Нұрсұлтан – Nursultan, а не Nwrswltan – утверждает новая казахская латиница

В РК обсуждают алфавит казахского языка на основе латинских букв, предложенный на утверждение парламенту. Вердикт казахстанцев: крайне неудачный…

«Взрыв» условно прогремел 11 сентября, когда Мажилису РК был представлен новый казахский алфавит, в котором оказалось всего 25 латинских букв вместо прежних 42 кириллических.

Исключены из набора мягкий и твердый знаки, буквы Ю, Я и Ё. Их, как и специфические звуки казахского языка, обозначили двумя буквами – диграфами.

Так, Ә в письме предложено передавать сочетанием АЕ, Ү – UE, Ө – OE. Для «обычной» в кириллице У взята буква W, в английском обозначающая согласный звук, а U прибережен для Ұ.

Дальше – больше. Латинской H изображаются сразу два звука, ранее передававшиеся буквами Х и H. А знак I заменил И, а также специфическую казахскую I, по звучанию совсем не похожую на И.

Изобретем велосипед снова!

Все эти новшества вызвали оторопь не только у казахоязычных граждан, но и русскоязычных: такого полета фантазии не ожидали.

Во-первых, в Казахстане уже использовали латинский алфавит – с 1929 по 1940 год. Логично было предположить, что за основу возьмут именно ту грамоту, где специфические звуки обозначались надстрочными и подстрочными знаками – так называемыми диакритическими.

Во-вторых, еще в ноябре 1990 года в Стамбуле на международном симпозиуме был принят общий тюркский алфавит. Он состоит из 34 букв, среди которых есть диакритические.

Инициатором создания общей азбуки выступила Турция, и буквы были разработаны на основе турецкого алфавита.

В начале 90-х на этот алфавит перешли Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан. Однако позже две последние страны существенно изменили графику, создав свои варианты. На общем тюркском теперь пишут только азербайджанцы (с изменением одной буквы: Ä на Ə), гагаузы и крымские татары.

Чем занимаются у вас в цеху?

Переход на латиницу нигде не был легким. Азербайджан – пожалуй, самый удачный пример. Первым прошедший этот путь с 1991 по 2001 год, он, можно сказать, легко отделался.

«У нас в госучреждениях переход был резкий. Запретили писать на русском и вообще кириллицей в один момент – и все тут. А на базарах, в маленьких магазинчиках, мастерских долго еще писали кириллицей, – рассказывает жительница Баку Наиля Гулиева. – Хотя поначалу споров было много. Долго смеялись над словом «цех» – в новом написании получился «sex». Но так и осталось».

Кстати, азербайджанцы (во всяком случае, лояльно настроенные к власти) приветствуют решение Казахстана присоединиться к клубу «латинистов».

«Информацию о переходе Казахстана на латиницу мы встретили очень позитивно. Переход на латиницу еще больше укрепит связи братской страны с Азербайджаном и Турцией», – отметил политолог Эльхан Шахиноглу.

Братские народы, мечтой о латыни живем

Узбекистан начал «латинизацию» в 1993 году, но здесь до финала еще далеко. Сроки постоянно передвигаются: до 2000-го, до 2005-го, 2010-го, 2015-го…

И сегодня на латиницу переведена сфера образования и частично – делопроизводство, но основная часть прессы и литературы печатается на кириллице. Реклама, ТВ, Интернет используют параллельно оба способа письма.

В Туркменистане реформа письменности шла крутыми маршрутами. В 1992 году был утвержден один алфавит, в 1993-м – другой.

Чтобы обозначить все специфические звуки языка, туркменские филологи даже ввели «в оборот» международные знаки валют: фунта, доллара и иены – £ſ, $¢, ¥ÿ. Вскоре алфавит опять был изменен, и с 2000 года страна пишет и читает на собственном варианте графики, где 8 букв имеют диакритические знаки.

В Казахстане заговорили о латинице сразу после принятия независимости, но к делам перешли гораздо позже.

В 2006 году президент Назарбаев, выступая на Ассамблее народа Казахстана, порекомендовал вернуться к обсуждению вопроса о латинице. Второй раз идея была озвучена уже в 2012 году в ежегодном Послании, уже с указанием конкретного срока перехода: 2025 год.

А в апреле нынешнего года в президентской статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» было дано четкое указание: принять алфавит к концу 2017-го. Приказ выполнили менее чем за полгода. Уже определен бюджет: за два последующих года на латиницу потратят 600 млн тенге.

«Главное – без крючков»

Правда, результат работы специалистов разочаровал. Казахи явно не были готовы писать «морковь» как «saebiz», а «остывать» как «sww».

Полуграмотные объяснения разработчиков (один из которых заявил, что «немцами» жителей Германии стали называть во время Второй мировой войны – позднее эта фраза была удалена из текста) только подогрели страсти.

«Боже мой… «Главное – здесь все звуки на месте, ни один звук не забыт», – с возмущением цитирует лингвиста Ербола Тлешова журналист Ардак Букеева. – А в остальных, что, их не было, что ли? И эти люди определяют судьбу казахского языка на десятилетия вперед! Я просто оскорблена».

Однако президенту Казахстана, похоже, азбука понравилась. На пресс-конференции 14 сентября он подтвердил:

«Наши ученые по моему поручению долго работали над этим, всю историю посмотрели, опыт соседей. Я говорил, чтобы не было крючков. Есть восемь букв – чисто казахских звуков. Вот их надо изобразить – в этом весь вопрос. Парламент обсудил, высказались все. Сейчас детали: консенсус ученых, экспертов, историков – придут к одному согласию, перейдем к новому алфавиту».

Необходимость перехода к другому письму Назарбаев подчеркнул и после визита на днях в Узбекистан и Туркменистан: «Нужно правильно понимать переход на латинский алфавит, язык должен служить дальнейшему единению нашего народа».

Алфавит для человека или человек для алфавита?

Если оттолкнуться от факта, что драйвером внедрения нового алфавита является глава государства, становятся понятными и некоторые «шероховатости» предложенного варианта.

«Я так понимаю, грядет масштабная «дубльвэизация» казахского населения, в результате которой на свет появятся такие… слова, как sww, uzatw, или имена типа Inzhw, – объясняет политолог Дастан Кадыржанов. – И всё, я так понимаю, потому что, если сделать наоборот и букве У спокойно оставить аналог U, а Ұ сделать W, как подсказывает разум, то одно имя будет некрасиво писаться. Только из-за этого письменность и написание сотен слов и имен превратят в графическо-фонетические чудовища».

«Нұрсұлтан – Nursultan, а не Nwrswltan. Теперь понятно, почему У стала W, а не U, – называет в Сети вещи своими именами пользователь Дильшад Айткожа.

Прибавим сюда указание, «чтобы не было крючков», которое определило использование диграфов и «запретило» те самые диакритики, и картина становится более-менее ясной.

Но разработчики и депутаты в один голос уверяют, что предложенный вариант графики – не окончательный.

Что ж, казахстанцам остается уповать на здравый смысл своих избранников. И на то, что мнение тех, кто будет пользоваться новым алфавитом все же будет услышано.