Рейтинг: кто самый крупный взяточник в Казахстане

Кто, сколько и за что – Казахстанская палата предпринимателей «Атамекен» обнародовала данные исследования о коррупции, поразившей практически все госструктуры страны.

Казахстанская национальная палата предпринимателей «Атамекен» распространила данные проведенного ею исследования, целью которого было выяснить: в каких госорганах РК наиболее распространена коррупция.

Исследование проходило во всех регионах страны, а главным методом получения информации стал опрос предпринимателей.

Что же выяснила палата «Атамекен»?

Согласно данным исследования, в Алматы – южной столице Казахстана – самыми недобросовестными оказались сотрудники службы экономических расследований при Департаменте государственных доходов (ДГД).

Выяснилось, что за благожелательное отношение к бизнесмену сотрудники ДГД берут от 167 тысяч до 772 тысяч тенге (500–2500 долларов США).

В Управлении государственных закупок и служб экологического контроля требуют у бизнесменов за решение бюрократических проволочек по 500–600 тысяч тенге (1600–2000 долларов).

Не самые коррумпированные по стране, тем не менее часто упоминаемые в антирейтинге – алматинские санэпидемиологи и сотрудники Управления архитектуры и строительства, которые требуют взятки от 90 до 400 тысяч тенге (280–1270 долларов).

Показатели рейтинга продемонстрировали примерно одинаковую картину в целом по Казахстану. Но лидерство по размеру и частоте взяток удерживают за собой Астана и Алматы.

В списке коррупционеров в разрезе страны – одни и те же управления и ведомства, разница только в стоимости услуг. Больше всех за быстрое решение проблем готовы заплатить также предприниматели в Алматы и Астане, в два-три раза ниже мзда в других регионах.

Но мздоимство проникло не только в нынешнюю и бывшую столицы, оно пышно цветет и в регионах.

Тендеры без взятки не бывают

Опрос предпринимателей в Южно-Казахстанской области показал: 73% опрошенных бизнесменов ЮКО сталкивались с коррупцией со стороны заказчика госзакупок, а размеры откатов варьируются от 10 до 20% от суммы тендеров.

Эксперты Палаты предпринимателей ЮКО, проанализировав итоги тендеров стоимостью более 100 миллионов, проведенных Управлением по госзакупкам ЮКО в прошлом году, обнаружили: 78% всех тендеров признаны несостоявшимися и в итоге проведены способом из одного источника (44 процента – путем прямого заключения договоров и 34 процента – из одного источника по несостоявшимся закупкам).

Все компании, участвовавшие в этих тендерах, оказались не допущенными к ним. Хотя в указанных закупках принимало участие около десятка строительных компаний, имеющих мощную материально-техническую базу, строительные лицензии первой, второй категорий, квалифицированных специалистов и большой опыт в строительстве.

Выбор поставщика без конкуренции дает возможность заказчику диктовать свои требования и приводит к коррупции.

Предприниматели, активнее!

Заместитель директора Палаты предпринимателей ЮКО Газизбек Натбаев, комментируя эти факты, призвал бизнесменов активнее выявлять коррупционеров во властных структурах.

Заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Кайрат Кудайберген считает, что убирать административные барьеры необходимо прежде всего на законодательном уровне.

Он призвал предпринимателей активнее участвовать во всякого рода опросах и мероприятиях, направленных на выявление проблем бизнеса.

«Сейчас одного предпринимателя проверяет 61 государственный орган, предъявляя 28 тысяч требований. Национальная палата предпринимателей предлагает оптимизировать систему госконтроля», – говорит Кудайберген.

Первое: отменить выборочные проверки; второе: из 540 контрольных функций госорганов исключить 139; третье: сократить число требований.

Например, Департамент по защите прав потребителей выставляет бизнесу 11 500 требований, из которых 9347 уже удалось сократить. У Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) к частному бизнесу 3120 требований, 2244 оказались неактуальными, их удалось отменить», – рассказал бизнесменам на специальном семинаре, посвященном коррупции, Кудайберген.

Бизнесмены предлагают привлекать недобросовестных сотрудников акиматов и различных ведомств к материальной и даже уголовной ответственности. Пока же чиновники, даже пойманные за руку, обычно отделываются увольнением.