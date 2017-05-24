Монумент Славы в парке в Алматы закидали яйцами

Сегодня Компартия Казахстана рассказала о факте вандализма в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, находящемся в центре Алматы, и что полиции на это наплевать.

На специальной пресс-конференции в Алматы представители Коммунистической партии Казахстана рассказали о скандальном инциденте, произошедшем 22 мая.

В парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы неизвестные закидали яйцами монумент памяти героев-казахстанцев, защищавших Москву в годы Великой Отечественной войны.

Первым это заметил житель города Иван Агеев, который рано утром шел по парку (молодой человек принимал участие в пресс-конференции).

Он вызвал наряд полиции и предложил им написать заявление, но правоохранители, также увидевшие акт вандализма своими глазами, отказались предпринимать какие-либо действия, так как у свидетеля не было фотографий или видео ранее совершенных кем-то хулиганских действий.

Общественники не сдаются

Участники алматинской пресс-конференции заявили о намерении придать делу широкую огласку, чтобы осудить произошедшее и, главное, не допустить подобного в дальнейшем.

Внучка генерала Ивана Панфилова Айгуль Байкадамова считает, что произошедший инцидент – последняя капля в череде событий и инициатив, которые происходили в последние годы вокруг Мемориала Славы.

«Это опасная тенденция, и на нее нельзя не обращать внимание. В свое время хотели переименовать парк, хотели убрать надпись: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва!» Мол, при чем тут Россия. Но в то время была одна страна, единый народ, общая боль, если мы об этом забудем, начнем этот принцип нарушать, то что нас ждет в будущем?»

Председатель Совета ветеранов АГК КНПК Вячеслав Артемьев связал произошедшее с дефицитом духовности молодого поколения:

«За этим фактом стоит явление, называемое духовностью, и именно о духовности недавно писал президент Назарбаев. Это понятие широкое, емкое, оно включает в себя и культуру, которая есть система запретов, не позволяющая нарушить память, чувства других людей. Культуру современной молодежи нужно развивать».

Как заметил далее Артемьев, не нужно связывать все граффити на стенах, даже если они появляются в памятных местах, с чьим-то плохим умыслом, просто молодежь зачастую не понимает ценности исторических подвигов.

Но общая задача современников – развивать культуру, чтобы молодежь лучше понимала, что можно и что нельзя делать.

Культура начинается со школьной скамьи

Члены Коммунистической народной партии Казахстана привели в пример те негативные изменения, которые не могут способствовать росту патриотизма и ответственности детей.

Даже то, что многие школы лишились своих почетных имен, тоже говорит о том, что историю предпочитают забывать.

23-я алматинская школа носила имя Героя Советского Союза Василия Клочкова, 83-я – имя Героя СССР Шемякина, именных школ остались единицы, – говорит Айгуль Байкадамова. – А патриотизм начинается именно отсюда – с имен, с почитания и знания истории».

Айгуль Бахытжановна привела в пример школу-лицей № 5 в г. Кызылорде, которая до сих пор носит имя Героя Советского Союза Ивана Панфилова:

«Они всегда гордились этим именем и историей, и до сих пор первоклашек посвящают в панфиловцы. Сегодня, чтобы сохранять интерес детей к прошлому, нужно использовать и современные технологии. Рассказывая детям, что их прадеды воевали, показывать, где и как можно найти информацию о них в Интернете».