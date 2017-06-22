«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» – лучше никак, чем так!

Казахстанцы принялись обсуждать переименование столичного аэропорта. Одни этому несказанно рады. Другим категорически не нравится. Третьи прикалываются…

Сергей Дуванов

21 июня в Казахстане приняли решение о переименовании столичного аэропорта в честь все еще здравствующего президента Нурсултана Назарбаева.

Народ в стране отреагировал, предлагая, к примеру, переименовать и другие аэропорты.

Из всего этого возникла тема о переименовании Алматинского аэропорта. Посыпались различные предложения, в том числе назвать его в честь Динмухамеда Кунаева, первого секретаря ЦК Компартии КазССР (1960–1986).

А зачем, собственно, переименовывать?

Люди, не поддавайтесь психозу больных лизоблюдством чиновников и мелких людишек, просто привыкших преклоняться перед начальниками.

Это смешно и постыдно. Ничего и никого не нужно переименовывать. То, что делается сегодня, – это все временно.

ВСЁ, что делается в рамках любого культа личности, в конце концов отменяется. Тому примеров полно в истории.

Нет, я, конечно, понимаю, что бывают в истории той или иной страны личности, которые этого достойны: Вашингтон, Ататюрк, Петр I, де Голль, Ли Куан Ю.

Это те, кто изменили формат и вектор развития своих стран. Но, скажем, партаппаратчик пресловутой КПСС Кунаев – явно не из этой серии. Даже Назарбаев при всех его претензиях на звание отца казахстанской государственности на это не тянет.

Спрашивается, зачем тогда переименовывать? Чтобы продемонстрировать, что у нас тоже есть фигуры такого уровня? Так ведь нет их.

Всё, что имеется, – мелкотравчато, непрезентабельно и недотягивает до нужного уровня заслуг.

Лучше никак, чем так. Пора перестать бездумно повторять за другими только ради того, чтобы быть похожими на них. Не стоит обезьянничать.

Со стороны это выглядит как жалкая пародия. Не нужно становиться посмешищем в глазах окружающих.