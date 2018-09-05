Родившей в Турции казахстанке не отдают дочь

Турецкая клиника в Анталье выставила родителям из Казахстана счет на 20 тысяч долларов за роды. В случае неуплаты турецкие власти могут отдать новорожденную девочку в приют.

Во время отдыха в Анталье в июне 2018 года у семьи Васильевых из Казахстана преждевременно родилась дочь Полина. Турецкая клиника запросила за свои услуги около 20 тысяч долларов, угрожая отдать ребенка в приют.

Васильевы вернулись в Алматы без новорожденной девочки. Сейчас они заняты сбором средств, чтобы оплатить услуги медиков, сообщает Zakon.uz со ссылкой на 31-й канал.

Молодой паре удалось собрать лишь 120 тысяч тенге (326 долларов). По словам родителей, турецкие врачи не выходят с ними на связь. Отец Полины Иван Васильев говорит, что казахстанские дипломаты не оказывают им никакой поддержки.

Во внешнеполитическом ведомстве РК заявили, что готовы оказать помощь в оформлении документов и сопроводить родителей с ребенком на родину, но Васильевым нужно оплатить услуги клиники.