Мама Димаша Кудайбергенова: «Мне жалко своего ребенка…»

22-летний певец из Актобе Димаш Кудайбергенов, участвующий в китайском телешоу «I Am a Singer», с каждым выходом на сцену сводит с ума Поднебесную. Его мама рассказывает, как это дается.

Яна Казмиренко

Молодой казахстанский певец восхитил Китай и стал предметом гордости в Казахстане.

Успех Димаша Кудайбергенова в китайском телешоу «I Am a Singer» сделало его не только мегапопулярным в Казахстане, но и открыло рынок с более чем миллиардной аудиторией в Китае.

Китайские газеты пишут про феномен казахстанца с ангельским голосом. В Поднебесной у Димаша появились фан-клубы, а число поклонников больше населения 17-миллионного Казахстана.

Растет и количество подписчиков в Instagram, где за исполнителем следят 586 тысяч человек.

Мама печет семь лепешек

Димаш рос за кулисами, его родители – известные в Актобе певцы: певица Актюбинской филармонии, заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева – его мама, а отец – Канат Айтбаев возглавляет областное управление культуры.

Канат ездит в Китай поддерживать сына во время выступлений. Мама с младшими братом и сестрой «болеют дома».

«Я ежедневно разговариваю с сыном. Перед каждым этапом конкурса молимся за него, печем и раздаем семь лепешек», – говорит Светлана.

В первый раз Димаш вышел на сцену в два года – малышу доверили эпизодическую роль в спектакле. В пять лет он уже выступал на сцене музыкального колледжа во время учебы в детской музыкальной студии по классу фортепиано и вокала.

Мама певца называет одним из секретов его успеха увлечение плаванием: занятия в бассейне способствуют умению задерживать дыхание.

– Что дал ему конкурс в Китае как певцу? – интересуюсь у Светланы.

– Димаш должен проявить свои лучшие качества в очень сжатые сроки. Всего неделя дается на подготовку песни, запись партитуры, прогон с оркестром. А еще хореография, работа со стилистами, подбор костюмов. Чтобы «впеться в песню», нужна масса репетиций.

Я смотрю на него, и мне жалко своего ребенка, ведь на всех четырех турах он пел на разных языках, в том числе и на китайском.

Жду, когда он споет на казахском, уже отобрано несколько песен. Кстати, в 17 лет сын выиграл республиканский конкурс с украинской песней «Я люблю тільки тебе».

– Китайские СМИ и поклонники уже дежурят под вашим домом в Актобе?

– Пока нет, но поклонницы пишут письма дочке, которая учит китайский и рассказывает им о наших обычаях, любимых блюдах, культуре.

На конкурсе усилили охрану сына – его сопровождает четверо телохранителей. Китайские зрители интересуются родиной Димаша – вскоре канал, где выходит шоу, будет снимать сюжет о нашем городе и Астане, где учится Димаш.

– Надо отметить, что китайский конкурс преобразил Димаша внешне – он стал выглядеть как настоящая звезда!

– Да, ему очень идут все новые образы. А мы с отцом радуемся, что иностранные стилисты уговорили его не выпрямлять волосы. Все кудрявые люди хотят прямые волосы, и Димаш – не исключение. Но китайские парикмахеры решили, что кудри ему очень идут, и только подчеркнули их красоту.

– У вас в семье еще двое детей: сын и дочка. Они тоже будут петь?

– Младший занимается в музыкальной школе по классу домбры. А дочь отучилась в музыкалке всего два года – она поступила в президентскую школу в Актобе.

Но на всех семейных праздниках муж и дедушка играют на домбре, и мы обязательно поем песни композитора Шамши Калдаякова.

Светлана Айтбаева говорит, что планы сына в первую очередь связаны с учебой – он студент третьего курса Казахского национального университета искусств в Астане.

Она признает, что китайский успех заставил многих музыкантов обратить внимание на молодого певца.

– Звонят композиторы из России. Мы благодарны французской певице Ларе Фабиан за интерес к нашему сыну – это большой аванс начинающему артисту.

Ректор Казахского национального университета искусств Айман Мусаходжаева недавно сообщила, что ведет переговоры о выступлении Димаша на Каннском фестивале.

Яркий Кудайбергенов уместно смотрелся бы и на Евровидении, но Казахстан все еще на стадии переговоров с Европейским телерадиовещательным союзом.

Назарбаев берет с собой

Дуэта Кудайбергенова и Фабиан очень ждет и Марат Айтимов, преподаватель Актюбинского музыкального колледжа имени Ахмета Жубанова. Он учил пению маму Светлану и ее сына.

«В профессиональном плане Димашу не стыдно будет петь с Фабиан, хотя она и звезда первой величины», – оценивает педагог перспективный дуэт.

На выпускных экзаменах Кудайбергенов пел арию Ленского из «Евгения Онегина». Тем удивительнее, что после колледжа он поступил на факультет джазового вокала, хотя планировал заниматься академическим пением.

«Меня часто просят охарактеризовать голос Димаша: альтино или контратенор. Я его вел как лирического тенора. Он очень грамотно пользуется грудным мужским голосом и фальцетом – это очень необычно для восприятия», – объясняет Айтимов.

Кудайбергенов с первого курса университета участвует в конкурсах. Среди поклонников его таланта – и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он часто приглашает певца выступать во время государственных визитов.

«22 года – это очень мало для певца, и я советую ему бережно относиться к голосу и главное – оказаться в нужное время в нужном месте», – дает напутствие учитель.

Даже Витас приревновал

Музыкальный конкурс «I Аm a Singer» состоит из 14 этапов. В нем участвуют семь претендентов. В каждом туре они исполняют разные песни в разных стилях.

Финал запланирован на апрель. Шоу выходит на китайском канале Hunan TV. 11 февраля Кудайбергенов занял третье место на четвертом этапе и прошел в следующий тур.

Успех казахстанца никого не оставляет равнодушным.

В первый день февраля стало известно, что продюсер известного российского исполнителя Витаса Сергей Пудовкин возмутился исполнением песни «Опера 2» Кудайбергеновым на шоу, и казахстанскому певцу запретили исполнять песни Витаса на любой сцене мира.

Похоже, Витас, который несколько лет назад стал очень популярным в Китае, попросту ревнует к успеху молодого казахстанца.

Впрочем, любой скандал только добавляет популярности начинающему певцу.

Яна Казмиренко — корреспондент Ц-1