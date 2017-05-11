Мухтара Аблязова обвиняют в крупных махинациях с кредитами

Дело казахстанского банкира Аблязова: гособвинитель рассказал в суде о незаконных схемах выдачи миллиардных кредитов фирмам-однодневкам.

В Алматы продолжается заочный судебный процесс над Мухтаром Аблязовым, бывшим министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, а также владельцем БТА Банка. Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде города с 17 марта. Общая сумма ущерба, предъявленная обвинением, достигает 7,5 млрд долларов США.

На рассмотрении дела Аблязова никак не отразилось его интернет-выступление в конце апреля, в котором он назвал суд фарсом, а все доказательства – фальсификацией.

Государственное обвинение приводит все новые и новые факты хищений.

Кредит под оборудование, которое никто не покупал

На одном из недавних судебных слушаний рассматривался эпизод о выдаче кредита на сумму около 8,6 млрд тенге (6,8 млн долларов США) из средств БТА Банка некой фирме «Компания «Проперти Аквизишн» для приобретения нефтегазового оборудования.

Однако, как утверждает обвинение, ТОО «Компания «Проперти Аквизишн» было заранее создано Аблязовым специально для преступных целей и зарегистрировано на Виргинских островах.

По версии обвинителя, все документы подставного заемщика были подготовлены и хранились в специально созданном для этих целей отделе банка, который контролировался непосредственно Аблязовым. И кредит ТОО «Компания «Проперти Аквизишн» был выдан быстро, без залогового обеспечения и без экспертиз.

Из материалов дела следует, что заключение управления экономической безопасности и юридическое заключение были составлены уже после подписания генерального кредитного соглашения.

По информации обвинения, 30 октября 2008 года руководством банка был выпущен заведомо безвозвратный и необеспеченный аккредитив на общую сумму 8,6 млрд тенге для приобретения нефтегазового оборудования.

Однако в итоге оборудование так и не было приобретено, кредит не был погашен, а деньги, выданные компании, позже поступили на счет Аблязова в латвийском банке, обналичены им и потрачены на личные нужды.

История с покупкой земли в Подмосковье

Во время другого заседания участники процесса рассматривали эпизод о выдаче крупного кредита офшорной компании якобы для покупки земельных участков в Московской области.

В 2008 году по указанию Аблязова была зарегистрирована офшорная компания «Bervich Holding Sarl», и снова с юридическим адресом на Виргинских островах, сообщил суду представитель БТА Банка Темирлан Ныгметов. Как установило следствие, документы компании были заранее подготовлены и хранились в том же особом отделе банка, подконтрольном лично Аблязову.

Кредитный комитет БТА Банка одобрил заявку «Bervich Holding Sarl» на кредит для строительства коттеджного поселка в Мытищинском районе Московской области. Установленный лимит финансирования составил 250 млн долларов.

И здесь прослеживается та же схема: заемщик не имел залогового имущества, кредитной истории и опыта работы в сфере строительства.

Заслушанные в суде свидетели подтвердили, что кредитный отдел контролировался напрямую Аблязовым, поэтому его сотрудники не задавали лишних вопросов при рассмотрении заявок на получение многомиллионных кредитов.

Также оказалось, что никто из членов кредитного комитета никогда не контактировал с представителем заемщика в лице менеджера – некоего господина Manacor из Люксембурга. Следствие считает, что этого человека вовсе не существует.

Кредит выдан – деньги исчезли

По аналогичной схеме через офшорную компанию «Highbond Associates LTD» Аблязов, как утверждает обвинение, похитил еще почти 110 млн долларов.

В этом случае кредит выдавался для финансирования компании ЗАО «Русская недвижимость» с целью выкупа земельных участков в Домодедовском районе Московской области РФ.

Деньги были традиционно выведены в офшор, где и обналичены.

При оформлении кредитных заявок сотрудники БТА Банка меняли только расположение земельных участков и суммы займов.

Кроме того, по утверждению обвинения, Аблязову и его родственникам принадлежала недвижимость в Нью-Йорке, которую он впоследствии пытался продать с помощью экс-акима Алматы Виктора Храпунова.

Новые эпизоды будут заслушаны в ходе дальнейшего рассмотрения дела.

Покинул Казахстан восемь лет назад

Мухтар Аблязов выехал из Казахстана в 2009 году после национализации БТА Банка.

Спустя четыре года он был арестован во Франции, обвинен в хищении и осужден на три года. 10 декабря 2016 года вышел на свободу. Власти Франции отказали в его экстрадиции, запросы на выдачу направлял не только Казахстан, но и Россия, и Украина, где Аблязова тоже обвиняли в крупных хищениях.

53-летний банкир называет все обвинения политически мотивированными.