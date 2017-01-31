Родные Бокаева и Аяна обжалуют их ссылку на север Казахстана

Осужденных казахстанских активистов без предупреждения этапировали за две тысячи километров от родного Атырау.

Гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян, получившие по пять лет тюрьмы за участие в акциях протеста в Атырау в апреле минувшего года, будут отбывать наказание в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (СКО).

Об этом стало известно 30 января из сообщения Акмарал Бокаевой, сестры Макса, на своей Фейсбук-странице.

Она опубликовала извещения, полученные из СИЗО, в тот же день. В документе говорится, что Бокаев был отправлен этапом в учреждение ЕС-164/3 города Петропавловска.

«Для нас это было полной неожиданностью. Хоть теплые вещи передали бы», – пишет сестра осужденного.

«Мама не сможет его навещать»

В комментарии Ц-1 она рассказала, что родные намерены обжаловать внезапное решение о смене колонии, и очень беспокоится о здоровье Макса.

«У него есть хронические заболевания, которые требуют особого внимания и ухода, – говорит сестра. – От Атырау до Петропавловска – больше двух тысяч километров, навещать его там семье будет очень проблематично. Особенно это тяжело для мамы Макса. Ей – 75, и здоровье не позволяет так далеко ездить».

В тот же город направлен и Талгат Аян, сообщает Азаттык со ссылкой на Толепкали Аянова, отца и адвоката Талгата Аяна. По его информации, осужденных увезут 3 февраля на вагонзаке, следующем из Уральска. Аянов предполагает, что по пути в СКО заключенные побывают и в СИЗО Астаны.

В п. 3 ст. 88 Уголовного кодекса Казахстана говорится, что наказание в виде лишения свободы осужденные отбывают по месту жительства. В другие регионы они могут направляться в случае переполненности колонии в своем регионе.

Официальных данных о заполненности тюрьмы в Атырау нет. Обоснования причин смены места отбывания наказания родные осужденных тоже не получили.

Жители Актобе, где сейчас находятся активисты, обсуждают в Фейсбуке возможности помочь осужденным активистам хотя бы передачами в СИЗО, ведь родные не успели даже обеспечить их теплыми вещами.

На «озабоченность» ЕС надежды мало

На прошлой неделе, 24 января, верховный представитель ЕС Федерика Могерини пообещала «усилить переговорную деятельность» в деле казахстанских активистов. Запрос представителю ЕС по этому делу подали греческие депутаты Европарламента.

В ответе, опубликованном на сайте Socialosmkz.info, говорится, что «делегация ЕС в Астане будет продолжать внимательно следить за судебными процессами, в сотрудничестве с государствами-членами ЕС, и намерена повысить свою озабоченность при каждом удобном случае во время переговоров с властями Казахстана».

Но родственники активистов не особо рассчитывают на эффект от озабоченности мировой общественности.

«Сколько уже было этих заявлений, все – как горохом об стену, – говорит Акмарал. – Хотя, конечно, надеемся, что в итоге все они хоть как-то повлияют на положение несправедливо осужденных».

Приговор активистам также осудила международная правозащитная организация Human Watch Rights.

За что осудили

Последнее судебное заседание по делу Макса Бокаева и Талгата Аяна состоялось 20 января. Атырауский областной суд отклонил апелляцию, оставив в силе решение от 28 ноября о пятилетнем сроке заключения для каждого.

43-летнего Макса Бокаева и 31-летнего Талгата Аяна арестовали 17 мая. Их обвинили в публичных призывах к захвату, удержанию власти, а также проведении незаконной демонстрации.

24 апреля они организовали в Атырау несанкционированный митинг против «земельной реформы» в Казахстане.

Поправки в закон позволяли иностранным юридическим лицам арендовать землю на длительные сроки, что, по мнению протестующих, было равносильно ее продаже.