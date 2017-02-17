Очередь в детсады Астаны: «Может, внукам место достанется…»

Жители столицы Казахстана жалуются на нехватку мест в детсадах. В городе – бэби-бум, поэтому внедрение электронной очереди вряд ли поможет.

Городские власти обещают сделать получение мест в детсадах Астаны максимально прозрачным – с января этого города горожане могут записать своих малышей в сад чуть ли не сразу после рождения.

Один из жителей столицы 16 февраля написал пост в Фейсбук-сообществе «Астана: что, где, когда» о том, что даже ранняя запись – не гарантия, что ребенку удастся попасть в ясли.

Иван, автор поста, стал отцом 30 декабря и в начале февраля попытался встать в электронную очередь на место в садике.

«После новогодних праздников подал документы в ЦОН на очередь в садик. Получил через три дня квитанцию на очередь. Мы – 20 678-е. Внимание – вопрос: стоит ли ждать, что наша очередь подойдет вовремя или смириться, что это будет в 2078 году?» – спрашивает новоиспеченный отец.

Пошел в школу, не дождавшись места в детсаду



Участники сообщества в комментариях делятся своим опытом устройства детей в садики.

Алибек Рамазанов говорит, что его сын был в списке 10-тысячным и уже пошел в первый класс, но очередь в детсад до сих пор не подошла. По оценкам астанчан, очередь двигается максимум на тысячу мест в год, и дождаться ее проблематично.

Родители возмущаются тем, что нехватка детсадов и переполненные школы волнуют власти куда меньше, чем масштабные стройки.

«Почему мы мало строим садиков? Пятнадцать тысяч детей только 2016 года рождения в очереди, а раздают по 700 мест. Как такое возможно? Зачем нам «Экспо»? Что мы покажем миру?» – пишет жительница Астаны Жанара.

Жаннат Джумашева обращает внимание еще на один факт: очередь, как правило, доходит до детей, рожденных в первом полугодии. У именинников декабря шансы получить место – нулевые, в отличие от деток, рожденных в январе.

«Если не сыну, тогда внуку талончик в садик достанется, по наследству», – шутят родители. Шансы увеличиваются, если следить за дополнительными днями распределения мест в садиках, которые анонсируются на сайте акимата.

Пользователи также пишут о том, что попасть в садик можно за взятку, размер которой варьируется от 300 тысяч тенге (930 долларов США) до 2 тысяч долларов за место.

Но более опытные родители советуют успокоиться: их ребенок все равно пойдет в частный детский сад. А если постараться, то акимат даст дотацию вполовину его стоимости. По дотации за частный детсад придется доплатить 6–8 тысяч тенге в месяц (19–25 долларов).

Власть не готова к демографическому буму

На 1 января 2017 года в Астане работает 261 детский сад, из которых только 91 – государственный. На отчетной встрече с горожанами, которая прошла 16 февраля, Асет Исекешев отметил, что за год количество детей дошкольного возраста в столице возросло на 32%.

«Если в 2013 году детей дошкольного возраста было 72 тысячи, то за три года цифра достигла 95 тысяч – рост 32%. С учетом внутренней миграции и естественного прироста возникает дефицит в дошкольных учреждениях. Поэтому ставим задачу максимально охватить всех детей. В 2016 году было введено 79 объектов, из которых 47 – детские сады», – объяснил аким Астаны.

Впрочем, в 2017-м в Астане планируется ввод всего трех детских садов в рамках государственно-частного партнерства. Легче с местами в яслях станет не раньше 2020-го, когда будет открыто 138 частных детских садов. Власти обещают, что это решит проблему нехватки мест.