали кыргызские молочные продукты, оперативно доставляемые в Алматы.

Свежие, качественные и недорогие молоко, кефир, масло и творог понравились алматинцам – у Валихана появился большой контингент постоянных покупателей, дело росло…

И вот уже около двух месяцев все встало, кыргызскую «молочку» перестали пропускать через границу.

Валихан считает такое ужесточение правил неоправданным, его бизнес терпит крупные убытки.

Казахстанская «молочка», которой он вынужденно заменил кыргызскую продукцию, и качеством ниже, и дороже, так что он теряет клиентов.

«Уж договорились бы наши власти как-нибудь! А то ведь из-за таких запретов только цены на молоко растут… Кому это нужно?» – сетует он.

Машины стоят, партнеры хмурятся…

Похожие проблемы и у кыргызской компании СКХ «Абдималик Ата», занимающейся выращиванием фруктов и овощей, а также дальнейшей их переработкой во фруктово-ягодные и плодоовощные консервы.

У компании 20 гектаров черешневых садов, их джемы и свежие ягоды оценили даже в дальнем зарубежье.

Недавно «Абдималик Ата» нашла партнеров в Казахстане, начали было поставлять продукцию и в соседнюю республику.

Но машины на границе, несмотря на все разрешительные документы, простаивают по трое суток. По словам менеджера по маркетингу компании Альберта Ситдикова, это очень сильно мешает регулярности поставок в Казахстан, и партнеры недовольны.

«Трудности перетока товаров через границу создаются искусственно. Кто-то, видимо, хочет закрыть казахстанский рынок для кыргызских продовольственных товаров или по крайней мере сильно осложнить нам работу здесь», – считает он.

Атамбаев высказался…

Ситуация на границе Кыргызстана и Казахстана обострилась после выступления кыргызского лидера Алмазбека Атамбаева 7 октября в преддверии президентских выборов, состоявшихся в стране 15 октября.

Тогда он позволил себе ряд резких выпадов лично против казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева и страны. Атамбаев обвинил Казахстан во вмешательстве в предвыборный процесс в Кыргызстане.

Более того, он заявил, что правительство Казахстана разворовывает богатства страны, и где точно нужен молодой президент, – так это в Астане. Нападки Атамбаева на Назарбаева затем продолжились.

Но власти Казахстана отрицают, что ситуация на границе связана с выпадами против Назарбаева. Поначалу они ссылались на фитосанитарный контроль, а с недавних пор стали обвинять Кыргызстан в создании «серых схем» на границе вопреки договоренностям в рамках ЕАЭС (Евразийский экономический союз) для контрабанды товаров из Китая.