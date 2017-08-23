Павлодарцу на голову упал топор – врачи посоветовали встать в очередь

Жителю Павлодара Виталию Савичкину, пришедшему в больницу с рассеченной головой, не оказали медицинскую помощь. Мужчина поделился историей в соцсетях.

34-летний Виталий Савичкин из Павлодара, расположенного на северо-востоке Казахстана, накануне оставил сообщение в соцсети.

Павлодарец рассказал, что на прошлой неделе пострадал от падения топора на голову (он занимается строительством своего дома), но не смог добиться от павлодарских медучреждений оказания первой помощи.

«Оставил топор на крыше, хотел подвинуть балку, вот он и упал. Больно почему-то не было, понял только, когда глаза кровью заливать стало», – написал Виталий в Инстаграме.

По телефону он сообщил Ц-1, что областная больница расположена через дорогу от его дома, буквально в двух метрах. Поэтому было решено не вызывать скорую, а прийти самостоятельно.

Дальше у Виталия начались злоключения. Двадцать минут он кружил вокруг больницы и искал вход в травмпункт: нигде не было указателей и табличек.

Потом, когда заветный вход был найден, к нему вышел медработник. Сообщение о топоре, упавшем на голову, было встречено равнодушно. «Сегодня неприемный день», – сказали Виталию и посоветовали поехать в другую больницу.

«Сказали, езжайте в первую городскую, там есть оборудование – вам могут сделать снимок, а тут день неприемный», – рассказал пострадавший.

Он отправился в больницу номер 1, нашел травмпункт, но там ему сообщили, что принимают только с переломами рук и ног, и отправили его к нейрохирургу.

В кабинет нейрохирурга была очередь.

«Я подошел к справочному окну, попросил, чтобы меня осмотрели экстренно, так как голова рассечена, сильно болит, топор упал на голову, идет кровь. «Все здесь со своими проблемами. Встаньте в очередь», – так отреагировал медперсонал на просьбу.

В результате он уехал домой, так и не получив медпомощи.

22 августа сообщение Виталия было размещено в группе «Типичный Павлодар» в Инстаграме, где вызвало дискуссию и общественный резонанс.

После того как на происшествие обратили внимание журналисты, в региональном управлении здравоохранения сообщили, что врачам областной больницы, расположенной на улице Щедрина, объявлен выговор.

В больнице № 1, откуда он ушел, факт обращения не зарегистрирован. Сам Виталий Савичкин рассказал Ц-1, что голову ему обработала и перевязала супруга.

«Получил сотрясение, голову промыли дома, обработали, а кожа сама заживет. Больше в больницу не поеду», – комментирует он.