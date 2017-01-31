Назарбаев выступил с Посланием к народу — звучит хорошо

Достижения на мировой арене, будь то спорт или политика, звучат достовернее в опубликованном сегодня Послании президента Казахстана народу, чем успехи внутри страны.

Сегодня Астана опубликовала Послание президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, в котором лидер страны в победном тоне говорил о достигнутом за годы независимости, а также определил еще более высокие задачи перед правительством и гражданами.

Начал он с очевидных всем успехов на мировой арене: участие Казахстана с 2017-го в качестве непостоянного члена в Совете Безопасности ООН; проведение с 29 января по 8 февраля в Алматы студенческой Олимпиады – Универсиады-2017, а летом этого года – международной выставки EXPO-2017 в Астане.

«Все это является результатом правильного политического пути и высокого авторитета Казахстана на международной арене», – подчеркнул он.

Далее президент РК перешел к перечислению достижений внутри страны, звучавших уже не столь конкретно.

В период с 2014 по 2016 год в Казахстане было создано 200 тысяч рабочих мест, а государство потратило на поддержку экономики 1,7 триллиона тенге, сообщил Назарбаев, правда, не приводя примеров, где и в какой отрасли все это случилось.

Вперед в будущее

В остальной же части Послания президент Казахстана сделал упор на определении задач на будущее, вновь подчеркнув намерение страны вырваться в 30-ку мировых лидеров в 2050 году.

На пути к этой цели Назарбаев определил ряд задач для правительства и народа.

По его словам, Казахстан вступил уже в Третью модернизацию, для чего страна должна сформулировать новую модель экономического роста, которая позволит ей быть конкурентоспособной в мире, где решающую роль играют современные цифровые технологии.

«Цифровой Казахстан» – программа, которую Назарбаев поручил разработать своему правительству, но сам он ее видит пока в расширении использования цифровых сервисов, в том числе в здравоохранении и образовании.

Более конкретным предложением в развитии современных технологий в устах президента прозвучало намерение производить в Казахстане совместно с Китаем гибридных и полностью электрических машин JAC с ориентацией на экспорт.

Президент сообщил о подготовке шести совместных проектов с китайцами, два из которых уже готовы к запуску. По его словам, это обеспечит работой 20 тысяч человек.

Но гарантом устойчивого экономического роста своей страны Назарбаев по-прежнему видит горно-металлургическую и нефтяную отрасли, которые, по его мнению, должны искать новые рынки и расширить географию поставок.

Преобразрвания во всем для потомков

Предложения президента Казахстана затронули все отрасли народного хозяйства, образования, медицины, а также социального обеспечения граждан.

Он говорил о реформе образования, где все больший упор будет делаться на изучение иностранных языков (с 2019 года некоторые предметы в старших классах школ будут преподаваться на английском языке), а также о необходимости поднять уровень сельских школ.

В планах президента – повышение с июля 2017 года пенсий и единовременного пособия на рождение ребенка на 20%. В целом Назарбаев предлагает пересмотреть прожиточный минимум, что позволит, по его словам, с 2018 года повысить размеры пенсий и пособий для трех миллионов казахстанцев.

Коснулся Назарбаев в своем обращении и вопросов обеспечения интернет-безопасности и безопасности в целом, в частности – борьбы с терроризмом и коррупцией.

Реализация перечисленных и других целей, по словам президента Казахстана, позволит стране достичь еще «больших рубежей».

«Мы превратим Казахстан в еще более процветающую страну для наших потомков!» – заверил Нурсултан Назарбаев.