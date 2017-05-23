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    Лидеры ЦА выражают соболезнования в связи с терактом в Манчестере

    Нурсултан Назарбаев первым среди лидеров в ЦА отправил телеграмму премьер-министру Великобритании в связи с терактом и гибелью 22 человек в Манчестере.  Свои соболезнования выразил и лидер Узбекистана.

    После теракта 22 мая в Манчестере - городе на северо-западе Англии; фото: скриншот
    После теракта 22 мая в Манчестере — городе на северо-западе Англии; фото: скриншот

    В телеграмме на имя премьер-министра Объединенного Королевства Великобритании Терезы Мэй говорится, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «с огромным прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате произошедших взрывов на стадионе «Манчестер Арена».

    «Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования народу Соединенного Королевства, а также родным и близким погибших в результате трагических происшествий. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в соболезновании Назарбаева.

    По данных британских СМИ, взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел в 22.30 по местному времени 22 мая после завершения концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, популярной среди подростков и молодежи.

    В результате взрыва, который, по убеждению полиции Манчестера, устроил террорист-смертник, действовавший, возможно, в одиночку, погибли 22 человека, среди них дети, и порядка 60 человек получили ранения.

    Лидеры других стран Центральной Азии тихонько начали реагировать на события в Манчестере.

    МИД Узбекистана опубликовал послание президента страны Шавката Мирзиёева премьер-министру Мэй, в котором он попросил передать британцам «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

    Основатель мира и национального единства — Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон тоже направил телеграмму соболезнования Терезе Мей, в которой, в частности, говорится:

    «Мы с глубоким потрясением восприняли ужасающее известие о гибели десятков и получении ранения большого количества людей в результате ужасающего взрыва в городе Манчестере.

    Беспрецедентная волна терроризма, охватившая различные страны мира и вызвавшая сильную озабоченность всего мирового сообщества, еще раз подтверждает настоятельную необходимость продолжения совместной беспощадной борьбы с этой чумой века.

    Выражая наши глубокие соболезнования и чувства сопережевания близким погибщих, желаем всем пострадавшим полного выздоровления».

    Пока остаются необновленными официальные страницы президентов Кыргызстана и Туркменистана.

    Правда, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов нашел сегодня время для другого послания – он направил обращение к участникам VIII Международного газового конгресса, начавшегося в Ашхабаде.

    Источник:Ц-1
    Темы: Безопасность, Терроризм
    Теги: Ариана Гранде Казахстан Манчестер Нурсултан Назарбаев теракт Тереза Мэй
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