Нефтяники в Казахстане продолжают голодовку и получили поддержку

Рабочие «Эмир-Ойл» в Мангистауской области Казахстана проявили солидарность с коллегами из Актау, протестующими против ликвидации профсоюза.

Сотни сотрудников нефтесервисной компании Oil Construction Company (ОСС) на юго-западе Казахстана продолжают протест против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов. Вопреки решению суда они не покидают здание профсоюза и отказываются от еды. Если выйдут на улицу, к ним могут применить наказание за организацию несанкционированного митинга.

Поддержали коллеги из «Емир-Ойл»

20 января о поддержке бастующих заявил профсоюз сотрудников предприятия «Емир-Ойл» (услуги по разведке и бурению на нефтегазовых месторождениях в Мангистауской области. – Ред.), сообщает радио «Азатлык».

Члены профсоюза компании обратились к премьер-министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву с просьбой вмешаться в ситуацию.

Протестующие не согласны решением суда № 2 города Актау от 19 января о незаконности их голодовки и отказываются его исполнять. . Об этом сообщает Центральноазиатская новостная служба.

Иск был подан руководством ОСС, главным ответчиком по делу назначен председатель профсоюза ОСС Амин Елеусинов.

Сутки на башенном кране

Состояние здоровья нескольких сотрудников, голодающих пятые сутки, значительно ухудшилось, сообщает радио «Азаттык». Но прекращать протест они не намерены.

Сейчас на нефтяников оказывается сильное давление: некоторых уже уволили, на других пытаются воздействовать через семьи сотрудники Комитета национальной безопасности и акимата.

Местное издание «Огни Мангистау» пишет про отчаянный поступок работника ОСС Мейрамбека Куантаева, который больше суток протестовал на стреле башенного подъемного крана. Он спустился после уговоров родителей и был оштрафован на 45 тысяч тенге (136 долларов США).

Расколоть и заблокировать судами

Айдос Садыков, сопредседатель социал-либеральной партии Казахстана «Жусан», проживающий в Киеве, рассказал Ц-1, что власть пытается расколоть рабочих, подкупить лидеров, предлагая им бизнес, деньги и другие блага.

Садыков считает, что акцию бастующих и голодающих рабочих хотят заблокировать судами, вытащить за территорию компании, а затем уже судить как участников несанкционированного митинга.

«Решением суда запрещается проводить голодовку на территории компании. Таким образом, нефтяников вынуждают выйти на площадь, а там к ним будет применена обычная процедура: статья за участие в несанкционированной акции», – прогнозирует Садыков.

По его словам, в Западном Казахстане живут наиболее активные граждане.

«Жители Актобе, Атырау, Уральска и Мангистау последние шесть-семь лет являются «паровозами протеста» в Казахстане», – говорит эксперт.

Оппозиционер предостерегает власти от силового решения конфликта и призывает стороны сесть за стол переговоров.

Протестуют уже 15 дней

Конфедерацию независимых профсоюзов, в которую входит и профсоюз рабочих ОСС, суд признал незаконной еще 4 января. Уже 5 января сотрудники предприятия объявили голодовку.

Запрет конфедерации стал последствием принятия нового закона о профсоюзах, одобренного парламентом в июне 2014-го. Этот закон существенно сокращает сферу деятельности профсоюзов и усложняет их регистрацию.