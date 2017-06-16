Обитатели алматинского дельфинария развлекают и лечат детей

«Общение с котенком, щенком, ягненком и даже крошечным хомячком воспитывает душу ребенка, развивает доброту и альтруизм, а что говорить, когда он общается – с дельфином», – говорят специалисты алматинского дельфинария.

С самого начала своего открытия в Алматы в 2015 году дельфинарий «Немо» старался быть не только местом красочных представлений на воде с морскими животными, но и культурно-образовательным центром, где ребенок может прикоснуться к таинству общения с умнейшими и наиболее «человечными» животными – дельфинами.

И этому общению, по словам заведующего отделом дельфинария Александра Тимощука, «Немо» всячески способствует, более того, участвует в оздоровлении детей.

Общение ребенка и дельфина

Тимощук считает, что главное отличие дельфинов от других животных – это необычайно высокий интеллект и их необычные возможности.

Именно они дают возможность развивать дельфинотерапию – уникальную методику реабилитации детей с различными соматическими и психологическими нарушениями.

Дельфинотерапия давно используется во всем мире, проведены глубокие научные исследования. Основа метода – общение ребенка и дельфина.

Для лечения используются качества, которыми природа одарила этих животных, – симпатия к человеку, готовность общаться и помогать слабому.

«Дельфины очень чувствуют людей, – говорит Тимощук. – Причем и здесь они выражают свой характер, свою индивидуальность.

Иногда бывает так, что один дельфин не хочет даже подплывать к ребенку, а другой с удовольствием плывет к нему, играет и «разговаривает».

Мы до конца не можем понять, почему это происходит, во многом дельфины остаются загадочными существами. Очевидно, каждый из дельфинов ищет свою «родную душу» – человека, с которым ему эмоционально комфортно общаться. И из такого тесного контакта рождается лечение».

Знакомство и игра

Практически это происходит примерно так: вначале ребенок и дельфин присматриваются друг к другу, изучают своего нового знакомого у кромки бассейна. Ребенок может погладить дельфина, бросить ему в воду мячик, а дельфин с удовольствием включится в игру: настигнет мячик и принесет его ребенку.

Затем дельфин включает свой необычный орган – природный сонар, он отправляет малышу ультразвуковой сигнал и анализирует возвратившийся ответ.

Доказано, что ультразвук оказывает на ребенка положительное влияние. Александр рассказал, что ультразвук на особых, «дельфиньих» частотах, вызывает повышение температуры в тканях, способствуя расширению лимфатических и кровеносных сосудов, а также улучшению микроциркуляции.

Воздействие сонара дельфина оказывает заметное обезболивающее, спазмолитическое, тонизирующее действие.

Но основа любой программы – игра ребенка и дельфина. Она зависит от индивидуальных особенностей ребенка, от характера нарушений его здоровья.

Игра с дельфинами совмещается с выполнением физических упражнений, направленных на развитие крупной моторики, улучшение эмоционального состояния и обязательно сопровождается различными приемами психотерапии.

90 процентов успеха

«За прошедший год мы провели дельфинотерапию примерно тремстам детям с различными нарушениями здоровья, – рассказывает Александр. – И почти у 90 процентов из них состояние значительно улучшилось».

Конечно, стоимость такого лечения немалая. Но дельфинарий «Немо» развернул тесное сотрудничество с различными благотворительными организациями, фондами и с их помощью сумел расширить свою деятельность.

В прошлом году, к примеру, между управлением образования Алматы, Ассоциацией родителей детей-инвалидов (АРДИ) и алматинским дельфинарием «Немо» был подписан меморандум.

В рамках этого договора дети с особыми потребностями смогут пройти курс дельфинотерапии. Действуют и другие программы, по которым дельфинотерапию могут пройти дети из многодетных или малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и интернатов.

Сегодня в дельфинарии выступают трое самочек дельфина вида афалина – Юми, Катя и самая юная артистка морского театра – озорница Николь.

Вчера, кстати, Николь праздновала свой день рождения – ей исполнилось пять лет! И лучшим подарком для нее стали счастливые лица и аплодисменты детей, заполнивших в этот день амфитеатр дельфинария.