Массовая драка в Астане на стройке отеля «Абу-Даби Плаза»

На минувших выходных в столице Казахстана произошла массовая драка между индийскими и местными строителями, но задержаны только казахстанцы.

Ночью 2 сентября в соцсетях стали появляться сообщения от жителей Астаны, что на перекресток улиц Алматы и Туркестан прибыл спецназ и дежурят машины «скорой помощи». Слышались звуки выстрелов.

Вскоре выяснилось, что с местными служащими подрались рабочие-индусы, которые строят отель «Абу-Даби Плаза». 3 сентября власти сообщили: 41 человек задержан, госпитализированы двое граждан Индии.

По официальной версии, рабочие из Индии выпили, и у них возникла потасовка с местным охранником. Каждая сторона привлекла свою «группу поддержки». В результате возникла драка с участием около трех десятков человек.

Несчастливый небоскреб

Строительство столичного комплекса «Абу-Даби Плаза» начато в ноябре 2010 года. После постройки здание станет самым высоким в Казахстане и Центральной Азии.

Пик башни будет находиться на 75-м этаже – это примерно 382 метра. Строительство должно было завершиться в конце 2016 года, но застройщик – компания Aldar Properties из Объединенных Арабских Эмиратов – запаздывает. Стройка проходит со скандалами и шумихой в СМИ.

В 2016 году на объекте взорвались газовые баллоны. По неофициальной версии, их взорвали сами рабочие, недовольные тем, что им не платят зарплату. В 2014 году почти 600 строителей вышли на забастовку с требованием увеличить им зарплату и улучшить условия труда.

В этот раз тоже не все гладко.

«Группа людей пыталась дестабилизировать обстановку в Астане после массовой драки на строительной площадке комплекса «Абу-Даби Плаза», – об этом сообщает Департамент внутренних дел столицы.

Что подразумевается под «дестабилизацией», не уточняется, но похоже, что обе стороны увлеклись и желали продолжить выяснение отношений, несмотря на вмешательство полиции.

В отношении восьми человек, задержанных у «Абу-Даби Плаза», начато досудебное расследование. Остальных задержанных отпустили домой.

Что думают казахстанцы?

В любом случае конфликт в Астане – больше, чем рядовая драка, – так считают многие казахстанцы. Так, независимый журналист Наталья Садыкова, сейчас проживающая в Киеве, считает, что это лакмусовая бумажка процессов, происходящих в казахстанском обществе.

«Конфликт в Астане не про индийцев. На их месте могли быть турки, арабы и еще кто угодно. Конфликт в Астане – про казахов. Про то, что в центре столицы иностранный инвестор строит огромный дворец. Про то, что даже простыми рабочими на эту стройку берут только иностранцев. Про то, что сотни и тысячи гастарбайтеров получают хорошую заплату, которую могли платить местным», – пишет Садыкова на своей страничке в Facebook.

Оппозиционный активист, сопредседатель Социалистического движения Казахстана Айнур Курманов видит причиной драки низкий уровень жизни рабочих в стране и общее недовольство.

«На месте индийских рабочих могли быть кто угодно. Виноваты в данных событиях не индусы, а те олигархи и владельцы строительных компаний, которые не выполняют условия и не платят заработную плату. Индусы лишь выполнили роль пугала и раздражителя, чтобы выпустить пар недовольства в стране».

Кто виноват?

Политолог Айдос Сарым возмущен тем, что среди задержанных не оказалось ни одного иностранца.

Действительно, 41 задержанный – казахстанец, жителей Индии полицейские не задерживали. Он предложил «оштрафовать и депортировать индусов без возможности вернуться в Казахстан».

«Считаю, что в конфликте в «Абу-Даби Плаза» виноваты индусы и их работодатели. Они занимают рабочие места наших сограждан, которые спокойно могут делать ту же самую работу. Не все индусы – высококвалифицированные спецы, без которых стройка встанет. Полагаю, что это вопрос коррупции. Генпрокуратура должна провести гласное расследование и разобраться с законностью привлечения рабочей силы из-за рубежа».

Журналист Рабига Абдикеримова возмущена агрессивным комментированием новостей о драке. Она опубликовала пост в Facebook, где призвала к толерантности в отношении жителей других стран.

«Зачем писать в комментах: «Казахи показали индусам! Казактар, алга! Казактар корсетеди атасынын басын, маледес щщсс!!! Мы народ спокойный, но если встанем, то выгребем всем, так им и надо, ахахахахахаха!!!»

Это капец, братья. Мы, казактар, опозорились, что приняли такие законы, что миллиард человек может спокойно жить в тюрьме для строителей и получать наши зарплаты, хоть и мизер. Потом еще бьем себя в грудь, какие мы орлы свободы и львы доблести».

Сегодня экс-депутат парламента Казахстана Танирберген Бердонгаров посетил место инцидента в «Абу-Даби Плаза» и опубликовал ролик с места события.

По его мнению, конфликт возник при попустительстве компании-застройщика. Если бы не было социальной напряженности, таких драк не было бы, говорит он в своем ролике.

Строительные работы на объекте приостановлены. Сейчас полицейское оцепление в районе «Абу-Даби Плаза» снято, в районе дежурит Нацгвардия.

Конфликт прокомментировали все стороны, кроме застройщика. Арабская компания хранит молчание.

Кстати, стройка прославились не только драками и протестами. Ролики с рабочими, танцующими на объекте в стиле индийского кино, в прошлом году облетели весь Казнет.