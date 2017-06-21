Пенсионный фонд Казахстана стал яблоком раздора финансовых тяжеловесов

В Казахстане идет ожесточенная борьба за управление гигантской суммой, равной почти 7 трлн тенге, Единого накопительного пенсионного фонда – стороны не стесняются в приемах.

Национальный банк Казахстана, регулятор Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), в лице председателя Данияра Акишева предлагает модернизировать пенсионную систему страны.

Передать в частные руки?

По словам Акишева, модернизацию ЕНПФ необходимо проводить «для повышения ее эффективности, снижения рисков и роста качества обслуживания вкладчиков».

Сегодня пенсионная система Казахстана включает солидарный, накопительный и условно-накопительный компоненты.

Такая диверсификация источников пенсионных выплат способствует обеспечению финансовой устойчивости пенсионной системы и позволяет сгладить минусы одного компонента за счет плюсов другого.

Основной целью модернизации пенсионной системы является развитие этой многоуровневой системы, которая за счет устойчивости позволяет получать адекватные размеры пенсий.

Центральным звеном в этих предложениях является вывод пенсионных счетов из-под контроля Нацбанка и передача их частным пенсионным фондам.

Против частных фондов

Против этого резко выступает бывший глава Нацбанка, а ныне управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

Он и был в свое время главным идеологом создания ЕНПФ и ликвидации системы частных ПФ.

По его мнению, это опасное предложение далеко не безвредно. Частные фонды будут вынуждены делать вложения в ценные бумаги с высоким уровнем риска и не смогут добиться доходности выше инфляции, считает он.

Оппоненты Келимбетова приводят убийственные факты нынешней деятельности ЕНПФ и руководства им Нацбанком: постоянно возникающие в нем скандалы, злоупотребления пенсионными средствами, сомнительные и неэффективные вложения и даже прямые уголовные преступления.

Скандалы и растраты ЕНПФ

В январе за растрату нескольких млрд тенге из ЕНПФ был арестован его управляющий Руслан Ерденаев. Разве это лучше? – спрашивают сторонники частных пенсионных фондов.

А в мае казахстанцы узнали, что их пенсионные вклады в размере более 227 млн долларов были вложены в Международный банк Азербайджана, который объявил о своем банкротстве.

Заочный спор между действующим и бывшим председателями Нацбанка вылился на страницы прессы и в соцсети.

Келимбетов заявил, что нынешний глава Нацбанка был в курсе скандальных миллиардных вложений в ценные бумаги обанкротившегося азербайджанского банка.

Акишев, в свою очередь, решительно отверг все обвинения, заявив, что он в это время работал в Администрации президента и никаких дел с покупкой ценных бумаг для ЕНПФ не имел.

Возможен ли нормальный пенсионный фонд в РК?

Известный казахстанский финансист, бывший председатель Ассоциации частных пенсионных фондов Айдар Алибаев в интервью Ц-1 объяснил скандал вокруг ЕНПФ тем, что сейчас в РК идет борьба крупных и влиятельных олигархических и финансовых групп за контроль над колоссальным денежным ресурсом.

«Меньше всего они озабочены состоянием пенсионной системы, судьбами будущих пенсий. Конечно, столь ожесточенную борьбу спровоцировала откровенно бездарная политика Нацбанка и руководства ЕНПФ», – говорит он.

По словам Алибаева, государственные бюрократы, обосновывая необходимость уничтожения рынка частных пенсионных фондов и слияние их в ЕНПФ, обещали высокую доходность, прозрачность, ответственность менеджеров – где все это?

«Скандал идет за скандалом! – говорит Алибаев. – Неоправданно рискованной и безответственной стала инвестиционная политика ЕНПФ, которую осуществляет Национальный банк».

Сам эксперт поддерживает идею частных пенсионных фондов, но с одним непременным условием: государство должно установить жесткий контроль над управлением пенсионными активами, кроме того, необходима безусловная ответственность каждого управленца за инвестирование средств.

«Сейчас же никакой ответственности, по сути, нет! Десятки миллиардов тенге одним росчерком пера переводятся в сомнительные со всех сторон активы, а чиновник, который это сделал, не получает даже выговора…» – возмущен он.

У частных фондов, по мнению Алибаева, будет рыночная борьба за ценные бумаги, конкуренция за вкладчиков. Для них главным станет диверсификация портфеля инвестиций, кредитоспособность эмитентов и доходность ценных бумаг, а не частные интересы каких-то финансовых групп.

«Самое главное для них будет, чтобы вкладчики пенсионных фондов не потеряли денег и заработали адекватный инвестиционный доход. Но, по большому счету, у нас никогда не будет нормальной пенсионной системы, пока не сменится политическая модель государства, где правят не закон и рыночные отношения, а чиновники», – резюмирует он.