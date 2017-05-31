Противники курения в России, Монголии и Центральной Азии объединяются

Активисты из Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии будут бороться с табачным лобби в рамках Евразийской антитабачной коалиции.

Сегодня на пресс-конференции в Алматы представители антитабачной коалиции рассказали, как намерены бороться с эпидемией курения в регионе, где дурная привычка до сих пор остается главной причиной предотвратимой смертности.

Сопредседатель Евразийской антитабачной коалиции от Казахстана Джамиля Садыкова заявила, что в первую очередь она и ее коллеги сосредоточатся на проблеме низких акцизов на табак в странах коалиции и будут добиваться обязательного раскрытия состава табачных изделий.

В ЕАЭС курят катастрофически много

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Евразийском регионе курят порядка 66 млн взрослого населения и 735 тысяч молодежи, а смертность, связанная с курением, составляет 28% – это рекордные показатели в сравнении с мировыми данными.

Потребление табачных изделий является причиной 22% случаев рака и 36% заболевания органов дыхания. Страны региона теряют до 6,5% годового ВВП из-за смертности, вызванной курением.

Но вот, к примеру, Россия в последние годы вышла из разряда самой курящей страны в мире.

Сейчас в РФ курит 32% населения, в то время как прежде цифра прежде доходила до 39%.

Значительно снизилась и смертность от курения, поэтому россияне теперь активно делятся опытом с остальными участниками коалиции.

И для них это очень важно – как сказал исполнительный директор «Союза потребителей Таджикистана» Ильхом Абидов, за один только год, с конца 2015 по конец 2016 года, процент курящих в Таджикистане вырос вдвое – с 9,7% до 18,6% населения.

Табачники скрывают страшную правду

На данный момент табачные компании не представляют данные о содержании токсичных и ядовитых веществ в дыме сигарет, выпускаемых в ЕАЭС.

Однако известно, что в составе табачных изделий используются ингредиенты, радикально повышающие биодоступность никотина, усиливающие зависимость, придающие сигаретному дыму притягательный вкус и запах (ароматизаторы), а также оказывающие бронхорасширяющее воздействие, позволяющее повысить усвоение компонентов табачного дыма.

Эти меры стимулируют потребление табака и ускоряют привыкание к курению у детей, подростков и женщин.

В некоторых случаях производители пропитывают фильтры сигарет сиропом, что повышает их привлекательность для детей и подростков.

Табачные компании должны сдавать отчет в органы здравоохранения, в котором должны быть указаны перечень, вес ингредиентов и все вещества, которые содержатся в сигаретном дыме. Сейчас в рамках Таможенного союза готовится проект утверждения такого отчета.

Но, по словам Виктора Зыкова, заместителя руководителя отделения профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, табачники, игнорируя местные органы, все же предоставляют такие данные контролирующим органам в странах Евросоюза.

«Препятствование раскрытию детального состава конкретных марок сигарет в странах ЕАЭС вполне может быть вызвано банальным пренебрежением правами граждан государств – членов ЕАЭС на охрану здоровья и информацию о потребительских свойствах товара».

Предстоит бороться с сильным лобби

Борьба с лоббизмом табачных компаний – также важное приоритетное направление работы коалиции.

По словам председателя правления РОО «Совет по общественному здоровью и проблемам демографии» Дарьи Халтуриной, один из последних примеров вмешательства табачного лобби в разработку антитабачного законодательства в регионе – случай в Кыргызстане, где JTI-Казахстан — лидирующая табачная компания в РК — спонсирует общество, в котором состоит действующий депутат парламента КР Дастан Бекешев.

Члены коалиции также выступают за введение полного запрета на курение в помещениях, в общественных и на рабочих местах, за повышение акцизов на табачные изделия до рекомендованного ВОЗ уровня, полный запрет рекламы, продвижения табака и спонсорства табачных компаний.