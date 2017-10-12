Осужденный глава Союза журналистов РК в предынсультном состоянии

Коллеги Сейтказы Матаева бьют тревогу, сам заключенный глава Союза журналистов Казахстана написал в ООН о пытках и отказе в праве на здоровье.

Председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев обратился в Комитет ООН против пыток. Об этом сообщил на этой неделе Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз».

По информации фонда, причиной обращения стало ухудшение состояния его здоровья и упорное игнорирование медицинских заключений со стороны судебной системы страны.

«Мое обращение к членам Комитета Организации Объединенных Наций против пыток вызвано тем, что ООН провозгласила приоритетом соблюдение прав человека на его здоровья, особенно в местах заключения», – приводит слова Матаева фонд «Адил соз».

Тамара Калеева, глава «Адил соз», и.о. Союза журналистов Казахстана, сообщила, что Матаев в настоящее время находится в медсанчасти колонии ЛА-155/14 в Алматинской области.

При диагнозе «Артериальная гипертония III степени, риск – IV, гипертонический криз» у него остается повышенное давление, более того, ему необходима хирургическая операция, говорит Калеева.

Хищения и налоги

Матаев в октябре 2016-го был приговорен к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов.

Его сын Асет Матаев, возглавлявший информационное агентство «КазТАГ», был приговорен к пяти годам лишения свободы по тем же обвинениям.

По словам адвоката Матаева-отца Мадины Бакиевой, уголовный закон позволяет ее клиенту условно-досрочно завершить отбытие наказания. Все необходимые для этого сроки им отбыты, у него положительная характеристика и тяжелое состояние здоровья.

Но суд в Казахстане требует от него выплаты 500 млн тенге (1,47 млн долларов США) – совершенно неподъемную для него сумму.

Как говорит глава «Адил соз», в своем обращении Матаев указывает конкретные факты нарушения прав на здоровье и жизнь.

Так, журналист находится в предынсультном состоянии с момента ареста – 22 февраля 2016 года. Его диагноз подтвержден Кардиологическим центром города Алматы, куда он дважды был экстренно госпитализирован.

Суду медики не указ

Помимо этого имеется медицинское заключение экспертов Центра судебной медицины Министерства юстиции Казахстана (май), Национального центра онкологии и трансплантологии Министерства здравоохранения Казахстана (август) и Центральной железнодорожной больницы АО «Железнодорожная больница медицины катастроф» (сентябрь).

Фонд «Адил соз» подчеркивает, что на судебных заседаниях по ходатайству Матаева о замене меры наказания от 19 июля 2017 года Капшагайский городской суд не обратил никакого внимания на состояние здоровья журналиста и на необходимость проведения операций на почках и головном мозге.

«Мое 20-месячное содержание под стражей (с 22 февраля 2016 года по настоящее время) является нарушением прав человека и настоящей пыткой. Несмотря на диагноз и медицинское заключение врачей-экспертов, я не могу получить квалифицированную медицинскую помощь в проведении операции и восстановлении здоровья, подорванного содержанием под арестом и длительным заключением в учреждениях уголовно-исполнительной системы», – утверждает в своем обращении Матаев.