Медиков Казахстана беспокоит рост жировой болезни печени

В Казахстане жирная пища, вдобавок к ней алкоголь и неподвижный образ жизни провоцируют рост жировой болезни печени, говорили на конференции медиков в Алматы.

По данным, представленным на состоявшейся на этой неделе в Алматы конференции «Центрально-Азиатская гастроэнтерологическая неделя – 2017», в Казахстане наблюдается рост жировой болезни печени, или жировой гепатоз печени.

Председатель Казахстанской ассоциации по изучению печени профессор Александр Нерсесов рассказал, что в настоящее время в стране на учете находятся более 45 тысяч человек, кому поставили диагноз: жировая болезнь печени, причем почти у 20 тысяч из них – уже хроническая форма.

Жировая болезнь печени, по словам профессора, в дальнейшем ведет к циррозам, раку печени и ранней смерти людей. И во многом люди сами провоцируют эту болезнь, безответственно относясь к своему здоровью.

«Когда после исследований говоришь пациенту, что главным лечением при этой хвори должно быть правильное питание, отказ от жирной пищи и вредных привычек, алкоголя, активный образ жизни, спорт, то зачастую натыкаешься на непонимание, порой даже агрессивное: что вы мне, доктор, прописные истины советуете, дайте лучше таблетку! Но люди не хотят понять, что такими простейшими мерами болезнь лечится эффективнее всего», – рассказал профессор.

Гепатит

Другая тема, волнующая медиков, – это вирусный гепатит. Сегодня в Казахстане число носителей вирусного гепатита С составляет 5,8% от всего населения РК, а неизлечимого гепатита В – 4,2% – это данные проведенного трехдневного эпидемиологического исследования в стране.

Столько высокие показатели, по мнению Нерсесова, требуют активного вмешательства в ситуацию медицинской общественности и государства.

В Казахстане с 1998 года проводится вакцинация против гепатита С. А с 2011 года реализовано несколько скрининговых программ по гепатитам, более шести тысяч человек получили лечение.

С 2016 же года для лечения стали применять современные противовирусные препараты, вошедшие в программу гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Такая терапия при гепатите С позволяет излечивать до 98% больных, отметил Нерсесов. Больные гепатитом В получают бесплатную поддерживающую терапию, что позволило значительно снизить смертность среди них.

По словам представителя Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Антонса Мозалевскиса, следование Казахстаном рекомендациям ВОЗ дает хорошую уверенность, что программа по ликвидации вирусного заболевания – гепатита C должна к 2030 году снизить число вновь заразившихся казахстанцев на 90%.