Назарбаев устроил разнос правительству Казахстана

Президент Казахстана на заседании правительства 3 февраля раскритиковал чиновников за давление на бизнес, непонятные налоги, безответственность и «саморазмножение».

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, открывая ежегодное расширенное итоговое заседание, поспешил заверить президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что правительство уже приступило к выполнению его поручений из Послания народу, опубликованного 30 января.

Но это не уберегло министров от критики главы государства. Судя по сообщениям казахстанских информагентств Tengrinews.kz и NUR.kz, президент устроил настоящий разнос министрам и акимам, не скупясь на резкие слова.

О пятой колонне в правительстве

Назарбаева расстроило сокращение работы малого и среднего бизнеса в Казахстане. «Как они будут расти, если все время увеличивается регуляторная нагрузка на бизнес?» – спросил президент и обвинил чиновников в постоянном создании чрезмерного количества регламентирующих документов для бизнеса и населения.

Только в минувшем 2016 году, по его данным, таковых было принято шесть тысяч.

«Кто это делает? Где сидит пятая колонна внутри правительства?» – недоумевал президент, говоря о невозможности открыть, например, частную клинику из-за того, что предпринимателям предъявляется более 28 тысяч требований.

О «саморазмножении» чиновников

«Правительство рапортует, что отменены плановые проверки, внедрены новые системы управления рисками, госуслуги переводятся в электронный формат, – констатировал глава государства. – Мы же сократили, почему чиновники сидят там же, где мы сократили? Какое-то удивительное саморазмножение. Проверяющих сокращаем, количество чиновников остается – чудо!»

Президент дал месяц правительству и Генпрокуратуре на масштабную ревизию контрольно-надзорных функций в государстве.

О Налоговом кодексе, созданном «с вражеской целью»

Назарбаев выразил недовольство слишком сложным налоговым законодательством, в котором предпринимателям трудно разобраться.

«Вот посмотрите Налоговый кодекс, кто-то создал его с вражеской целью для нас всех. Упростите, сделайте максимально простым», – поручил он.

Никто из правительства не рискнул напомнить президенту, что действующий Налоговый кодекс в Казахстане вступил в силу восемь лет назад – в январе 2009-го, с учетом его поправок, предложенных в декабре 2008 года.

Министру финансов: «Тебе поручена казна, а ты всем раздаешь»

Лидера страны вовсе не обрадовало сообщение министра финансов Бахыта Султанова о сохранении 110 млрд тенге не распределенных в 2016 году резервов правительства и не освоенных 36 млрд тенге.

Он обвинил ведомства в необоснованных посягательствах на госбюджет, а министра финансов – в непродуманной раздаче денег.

«Раз не освоили – изъять эти деньги надо и отдать тем, кто осваивает! Не надо заставлять осваивать. И в следующий год сократить средства для этого ведомства. Им лишь бы набрать денег. А ты всем раздаешь! Тебе поручен карман государства, казна».

Позже министр финансов был еще раз уличен в неэкономности. В качестве примера чиновнику президент поставил себя, экономящего каждую бюджетную копейку, и напомнил об Универсиаде – масштабном мероприятии, проведенном за разумные деньги.

«Почему я один должен этим заниматься?» – риторически спросил он, объявив второе предупреждение главе Минфина, пообещав, что третье «будет плачевным».

Министру по инвестициям: «Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать»

Министру по инвестициям и развитию Женису Касымбекову досталось за неудовлетворительную работу с инвесторами.

Расхожую фразу «ведомство координирует» президент раскритиковал словами: «А что координировать? Ты целый министр целого государства, член правительства. Ты же не начальник, чтобы бумаги кидать, ответственность с себя убирать!»

С министром, который по возрасту намного младше его, президент обращался на «ты» и без особых церемоний.

«Мы с тобой в Саудовской Аравии были, в Эмиратах, Южной Корее, Японии. Все самые крупные бизнесмены этих стран всегда с заинтересованностью говорят о Казахстане. (…) Мы должны показать, что в Казахстане созданы все условия для этого», – сказал президент.

Главе Нацбанка: «Никого не бойся»

Председатель Нацбанка Казахстана Данияр Акишев стал единственным, чью работу президент похвалил – в первую очередь за стабилизацию обменного курса тенге при минимальном вмешательстве регулятора.

«Я смотрю и вижу: чем больше Национальный банк начинает наводить порядок, тем больше нападок на председателя Нацбанка, которого я на 100% поддерживаю, – сказал Назарбаев. – Это делают акционеры и спонсоры, которые вот здесь сидят, в этом зале. Никого не бойся, никого».

Позже Акишев в комментариях журналистам Tengrinews отрицал предложение президента назвать фамилии его обидчиков.

За коррупционеров переживает «больше, чем родители»

Трогательно прозвучала фраза президента о том, что за чиновников, попавших в тюрьму из-за коррупции, он переживает «больше, чем родители этих людей».

Назарбаев признался, что обеспокоен громкими задержаниями чиновников, привлеченных к ответственности за коррупцию, которых за минувший год оказалось 2900 человек.

Среди фигурантов коррупционных дел в 2016-м – бывший министр экономики Куандык Бишимбаев, экс-замглавы Администрации президента Баглан Майлыбаев.

О месте Казахстана в топ-30

Ключевая претензия президента к правительству – в безответственности чиновников и как следствие – отсутствии рывка, который бы в будущем обеспечил Казахстану место в топ-30 самых развитых стран мира.

Судя по всему, себе глава государства отвел роль вдохновителя «новой индустриальной революции», объявленной в Послании.

Достижение поставленных задач – уже задача чиновников. «Вы же опытные все, умные. Вы сами додумаете, о чем говорилось», – сказал Назарбаев на заседании правительства.

Конкретные поручения, уже выданные премьером в рамках задач, описанных в Послании народу:

– подключение сетей к оптоволоконным линиям до 2020 года;

– налоговые льготы, упрощенный визовый и трудовой режим для IT-бизнеса;

– меры по снижению издержек для бизнеса, оптимизация госуслуг – до 1 июля 2017-го;

– оптимизация налоговых льгот – дата не указана;

– госрегулирование цен на лекарства;

– повышение пенсий и пособий на рождение ребенка с 1 июля 2017 года;

– исчисление пенсии по новой методике с 1 июля 2018 года.