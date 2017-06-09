На кого рассчитана казахстанская ипотека «Лучезарная земля»?

В Казахстане объявили о субсидировании государством ипотечной программы «Нұрлы жер» под 10% годовых – звучит привлекательно, но выгодно лишь застройщикам, говорит в интервью Ц-1 эксперт.

Казахстанская ипотечная компания (КИК) в мае объявила о старте программы субсидирования кредитов по ипотеке для казахстанцев «Нұрлы жер», или «Лучезарная земля».

Казахстанцы обрадовались: конечная ставка для заемщиков по ипотеке составит теперь 10% годовых. Обычно ипотеку можно взять в банке под 15–17% годовых.

По условиям программы жилищного строительства «Нұрлы жер» субсидироваться будет ставка вознаграждения по ипотечным займам для покупки первичного жилья и наличии первоначального взноса в размере 30% от стоимости недвижимости на срок до 10 лет.

Программа устанавливает лимиты по суммам субсидирования для охвата большей части населения в рамках выделенных средств. В Алматы и Астане максимальная субсидируемая сумма кредита составляет 20 млн тенге, в областях – 15 млн тенге.

Ежегодно по программе «Нұрлы жер» на субсидирование ставки вознаграждения по ипотечным займам будет выделяться 10 млрд тенге.

Как подсчитали в КИК, это позволит выдать около 8 тысяч займов на сумму около 120 млрд тенге при покупке первичного жилья.

Казахстанцы воодушевились рано….

Надо отметить, что казахстанцы с воодушевлением встретили новую инициативу государства. Ипотека в последние годы теряла популярность именно из-за высоких банковских ставок.

Масштаб ипотеки на кредитном рынке стабильно тает с середины 2010 года.

Удельный вес ипотечных займов в общем объеме кредитов за четыре года сократился с 9,1 до 7,5%. Но эксперты жилищного рынка поспешили охладить радостные настроения будущих заемщиков.

Елена Грива, директор агентства недвижимости Grand Estate Company и президент Объединенной ассоциации риелторов Казахстана, в интервью Ц-1 говорит, что в среднем ставка по ипотечным банковским кредитам в Казахстане держалась на уровне 16%.

Понятно, что для лиц, которые не пользовались программами субсидирования и не входили в программу «Жилстройсбербанка», это была очень высокая ставка, особенно если учесть, что у многих работающих зарплаты в последние годы были урезаны, доходы сократились.

«Часто на выплату жилищного кредита могло уходить до половины, а то и больше финансовых ресурсов семьи. Многие люди вообще потеряли работу в связи с сокращениями и закрытием предприятий», – рассказывает Грива о положении казахстанцев.

Все это привело к тому, что в последние годы люди стали меньше брать ипотечные кредиты. Часть людей смогли воспользоваться программами «Жилстройсбербанка», потому что там ставки пониже.

Новая ипотека — не для всех

Но новое субсидирование государством ипотеки – далеко не для всех граждан Казахстана, считает Грива.

Первое ограничение: взявшие кредит по этой программе должны покупать недвижимость только на первичном рынке жилья, то есть у застройщика.

И даже купить квартиру во вновь сдаваемом доме, но принадлежащую какому-то гражданину, то есть уже выкупленную, ему также будет невозможно по данной программе. Потому что эта квартира, хоть и недавно выкупленная, будет считаться вторичным рынком.

Второе ограничение, и очень серьезное: 30-процентный первоначальный взнос для получения кредита. Многие ли казахстанцы могут позволить его, многие ли имеют возможность сразу вложить такие немалые деньги – от 5 до 7,5 миллиона тенге? Очевидно, что нет.

Третье препятствие: срок погашения кредита установлен не в 20 лет, как при прошлых ипотечных программах, а в 10 лет.

Человек, берущий эту ипотеку, должен очень хорошо просчитать все последствия, взвесить свои финансовые возможности и перспективы на работе.

Платеж и при субсидируемой ставке будет составлять немалую сумму. А вдруг он потеряет работу, что сегодня весьма возможно? Все эти важнейшие вопросы нужно прояснить, пока кредит еще не взяли…

«Я считаю, что эта программа направлена не на удовлетворение массового спроса на ипотеку, который действительно велик, а на поддержку застройщиков, на помощь рынку строительства жилья», – уверена Грива.

Другие же игроки на рынке недвижимости, прежде всего на огромном вторичном рынке, как продавцы, так покупатели, остаются не у дел.

«Мы можем теперь увидеть переход покупателей на первичный рынок. Это еще больше сократит покупательский спрос на рынке вторичного жилья. Так что эта новая ипотечная программа реально будет доступна небольшой группе населения Казахстана», – резюмирует эксперт.