Началась «эстафетная голодовка» в поддержку Мутабар Таджибаевой

Известные правозащитники и журналисты стран ЦА, сегодня, в день начала суда в Париже по иску Надежды Атаевой против Мутабар Таджибаевой, начали голодовку.

Известная правозащитница из Узбекистана Мутабар Таджибаева получает международную поддержку перед началом судебного разбирательства в Париже с соотечественницей – президентом ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надеждой Атаевой.

Восемь активистов из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана сегодня, в день начала судебных слушаний в уголовном суде Парижа по иску Атаевой против Таджибаевой, первыми начали голодовку.

По задумке группы поддержки Мутабар, голодовка будет длиться весь период судебных слушаний, и каждый раз ее будет держать кто-то из многочисленных соратников и поклонников выдающейся, по их словам, личности – Таджибаевой.

Надежда Атаева, выходец из системы президента Ислама Каримова, ставшая правозащитницей после побега из Узбекистана, где она и ее родные были обвинены в масштабных хищениях в составе ОПГ в ГАК «Узхлебопродукт», обвиняет Мутабар Таджибаеву в клевете и оскорблении и требует компенсации в размере 8 тысяч евро.

Один из участников «эстафетной голодовки» – известный журналист и активист из Казахстана, экс-главред газеты «Алматы инфо», глава фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов.

Он получил статус политического беженца во Франции в 2017 году: был вынужден покинуть РК после нападения на него с ножом в поезде «Алматы – Астана».

Есергепов уже находится в Париже, рядом с Мутабар. Он намерен поддержать Таджибаеву сегодня в здании суда. По его словам, дело Мутабар имеет международное значение.

«Это процесс не только против Атаевой, но и против ее «кукловодов», поддерживающих ложь и провокации», – говорит Есергепов.

По его словам, «эстафетную голодовку» проведут все члены созданной в поддержку Таджибаевой коалиции «За Мутабар. За правду в правозащите!» – а это более 200 человек.

Количество дней отказа от пищи зависит только от состояния здоровья активистов.

Сегодня от пищи откажутся восемь человек, в том числе казахстанец Вадим Курамшин – бывший политзаключенный, руководитель Республиканского народного движения «Противодействие произволу»; адвокат из Таджикистана Муаззамахон Кадырова, а также Башорат Эшова – координатор Общества прав человека Узбекистана в Швейцарии.

В Узбекистане Таджибаеву поддержали: активист «Клуба пламенных сердец» Валижон Кучкаров; юрист из Джизака Лазиз Расулов, а также электромонтажник, трудовой мигрант в Москве Ойбек Юсупов.

Инициатором же «эстафетной голодовки» в поддержку Таджибаевой стала правозащитница из Казахстана Нина Пшеничная, которая сейчас проживает в молдавском лагере для беженцев. Она начала акцию уже 6 сентября, отказ от еды в условиях постоянного стресса и давления – мужественный поступок.

Пшеничная уже выступала с заявлением о поддержке Мутабар и говорит, что ее участие в нынешней акции – попытка очистить правозащитное движение от случайных людей и практики подлогов.

«Мутабар – личность легендарная. Она – совесть правозащитного движения, не приемлющая лжи и подлогов», – утверждает Нина.

Пшеничная не намерена ограничиваться голодовкой, а готовит обращение к президенту Франции, в котором попросит Эммануэля Макрона инициировать честное расследование фактов, изложенных Мутабар.

«Сейчас от суда в Париже зависит очень многое: мы отстаиваем правду, которая должна вернуться в правозащитное движение», – подчеркивает Пшеничная.

Мутабар Таджибаева в интервью Ц-1 говорит, что голодовка коллег-правозащитников – неожиданная, но очень мощная поддержка не только накануне суда, но и проведения в Париже Всемирного саммита правозащитников, и 70-летнего юбилея Всеобщей декларации прав человека.

«Проблема в правозащитных рядах появились не вчера и сегодня, но только сейчас активисты подняли и обсуждают такие явления, как коррупция и отмывание денег. Несмотря на давление, наша команда увеличивается, и новые голоса присоединяются к нам», – резюмирует Мутабар.

Надежда Атаева была разоблачена в расследовании прежде всего Ц-1, что ее правозащитную деятельность составляли махинации при подготовке отчетов для доноров, вымогательства расписок за неполученные деньги, использование труда людей за пустые обещания оплаты и других вознаграждений.

Но главное, чем ознаменовалась правозащита Атаевой, – это фабрикация в 2010 и 2011 годах фильма и отчета об Андижанской бойне 13 мая 2005 года.

От начала до конца выдуманную историю никогда не существовавшего патологоанатома, за которого был выдан учитель из Коканда Умиджон Абдуназаров, группа поддержки Мутабар назвала «бесчеловечным глумлением над кровавым событием и смертью сотен невинных жертв Андижана».