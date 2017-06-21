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    • Казахстан

    После реноваций аэропорт Астаны удостоился имени президента

    Международный аэропорт Астаны назвали в честь Нурсултана Назарбаева. В соцсетях шутят о переименовании и говорят о культе личности.

    Вид на новый терминал аэропорта Астаны; фото: Zakon.kz

    Аэропорт, модернизированный к началу проведения ЭКСПО-2017, отныне будет называться «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев».

    Постановление правительства о переименовании опубликовано в газете «Казахстанская правда» 21 июня.

    Маулен Ашимбаев, председатель Комитета по международным делам нижней палаты парламента, считает переименование закономерным на фоне проведения ЭКСПО-2017 и отражает огромный вклад президента в развитие страны.

    Присвоить аэропорту имя бессменного с 1989 года главы государства еще в 2009-м предложил сенатор Дархан Калетаев. Позже депутаты обсуждали вариант назвать воздушные ворота столицы в честь Абылай хана.

    Президентская школа, библиотека и памятники

    Аэропорт – далеко не первая попытка присвоить имя президента учреждениям и городам.

    В ноябре прошлого года депутаты казахстанского парламента предлагали переименовать столицу республики Астану в Нурсултан. Но позже президент выступил против и объяснил, что таких предложений никому не высказывал.

    В Казахстане уже действуют Назарбаев Университет, интеллектуальные школы «Назарбаев», есть библиотека имени Первого президента.

    О главе государства снята киноэпопея «Путь лидера», написаны десятки разных книг, в ряде городов ему установлены памятники.

    С 1991-го по 2015 год в стране 37 077 новорожденных мальчиков назвали Нурсултанами, 99 из них – однофамильцы президента.

    Назарбаев приземлился в… Назарбаеве

    В соцсетях на переименование аэропорта отреагировали шутками и недоумением. Журналист Наталья Садыкова пишет, что сложно представить, чтобы в Германии переименовали аэропорт в честь действующего канцлера Ангелы Меркель.

    Президент Казахстана посетил новый терминал аэропорта Астаны; Фото informburo.kz
    Президент Казахстана посетил новый терминал аэропорта Астаны; Фото informburo.kz

    «Можно такое представить в цивилизованном мире? Зато прилетающим в Астану на вопрос: «Сен қайдасын?» («Ты где?») – можно смело отвечать «Я – в «Нурсултане Назарбаеве». Или гениальное: Нурсултан Назарбаев приземлился в «Нурсултане Назарбаеве», – иронизирует Садыкова.

    Казахстанцы недоумевают, как можно называть аэропорт в честь живого главы государства, и пишут, что Назарбаев вступил в клуб мертвых президентов.

    К примеру, аэропорты имени Джона Кеннеди и Шарля де Голля назвали так после смерти лидеров США и Франции.

    Политолог Досым Сатпаев отмечает, что любое решение о переименовании, как и хорошее вино, требует длительной временной выдержки, чтобы кислым не оказалось.

    Блогер Галым Байтук шутит по поводу комичности звучания заявлений о том, что «Нурсултан Назарбаев» не принимает самолеты из-за нелетной погоды.

    Аэропорт Астаны (в то время Акмола, или Акмолинск. – Ред.) был построен в 1931 году для обслуживания малых самолетов. Сейчас он принимает до 40 лайнеров всех типов в сутки, обслуживая 14 авиакомпаний. В начале июня ввели в эксплуатацию новый терминал аэропорта.

    Источник:Ц-1
    Темы: Культ личности, Нурсултан Назарбаев
    Теги: Астана аэропорт Казахстан культ личности Нурсултан Назарбаев переименование
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