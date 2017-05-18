Олеся Халабузарь покидает «общественную жизнь» в Казахстане

Руководитель партии «Справедливость» в Казахстане Олеся Халабузарь просит не связывать ее уход из «общественной жизни» возбужденным ранее уголовным делом.

Объединенная многонациональная партия Казахстана (ОМПК) «Справедливость», основанная лишь летом 2015 года, лишилась своего лидера – Олеси Халабузарь.

Накануне на своей странице в Фейсбуке она сообщила, что решила уйти из «общественной жизни», так как критически переоценила свою раннюю политическую деятельность, а также определила главный приоритет своей жизни – семью и детей.

В начале марта органы внутренних дел Казахстана после обысков в офисе ОМПК «Справедливость» и в доме Халабузарь возбудили против нее уголовное дело по подозрению в «создании, руководстве и участии в деятельности незаконных общественных и других объединений».

Позже благодаря нескольким листовкам антикитайского содержания, якобы обнаруженных в ходе обыска, против Халабузарь было возбуждено уголовное дело по подозрению в «разжигании национальной розни».

Кто следующий?

Спустя два месяца Халабузарь сообщила о прекращении своей общественной активности и призналась, что ее деятельность в качестве руководителя общественной организации ОМПК «Справедливость» была ошибочной и неправильной.

Она выразила сожаление, что использовала «контрпродуктивные методы» давления на власти, шантажируя их, проводя незаконные акции протеста и распространяя неудобную для властей информацию.

Нет никакого сомнения, что это «покаяние» бывшей общественной активистки написано под давлением. Ситуация знакомая и вполне понятная. Угроза провести ближайшие 10 лет за решеткой – серьезная причина для покаяния и отказа от дальнейшей общественной деятельности.

Но она не первая и, боюсь, не последняя из активистов, оппонирующих властям, кого вынудили покаяться и отказаться от своих прежних взглядов.

Вся история суверенного Казахстана полна таких примеров, когда на политиков и общественных деятелей возбуждались уголовные дела, а чаще всё заканчивалось «чистосердечным раскаянием» и сотрудничеством со следствием.

Это уже стало неким трендом, когда люди, оппонирующие властям, столкнувшись с угрозой преследований и расправы, либо «соскакивают» и уходят в тень, либо каются, выторговывая себе свободу и безопасность. Таковы суровые реалии критики и оппонирования власти в Казахстане.

Понятно, что не может быть никаких упреков к этим людям. Никто не имеет права предъявлять им претензии и требовать от них быть героями. Каждый делает свой выбор.

Олеся свой сделала.

Сергей Дуванов — журналист и публицист в Алматы

Заявление Олеси Халабузарь

«Хочу обратиться к своим подписчикам. Я очень долго думала о том, что я делаю, куда иду и чего хочу. Переосмыслила определенные ценности своей жизни. Каждый день смотрю на своих дочерей и понимаю – какие же они у меня красавицы и умницы. И чего я им совсем не желаю, так это стать частью нашей политической жизни.

С недавних пор я с головой ушла в свою общественную деятельность, поставив ее на первое место в своей жизни. Но …., Я ПОНЯЛА, КАК ЖЕ Я ОШИБАЮСЬ!!!!

Где-то по не знанию закона, где-то по своей недальновидности деятельность организации ОМПК «Справедливость» перешла в неуправляемую форму работы. Избранная мною форма выражения видения той или иной ситуации – НЕ ПРАВИЛЬНАЯ!!!

Мы избрали контрпродуктивные методы общественной работы – шантаж госорганов, незаконные акции протеста и распространение информации – все это можно было решить просто сев за стол переговоров с властями.

Скажу прямо, мне так и предлагали, но договориться не получалось. Наверное, это так и называется — «ПЕРЕГНУТЬ ПАЛКУ!».

Возможно, кто-то подумает, что я пишу это из-за заведенного на меня уголовного дела, но ЭТО НЕ ТАК — эти люди не поймут моей ситуации.

Оглядываясь назад, я решилась сделать очень важный шаг в моей жизни и заявить: Я УХОЖУ ИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ !!! Хочу стать «обычным рядовым пешеходом» )))) и посвятить оставшееся время своей семье!!!! Это самое святое!!!!

Своим сподвижникам рекомендую не повторять моих ошибок и выстраивать свои отношения с госорганами (а без них никуда) в правовом поле – садиться за стол переговоров, за которым решать свои проблемы!!!

Всем удачи и добра! С уважением, Олеся Петровна Халабузарь».