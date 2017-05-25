Мухтар Аблязов отвергает обвинение казахстанской прокуратуры

Сегодня в Алматы обвинение запросило 20 лет лишения свободы для банкира и экс-министра энергетики Мухтара Аблязова. Он назвал происходящее абсурдом.

Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, а также владелец БТА Банка, 53-летний Мухтар Аблязов, ныне проживающий в Европе, гневно отреагировал в Фейсбуке на обвинения, озвученные 25 мая прокурором в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

С 17 марта там проходит заочный судебный процесс по делу Аблязова и его бывших сотрудников (они присутствуют на заседаниях суда).

Прокуратура запросила 20-летний тюремный срок с конфискацией имущества для Аблязова, 18 лет – для директора по кредитованию Кайрата Садыкова, по 5 лет условно – для председателя кредитного комитета Жаксылыка Жаримбетова и экс-председателя правления БТА Банка Садуакаса Мамеша, пишет Tengrinews.

Почему Садыкову – 18, а Жаримбетову – пять лет условно

Аблязов не комментирует 20-летний срок, который для него в суде просит прокурор, но возмущен наказанием для Кайрата Садыкова.

«Кайрат Садыков не был членом кредитного комитета, не принимал никаких решений по выдаче кредитов в банке, – пишет главный обвиняемый. – Он технический исполнитель решений Жаримбетова, а также правления банка».

Бывший владелец БТА Банка обращает внимание на то, что прокуратура просит 18 лет для Садыкова, но всего пять лет условно – для его прямого руководителя Жаримбетова «за деятельное сотрудничество и раскаяние».

Аблязов объясняет разницу в строгости требуемых наказаний закулисной игрой казахстанских спецслужб.

По его словам, Садыков добровольно вернулся в Казахстан год назад, поскольку правоохранители убедили его, что в случае дачи показаний ему грозит максимум условный срок.

Однако, как уверяет Аблязов, после похищения в Турции Жаксылыка Жаримбетова казахстанскими спецслужбами Садыков стал им не нужен, и его решили сделать «козлом отпущения».

У Жаримбетова и Мамеша — смягчающие обстоятельства

Кроме тюремных сроков прокуратура также требует для Аблязова и Садыкова конфискацию имущества, штраф в размере 300 минимальных зарплат (23,3 тысячи долларов США), для всех обвиняемых – лишение права заниматься профессиональной деятельностью в банках на три года.

Прокурор назвал наличие малолетних детей, чистосердечное раскаяние и «содействие в изобличении других участников» смягчающими обстоятельствами для приговора Жаримбетову и Мамешу. У Садыкова и Аблязова гособвинитель таких обстоятельств не нашел.

Ущерб оценивают в 6 млрд долларов

Мухтар Аблязов обвиняется в хищении финансовых средств БТА Банка в период с 2005-го по 2009 год. Общий ущерб оценивают как минимум в шесть миллиардов долларов США. Его интересы в суде представляет государственный защитник.

Обвинение ему предъявлено по ст. 263, ч. 4 УК РК в редакции от 2014 года «Создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем»; ст. 176, ч. 3 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»; ст. 24, ч. 3 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление»; ст. 193, ч. 3 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»; ст. 220, ч. 1 «Незаконное использование денежных средств банка»; ст. 228 «Злоупотребление полномочиями».

Уголовное дело Аблязова состоит из более чем 160 эпизодов и включает в себя более двух тысяч томов.

Покинул Казахстан восемь лет назад

Мухтар Аблязов выехал из Казахстана в 2009 году после национализации БТА Банка.

Спустя четыре года он был арестован во Франции, обвинен в хищении и осужден на три года. 10 декабря 2016 года вышел на свободу. Власти Франции отказали в его экстрадиции, запросы на выдачу направлял не только Казахстан, но и Россия, и Украина, где Аблязова также обвиняли в крупных хищениях.

Аблязов отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными.