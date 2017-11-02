МВФ: Открытость Узбекистана поможет экономическому росту в ЦА

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал доклад о развитии экономик Центральной Азии, указывая на факторы, которые будут влиять на регион в ближайшей перспективе.

Доклад МВФ представил 1 ноября в Казахстанском институте менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) в Алматы заместитель главы департамента по Ближнему Востоку и Центральной Азии МВФ Юха Кахконен.

По его словам, МВФ оценивает общий реальный рост региональной экономики стран Кавказа и Центральной Азии в 3,6% в текущем году и 3,7% – в 2018-м.

При этом в минувшем 2016-м прогноз составлял 2,5%, а в 2105 году – 3,1%.

В частности, рост самой большой экономики региона – в Казахстане предполагается на уровне 3,3% в 2017-м и 2,8% – в 2018 году.

В то время как экономика Кыргызстана вырастет на 3,5% и 3,8%, Таджикистана – на 4,5% и 4%, Туркменистана – на 6,5% и 6%, а Узбекистана – на 6% и 6% соответственно – такой прогноз делает МВФ.

Показатели роста

Улучшенные ожидания роста экономики региона по сравнению с весной этого года на 0,4 процентных пункта связаны с событиями в экономике Казахстана, говорится в докладе МВФ.

Казахстан запустил производство нефти на крупнейшем месторождении Кашаган в Каспийском море, и достижение проектной мощности по производству там нефти должно сказаться на общем развитии экономики страны.

При этом Узбекистан после смерти первого президента Ислама Каримова и избрания нового – Шавката Мирзиёева объявил об обширном пакете экономических и социальных реформ, включая преобразование валютной системы.

«Эти реформы, если будут проведены должным образом, обещают существенное улучшение бизнес-климата, с позитивными последствиями для узбекской экономики и для остального региона Кавказа и Центральной Азии», – говорится в докладе.

Узбекистану предстоит марафон

Кахконен заявил на презентации, что, хоть Узбекистан и начал реформировать экономику, включая валютную сферу, стране все еще предстоит сделать гораздо больше.

«Мы [МВФ] и другие международные финансовые организации помогаем стране в этом, – сказал он. – Наша команда будет в Узбекистане на следующей неделе для обсуждения с властями макроэкономического блока и может помочь продвижению реформ».

После презентации Кахконен сказал Ц-1, что МВФ видит, как Узбекистан улучшил отношения с соседними странами, также заметен рост взаимной торговли в регионе.

«В Узбекистане – это марафон, а не спринт», – отметил представитель МВФ, указывая на то, что после четверти века административно-командной экономики, созданной Каримовым, стране приходится поэтапно внедрять рыночные отношения.

Приоритетными сферами реформирования экономики для Узбекистана являются реструктуризация «очень большого» государственного сектора экономики, привлечение прямых иностранных инвестиций и развитие малого и среднего бизнеса, заключил Кахконен.