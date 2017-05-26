Рамазану Есергепову может понадобиться еще одна операция

Председатель правления казахстанского общественного фонда «Журналисты в беде» Рамазан Есергепов, переживший покушение в поезде, переведен в другую больницу Алматы из-за осложнений.

Рамазан Есергепов, как рассказал его представитель и юрист Маржан Аспандиярова, переведен из 12-й городской больницы в Алматы в 4-ю городскую клиническую больницу с связи с необходимостью дополнительных исследований и консультаций с медиками.

Дело в том, что преступники, атаковавшие Есергепова ночью 14 мая в тамбуре поезда, следовавшего из Алматы в Астану, нанесли не только глубокие ножевые ранения, но и повредили эндопротез тазобедренного сустава.

Возможно, теперь ему потребуется еще одно хирургическое вмешательство, а специализируется на таких операциях как раз 4-я клиническая больница города.

Не хулиганские побуждения…

Что касается хода расследования, то, по словам Аспандияровой, оно движется неспешно. Следователи из Астаны взяли показания у Рамазана, осмотрели и запротоколировали размеры его ран и произвели забор крови. Это пока все.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам «попытка убийства из хулиганских побуждений», но Есергепов и его представитель решительно отвергают эту версию.

По их убеждению, гораздо вероятнее версия нападения с целью убийства, мотивом которого служит общественная и правозащитная деятельность Рамазана.

Как Ц-1 писал ранее, на оппозиционного журналиста напали ночью в поезде, на котором он ехал из южной столицы в Астану.

Примерно через час после отхода поезда из Алматы в тамбуре поезда Есергепова ударили ножом в живот.

Через два часа после покушения его экстренно госпитализировали и провели операцию в районной больнице города Шу.

«Забудьте само слово «Астана…»

Ранее в интервью Ц-1 Есергепов сказал, что уверен в том, что эта была «акция устрашения».

Он уверен, что организаторы покушения рассчитывали, что он не доедет живым до больницы и умрет в поезде, на этом строился расчет, и соответственно было выбрано время и место нападения.

«Именно сейчас, в преддверии Экспо-2017 в Астане (Экспо начнет работу 10 июня – Прим. Ц-1) кому-то нужно было подать всем, всему обществу, недвусмысленный сигнал: сидите тихо, и даже забудьте само слово «Астана»… – сказал Есергепов.