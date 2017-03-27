Made in Kazakhstan: как развить дизайнерские бренды одежды

В беседе с казахстанским дизайнером и руководителем фэшн-инкубатора Аяжан Жаксыбай Ц-1 выяснял, как можно улучшить производство дизайнерской одежды в Казахстане.

На Неделе моды в Милане осенне-зимнего сезона 2017, состоявшейся в конце февраля, впервые принимали участие сразу пять казахстанских брендов: Aika Alemi, GK, Fariza Sultan, Nailya и Zibroo Design.

Последние четыре оказались участниками еще одного – менее громкого, но куда более важного для казахстанских дизайнеров проекта-инкубатора Kazakhstan Brand Incubator Program.

Его запустила в Алматы в 2015 году казахстанский дизайнер Аяжан Жаксыбай, автор бренда Aika Alemi, чья одежда сегодня продается в Цюрихе, Гонконге, Хошимин-Сити, Париже, Москве, Алматы и Лондоне.

Дом моды Aika Alemi, выпускающий женскую одежду класса люкс, называют творцом истинной, некричащей роскоши, чьи творения, словно шкатулки с двойным дном – простые снаружи, но сложные внутри.

В них сочетаются наследие ремесленников и новаторские идеи, отвечающие потребностям современной женщины, которая любит не эпатировать, а поражать, оставляя после себя долгое послевкусие.

Оригинальная одежда, не похожая ни на что другое, но сделанная очень качественно, отвечающая всем международным стандартам, сегодня способна поднять уровень казахстанских брендов на новую высоту, убежден Дом моды Aika Alemi.

О том, как может эффективно развиваться сегмент дизайнерской одежды в Казахстане, Аяжан рассказала Ц-1 на примере своего проекта.

– Ая, расскажите, пожалуйста, как удалось вывезти в Италию сразу пять брендов? Что вообще собой представляет ваш инкубатор, создавался ли он с целью коммерции?

– Инкубатор вырос из обучения. Я сначала обучала, потом меня попросили помочь на практике, стать куратором коллекции. И в какой-то момент я поняла, что можно и нужно делать это в больших масштабах, потребность в таком инкубаторе в Казахстане есть.

Увы, у нас много дизайнеров, которые недотягивают до международного уровня. Иногда просто потому, что не делают коллекции, как нужно. Только когда делаешь не просто набор вещей, а полноценную коллекцию, которая легко складывается в образы, только тогда ты можешь претендовать на то, что у тебя бренд, отвечающий международным стандартам.

Я предложила идею сделать инкубатор моему коллеге, теперь уже сокуратору Филиппу Пурхашеми, бизнес-тренеру инкубатора моды франкоговорящий части Бельгии – Валлонии-Брюсселя Wallonie-Bruxelles Design Mode. Филипп согласился, и теперь мы делаем инкубатор вместе.

– Это же базис профессии – как создать коллекцию, разве это не дают на конструкторских факультетах?

– В наших вузах все дается только в теории, и фокус больше на конструировании и технологии. Наши институты так и называются: технологические. Но нужно научить дизайнеров практически создавать коммерчески пригодные коллекции.

В советское время легкая промышленность не была заточена на рынок, государство само размещало заказ и само все выкупало. Поэтому у нас просто нет такого навыка – все учатся на своих ошибках, и коммерческую часть индустрии моды у нас не преподают.

– Что вы делаете в вашем инкубаторе, чтобы этому научить?

– Мы даем полный алгоритм, начиная от идеи до продаж: идея, концептуализация, планирование коллекции, создание образцов, съемка каталога, ценообразование, написание пресс-релизов, стратегия по продажам, маркетинг – все полностью, чтобы подготовить коллекции на зарубежный рынок. У нас было уже три сезона инкубатора, и так мы уже поработали с восемью дизайнерами.

– Почему вы ориентируетесь непременно на зарубежный рынок?

– Если продукт сделан по международным стандартам, то он будет востребован и в Казахстане, и где угодно.

Наш рынок – тоже часть международного рынка, посмотрите, у нас есть все мировые бренды. Я не согласна с такой стратегией, что надо завоевать сначала внутренний рынок, а потом идти за рубеж.

– Откуда у вас понимание этих вещей? Вы в этой сфере находитесь меньше, чем многие казахстанские дизайнеры.

– До того, как прийти в мир моды, я работала в корпоративном бизнесе: много лет была финансовым директором «Бакарди Мартини» по СНГ и Монголии.

