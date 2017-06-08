Минюст Казахстана наступает на независимость адвокатов

Гражданское сообщество в Казахстане обеспокоено попытками Министерства юстиции подмять под себя адвокатуру, причем делается это кулуарно, вне общественного контроля.

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК, состоявшемся 29 мая, парламентариям были розданы материалы с готовым проектом рекомендаций, касавшихся работы адвокатуры и нотариата в стране.

Простое ознакомление с проектом рекомендаций, по словам председателя Республиканской коллегии адвокатов Казахстана Ануара Тугела, не оставляет сомнений, что законодатели хотят лишить юристов-защитников независимости и установить над ними контроль.

Согласовать с Минюстом…

Например, говорит Тугел, проект содержит рекомендацию, по которой требуется согласование с Министерством юстиции правил, которые принимает президиум Республиканской коллегии адвокатов.

«А как это согласуется с установленными в Законе «Об адвокатской деятельности» принципами о независимости при выполнении своей работы и недопустимости вмешательства со стороны государственных органов и должностных лиц?» – задается он вопросом.

«А как быть с тем, что по закону Республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой, независимой, профессиональной, самоуправляемой, самофинансируемой организацией? Согласование же правил с Министерством юстиции противоречит указанным принципам. Или эти принципы тоже будут исключены из закона?», — продолжает он далее.

Определить механизм контроля…

Но составители проекта рекомендаций идут еще дальше, предлагая Министерству юстиции определить механизм контроля над территориальными коллегиями адвокатов, в том числе со стороны Минюста и общественных советов городов и областей. Контроль – это даже не согласование, это полное подчинение адвокатуры государству.

«О какой независимости и самоуправлении можно говорить при наличии такого контроля? – говорит Тугел. – По сути, речь идет о создании подчиненной государству структуре, которую адвокатурой можно назвать весьма условно».

И уголовную ответственность за пособничество…

Также в проекте присутствует рекомендация проработать вопрос об усилении уголовной ответственности адвокатов, которые являлись соучастниками, подстрекателями или посредниками в совершении коррупции в целях подкупа или предоставления имущественных благ и преимуществ следователям и судьям либо другим должностным лицам.

«Получается, нормативного постановления Верховного суда о вопросах пособничества оказалось недостаточным? Теперь специальный статус адвокатов как субъектов уголовной ответственности требуется урегулировать в Уголовном кодексе?

Конкретизировать уголовную ответственность адвокатов, причем усилить ее. С чем это связано?» – возмущается Тугел.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов убежден, что проблема с пособничеством адвокатов надуманна, и число подобных правонарушений, совершаемых защищающей стороной, настолько незначительно, что не требует специального регулирования.

«Есть общие нормы УК об ответственности за подстрекательство и пособничество. И их вполне достаточно. Почему бы не начать с того, чтобы рассмотреть эти вопросы в отношении государственных служащих, судей и сотрудников правоохранительных органов? То есть среди тех, кто гораздо чаще адвокатов фигурирует в криминальной хронике коррупционных правонарушений», – добавляет он.

И лидеров лишить практики…

Еще в проекте фигурирует рекомендация, предлагающая ввести ограничения председателям, заместителям председателей, а также иным лицам, занимающим ответственную должность в Республиканской коллегии и в региональных коллегиях, проводить адвокатскую деятельность на период занятия ими соответствующих должностей.

Такая поправка, считает Тугел, направлена на раскол адвокатского сообщества на бюрократический аппарат и адвокатов-практиков. Она же лишит возможности для членов президиумов выступать в судах в поддержку своих коллег.

«Под шумок обсуждения важных проблем развития адвокатуры предлагается озвучить предложения, превращающие адвокатуру в подразделение Министерства юстиции. Надеемся, что под предлогом развития адвокатуры общество не лишится последнего независимого института, отстаивающего права граждан», – заявляет Ануар Тугел.