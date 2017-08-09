Оралманы из РУз оживили сельское хозяйство в южноказахстанском ауле

«Когда мы переехали в этот аул из Ташобласти, удивились множеству ям, – рассказывает оралман из Узбекистана Бакытжан. – Оказалось, что это на дрова выкорчевывали фруктовые деревья».

Если бы не предприимчивость узбекистанских казахов, местные жители аула Нурлы Жол в Сарыагашском районе Южного Казахстана, возможно, никогда и не вспомнили бы, что такое копаться в земле и выращивать зелень и овощи.

После развала находившегося тут советского совхоза имени Мичурина его жители, бывшие садоводы, полностью перешли на животноводство, и мало кто задумывался о ведении огорода, не говоря уже о более масштабном растениеводстве.

Но с началом переезда в 2005 году в эти края узбекистанских казахов – около 40 семей из Ташкентской и около 200 семей из Джизакской областей – Нурлы Жол сильно разросся.

В ауле, в котором на тот момент было всего 150 дворов, сейчас насчитывается около 500 домов.

Урожай на привозной воде

Один из первых оралманов – Ауезхан Санаев из Ташкентской области Узбекистана рассказывает, как он десять лет назад, нанимаясь поденщиком для работы на полях соседнего аула, задумался, почему он не может то же самое делать на своих 15 сотках огорода и тем самым стать хозяином своего дела.

Вооружившись железными прутьями и полиэтиленовой пленкой, он решил посадить капусту и редиску, чтобы вырастить их к ранней весне, когда цены на овощи высоки и оправдывают затраты.

«Когда я начал возить поливную воду на водовозах для орошения моего участка, что стоило немалых денег, местные жители смотрели на меня как на чудака и смеялись, что у меня ничего не получится, – рассказывает Ауезхан о своем первом опыте земледелия на казахстанской земле. – Но когда я отвез первую партию своей продукции на базар перекупщикам и получил неплохие деньги за это, меня переполняло чувство собственного достоинства, а соседи поняли, что заниматься земледелием вполне возможно даже на привозной воде».

Спустя три года, рассказывает он, заниматься земледелием и выращивать раннюю зелень и овощи на приусадебных участках начали и когда-то сомневавшиеся местные жители.

«Сейчас каждый второй житель аула выращивает овощи, более того, этот тренд распространился на соседние аулы, и конкуренция стала очень жесткой, – говорит пионер по земледелию в засушливом регионе. – Того, что мы выручаем за выращенное даже на небольшом участке, достаточно, чтобы, скажем, поднять стены нового дома».

Сосед Ауезхана Бакытжан объясняет, что жители аула занимаются парниковым земледелием только с января по март, когда снег и дожди увлажняют почву, а весной и летом палящее солнце и ветры быстро иссушают ее, поэтому без проточной поливной воды не обойтись.

Непреодолимый развал

Процветавший в советские времена совхоз имени Мичурина Сарыагашского района пришел в запустение, когда разруха после развала СССР вынудила местных жителей пустить обильные виноградники и яблоневые сады под топор для обогрева домов.

Расформированный совхоз также привел к разрушению системы арыков для полива местных садов.

Пустыри вокруг ныне переименованного в Нурлы Жол (Светлый Путь) аула подтверждают, что слова старожилов о былых виноградниках и фруктовых садах не являются небылицами.

Вроде бы бурный рост населения за последние двенадцать лет должен свидетельствовать о благополучии аула, однако местные жители жалуются на отсутствие дорог, которые превращаются в источник пыли весной и летом, а осенью и зимой – в грязное непроходимое месиво.

Они также говорят, что аулу нужна новая типовая школа, потому что дети в данный момент учатся в приспособленном бывшем общежитии работников совхоза, в то время как фельдшерско-акушерский пункт ютится в частном доме, арендованном у местного жителя.

«Название аула Нурлы Жол не соответствует действительности, которая здесь царит, – говорит местный житель. – Посмотрите на состояние дорог, которые не покрывались асфальтом вообще, мне жаль детей, которые идут по этим пыльным и грязным дорогам в школу, где они учатся в три смены».

С ним соглашается 75-летний старожил аула Кайракбай (имя изменено. – Ред.).

«Ни аким Куркелесского сельского округа, куда относится Нурлы Жол, ни аким Сарыагашского района в нашем ауле никогда не были и не ведают о его проблемах. Куда уходят все те миллиарды, выделяемые на различные программы развития, о которых трубят правительство и президент. Точно не в Нурлы Жол», – говорит старик.

«В советские времена работал ирригационный арык Рамадан, но наши местные власти даже не задумываются о его восстановлении. Восстанови они этот канал, то наш аул бы занялся серьезным земледелием и, таким образом, зажил бы лучше, чем сейчас», – добавляет старожил.

Аксакал убежден, что пустыри, которые местные власти причисляют к поливным землям, когда речь заходит о распределении участков для индивидуального жилищного строительства, легко можно сделать поливными полями, если бы заработал канал, но ничего не предпринимается.

Оралманы не сдаются

Но казахи из Узбекистана продолжают поиски выхода из ситуации. В связи с ужесточением конкуренции в выращивании овощей Бакытжан решил диверсифицировать свой земледельческий портфель.

В этом году он решил заняться декоративными растениями и начал выращивать пальмовые деревья и фикусы в горшках.

«Через несколько лет эти фикусы будут стоить 6–7 тысяч тенге (около 20 долларов США)», – говорит Бакытжан, показывая на парник с несколькими десятками горшков с фикусами, вкопанных в землю.

«Возможно, когда-нибудь нам проведут проточную поливную воду, и мы сможем заняться более масштабным сельским хозяйством и достойно конкурировать с продукцией из Узбекистана и Китая», – делится он своими мечтами.

За последние два-три года в Нурлы Жол провели газ, питьевую воду и наладили более-менее стабильную подачу электричества.

Дождутся ли сельчане восстановления системы арыков, зависит от милости местных акимов, ответственных за благополучие вверенных им территорий.

Казахстан признает оралманами этнических казахов, проживавших за его пределами на момент получения республикой независимости.

По данным Министерства труда и социальной защиты Казахстана, в 2016 году в страну прибыло 33 754 этнических казаха, большинство (65,5%) прибыли из Узбекистана.

Всего с 1991 года в Казахстан вернулось около 1 млн казахов, опять же большинство из них (61,6%) – выходцы из Узбекистана. Приток оралманов увеличил население РК на 5,5%.