Это не одежда, конечно, но это тоже брендоориентированный бизнес, и многие законы работают и там, и там одинаково.

Поэтому я знаю, что такое рынок, маркетинг, позиционирование, сегментирование, стратегия продаж, стратегия маркетинга, реклама, продвижение, коммуникации с рынком. У нас часто люди даже разницы не понимают между этими вещами.

– На ваш взгляд, совмещать работу во всех этих направлениях под силу индивидуально работающим дизайнерам?

– Дизайнер, который работает в коммерческой фирме и успешно продается, сразу мыслит во всех направлениях.

В больших брендах, конечно, работает отдельно дизайнерская команда, отдельно – коммерческая, отдельно – технологическая, но любой дизайнер все равно всегда слушает обратную связь от рынка, от технологов: технологи и конструкторы помогают ему воплотить идею эффективно, а рынок помогает сделать то, что будет продаваться.

Ты не можешь быть просто талантливым. Чтобы жить на те деньги, которые ты зарабатываешь дизайном, нужно учитывать всё. И уметь строить коммуникации.

– Если опираться на ваш опыт, что нужно делать казахстанскому начинающему дизайнеру, чтобы за короткий срок продаваться в мировых магазинах?

– Например, я сразу сказала себе: в Казахстане маленький рынок, надо ехать за рубеж. Я все изучила, решила запускать марку и в Лондоне наняла пиар-агента.

Очень опытная женщина, которая в свое время привела на британский рынок марку изумрудов и бриллиантов Graff из Южной Африки. Я озвучила ей свои цели, и она делала в соответствии с этим конкретные проекты, предлагала шаги, мы обсуждали.

Коротко говоря, она ввела меня в этот мир, вскоре я сразу попала на выставку Scoop International, и уже в первый сезон приняла участие в трех Неделях моды – в Лондоне, Париже и Киеве.

– Насколько помощь такого специалиста была дорогой?

– Это дорого. Пиар-агент стоила мне пять тысяч фунтов стерлингов в месяц, я с ней работала три месяца.

К сожалению, немногие привлекают таких специалистов. У меня в инкубаторе были известные дизайнеры, много лет работавшие на нашем рынке и даже в Италии учились, но не совсем представляли, как выходить за рубеж.

Многие делают хороший продукт, но не тот, который нужен рынку. А нужно по-другому – необходимо свой креатив преломить под требования рынка.

Конечно, при этом у дизайнера есть еще свое видение, и это хорошо, но направление должно быть таким: от рынка к продукту, а не по-советски: у нас есть такие-то активы и навыки, и мы хотим это продать.

– Зачем вам инкубатор? Не проще ли создавать свою одежду и заниматься ее продвижением?

– У меня есть преподавательские способности и потребность делиться опытом. И хочется, чтобы нас было много, хочется интересную конкурентную среду.

Когда я поехала в Лондон первый раз в 2013 году на престижный смотр моды Scoop International, там был большой павильон бельгийских дизайнеров, их было человек 20.

Помню, я им позавидовала: я там была одна, а у них – три зала! Я подумала, как классно было бы выехать большим составом казахстанских дизайнеров. Это большая разница: или ты один приглашаешь байеров (закупщиков), или хотя бы пять дизайнеров зовут в свой павильон. Так что мы уже три раза ездили более широким составом, постепенно вырастая в количестве. В этот раз – пять брендов, и это было классно.

Даже у дебютантов были заказы, нас назвали «новыми талантами из Казахстана», и в следующем сезоне нас снова ждут. Кстати, по итогам Недели вышла статья на Vogue Italia с названием «L’onda Kazaka a Milano» («Казахская волна в Милане») – приятно. Конечно, никакую волну в одиночку не сделаешь.

– Как скоро запускается следующий сезон инкубатора? Вы планируете и впредь заниматься этим регулярно?

– Да, начинаем уже в апреле. Но вообще мы надеемся, что скоро у нас получится заключить договор о сотрудничестве с одним международным финансовым институтом, который хочет поддержать легкую промышленность в Казахстане.

Им понравилась модель нашего инкубатора, и они хотят, чтобы я работала с дизайнерами, которые смогут обучаться и платить уже не всю сумму, а половину, то есть половину расходов наш партнер возьмет на себя.

Также они хотят, чтобы я работала с большими фабриками. Если все получится, думаю, это будет очень хороший толчок для всей отрасли.