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    Родные Бокаева и Аяна обжалуют их ссылку на север Казахстана

    Осужденных казахстанских активистов без предупреждения этапировали за две тысячи километров от родного Атырау.

    Макс Бокаев и Талгат Аян, фото: Азаттык
    Макс Бокаев и Талгат Аян, фото: Азаттык

    Гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян, получившие по пять лет тюрьмы за участие в акциях протеста в Атырау в апреле минувшего года, будут отбывать наказание в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (СКО).

    Об этом стало известно 30 января из сообщения Акмарал Бокаевой, сестры Макса, на своей Фейсбук-странице.

    Она опубликовала извещения, полученные из СИЗО, в тот же день. В документе говорится, что Бокаев был отправлен этапом в учреждение ЕС-164/3 города Петропавловска.

    «Для нас это было полной неожиданностью. Хоть теплые вещи передали бы», – пишет сестра осужденного.

    «Мама не сможет его навещать»

    В комментарии Ц-1 она рассказала, что родные намерены обжаловать внезапное решение о смене колонии, и очень беспокоится о здоровье Макса.

    «У него есть хронические заболевания, которые требуют особого внимания и ухода, – говорит сестра. – От Атырау до Петропавловска – больше двух тысяч километров, навещать его там семье будет очень проблематично. Особенно это тяжело для мамы Макса. Ей – 75, и здоровье не позволяет так далеко ездить».

    В тот же город направлен и Талгат Аян, сообщает Азаттык со ссылкой на Толепкали Аянова, отца и адвоката Талгата Аяна. По его информации, осужденных увезут 3 февраля на вагонзаке, следующем из Уральска. Аянов предполагает, что по пути в СКО заключенные побывают и в СИЗО Астаны.

    Предполагаемый маршрут от Атырау до Петропавловска, по которому этапируют осужденных активистов; карта: Google
    Предполагаемый маршрут от Атырау до Петропавловска, по которому этапируют осужденных активистов; карта: Google

    В п. 3 ст. 88 Уголовного кодекса Казахстана говорится, что наказание в виде лишения свободы осужденные отбывают по месту жительства. В другие регионы они могут направляться в случае переполненности колонии в своем регионе.

    Официальных данных о заполненности тюрьмы в Атырау нет. Обоснования причин смены места отбывания наказания родные осужденных тоже не получили.

    Жители Актобе, где сейчас находятся активисты, обсуждают в Фейсбуке возможности помочь осужденным активистам хотя бы передачами в СИЗО, ведь родные не успели даже обеспечить их теплыми вещами.

    На «озабоченность» ЕС надежды мало

    На прошлой неделе, 24 января, верховный представитель ЕС Федерика Могерини пообещала «усилить переговорную деятельность» в деле казахстанских активистов. Запрос представителю ЕС по этому делу подали греческие депутаты Европарламента.

    В ответе, опубликованном на сайте Socialosmkz.info,  говорится, что «делегация ЕС в Астане будет продолжать внимательно следить за судебными процессами, в сотрудничестве с государствами-членами ЕС, и намерена повысить свою озабоченность при каждом удобном случае во время переговоров с властями Казахстана».

    Но родственники активистов не особо рассчитывают на эффект от озабоченности мировой общественности.

    «Сколько уже было этих заявлений, все – как горохом об стену, – говорит Акмарал. – Хотя, конечно, надеемся, что в итоге все они хоть как-то повлияют на положение несправедливо осужденных».

    Приговор активистам также осудила международная правозащитная организация Human Watch Rights.

    За что осудили

    Последнее судебное заседание по делу Макса Бокаева и Талгата Аяна состоялось 20 января. Атырауский областной суд отклонил апелляцию, оставив в силе решение от 28 ноября о пятилетнем сроке заключения для каждого.

    43-летнего Макса Бокаева и 31-летнего Талгата Аяна арестовали 17 мая. Их обвинили в публичных призывах к захвату, удержанию власти, а также проведении незаконной демонстрации.

    24 апреля они организовали в Атырау несанкционированный митинг против «земельной реформы» в Казахстане.

    Поправки в закон позволяли иностранным юридическим лицам арендовать землю на длительные сроки, что, по мнению протестующих, было равносильно ее продаже.

    Источник:Ц-1
    Темы: Макс Бокаев и Талгат Аян
    Теги: Атырау Казахстан Макс Бокаев Талгат Аян
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