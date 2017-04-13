Президент Казахстана предписал гражданам новую модель мышления

Нурсултан Назарбаев опубликовал статью, какие изменения общественного сознания нужно претерпеть казахстанцам для Третьего этапа модернизации страны.

«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» – такое название получила статья президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликованная накануне в газетах «Егемен» и «Казахстанская правда».

В ней президент указывает, что модернизационные процессы, о которых он говорил в начале 2016 года, имея четкие цели, задачи и методы достижения, наверняка будут осуществлены эффективно, но этого недостаточно.

«Я убежден: начатые нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит политическую и экономическую модернизацию – она выступит их сердцевиной».

В материале очень большое значение президент придает вопросам изучения английского, подчеркивая, что уже не нужно доказывать необходимость «массового и форсированного обучения английскому языку, когда по всему миру более миллиарда человек изучают его наряду с родным как язык профессиональной коммуникации».

Переходим на латиницу

Не менее важный вопрос, о котором президент говорит в статье – казахский язык.

«Во-первых, необходимо начать работу для поэтапного перехода казахского языка на латиницу. […] история изменения алфавита казахского языка определялась в основном конкретными политическими причинами.

В декабре 2012 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстан-2050» я сказал: «Нам необходимо с 2025 года приступить к переводу нашего алфавита на латиницу».

К 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники и все остальное мы начинаем издавать на латинице.

А сейчас приступим к подготовке начала перехода на латинский алфавит.

Переход на латиницу также имеет свою глубокую историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного процесса в XXI веке.

Поэтому 2025 год не за горами, и Правительству нужно иметь четкий график перехода казахского языка на латиницу».

Президент считает, что до конца 2017 года необходимо с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. С 2018 года начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита и подготовку учебников для средней школы.

А в ближайшие два года провести необходимую организационную и методическую работу.

Учебники на казахском

Вторым важным проектом модернизации общественного сознания президент назвал

проект «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам.

«Мы должны создать условия для полноценного образования студентов по истории, политологии, социологии, философии, психологии, культурологии, филологии. Наша гуманитарная интеллигенция должна быть поддержана государством путем восстановления гуманитарных кафедр в вузах страны. Нам нужны не просто инженеры и медики, но и люди, хорошо понимающие современность и будущее.

Нам нужно перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность нашей молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Уже в 2018/2019 учебном году мы должны начать обучать наших студентов по этим учебникам.

Для этих целей на базе уже существующих переводческих структур нужно создать негосударственное Национальное бюро переводов, которое бы по заказу Правительства начало эту работу уже летом 2017 года».

По мнению президента, эта программа позволит иметь качественно другой уровень подготовки студентов и кадров, адаптированных к глобальной конкуренции в сфере знания.

«Выход на казахском языке 100 лучших учебников мира даст эффект уже через пять – шесть лет. Нужно брать все самое современное и иметь переводы на государственный казахский язык. И это задача государства», – пишет президент.

Большая часть статьи также посвящена культурно-патриотическим программам «Туған жер» и «Духовные святыни Казахстана», призванным укрепить духовные традиции и национальную идентичность граждан.