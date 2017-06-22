Макс Бокаев объявил голодовку в казахстанской тюрьме

Активист Макс Бокаев, осужденный за протесты против земельной реформы, 12-й день голодает в петропавловской колонии на севере Казахстана, добиваясь перевода в родной Атырау.

С февраля этого года Бокаев отбывает пятилетний срок наказания в колонии ЕС-164/3 в Петропавловске – административном центре Северо-Казахстанской области (СКО) за организацию протеста в Атырау против продажи земли иностранцам в апреле 2016 года.

Он пытается добиться перевода в колонию по месту жительства. Его соратник Талгат Аян, который также отбывает срок в Петропавловске по аналогичному обвинению, голодовку не объявлял.

Суд отказал в переводе

Сестра активиста Акмарал рассказала Ц-1, что брат потерял более девяти килограммов и постоянно находится в санчасти под наблюдением – сотрудники колонии предлагают Бокаеву еду и снимают это на видеокамеру.

«Голодовка – вынужденная мера: у брата нет другой возможности выразить свой протест, – говорит Акмарал. – 12 июня в Астане состоялся суд, на котором Максу было отказано в переводе в исправительное учреждение по месту прописки».

Правозащитница Бахытжан Торегожина, казахстанского общественного фонда «Ар.Рух.Хак» подготовила обращение к генеральному прокурору Республики Казахстан, в котором просит его разобраться в ситуации с нарушением прав активистов.

По ее словам, Макс Бокаев болен гепатитом и желчнокаменной болезнью, при которых голодовки противопоказаны.

«Если он прибег к такой форме протеста из убеждения, что его права нарушены, значит, он не хочет мириться с такой несправедливостью», – отмечает правозащитница.

Торегожина пишет, что ежедневно в РК судьи сокращают в два раза сроки по резонансным делам и отпускают из зала суда преступников. В то же время осужденные активисты не могут рассчитывать на амнистию и лишены права отбывать срок по месту жительства – в соответствии со ст. 88 УИК РК.

Полгода – в худшей колонии РК

43-летнего Макса Бокаева и 31-летнего Талгата Аяна арестовали 17 мая 2016-го. Их обвинили в публичных призывах к захвату, удержанию власти, а также проведении незаконной демонстрации.

24 апреля они организовали в Атырау несанкционированный митинг против «земельной реформы» в РК и фактической передачи казахстанских земель Китаю.

Поправки в закон позволяли иностранным юридическим лицам арендовать землю на длительные сроки, что, по мнению протестующих, было равносильно ее продаже.

В январе 2017-го Атырауский областной суд отклонил апелляцию, оставив в силе решение о пятилетнем сроке заключения для каждого.

В конце февраля Бокаев и Аян добрались до колонии ЕС-164/3 в Петропавловске (СКО), проведя на этапе почти месяц.

В апреле активисты потеряли последнюю надежду на смягчение приговора – в пересмотре дела им отказал Верховный суд РК.