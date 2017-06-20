Сергей Дуванов / ЭКСПО-2017 в Астане – ярмарка тщеславия

Я допускаю, что ЭКСПО-2017 – вполне хорошая выставка по такой актуальной теме, как чистая энергетика, но меня смущает, что все побывавшие там рассказывают о «Цирке дю Солей», а не о павильонах и их экспонатах.

Выставка – это не цирк

Выставка EXPO-2017, открывшаяся в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября, – это не цирк и не выступления артистов, это даже не архитектура павильонов и не инфраструктура выставочного комплекса – все эти вкусности всего лишь завлекуха, при помощи которой организаторы привлекают посетителей.

Выставка – это прежде всего экспонаты, демонстрирующие успехи в части энергии будущего. Но об экспонатах практически никто не говорит. Почему?

Либо это не впечатляет, либо выставка слишком эзотерична, и для большинства она просто непонятна, а потому люди компенсируют это цирком и выступлениями артистов.

Понятно, когда экспонаты не впечатляют, то приходится больше говорить о билетах, масштабах выставки, о солнцепеке, скамейках, дороговизне воды и пищи. А также об очередях или об отсутствии посетителей.

Противники и сторонники ЭКСПО

То есть не о самой выставке, а о том, что ей сопутствует. Для неспециалистов, не причастных к энергетике, а тем более к такой специфичной, как «чистая энергетика», это куда более привычные и понятные вещи.

По крайней мере, в социальных сетях больше говорят либо о проблемах на ЭКСПО (противники ЭКСПО), либо о том, как там все хорошо (сторонники ЭКСПО). Но о том, что именно там выставлено и что больше всего привлекает посетителей, пока практически ничего нет.

Так что, строго говоря, большинство казахстанцев – это экскурсанты, приехавшие посмотреть не столько на достижения энергетики будущего, сколько на понты Акорды, вознамерившейся утереть нос иностранцам.

Так сказать, потешить свои патриотичные амбиции: мол, мы тоже не лыком шиты и можем что-то сделать на международном уровне.

Что касается энергии будущего, то это вторым планом, как тематический фон. Тем более что нам самим в этом плане показывать абсолютно нечего. Мы все еще по старинке отапливаем страну углем и газом.

А сколько стоит?

Отдельно – о том, во что обошлась ЭКСПО-2017 для Казахстана.

Официально прозвучала цифра в 3 млрд долларов. Однако американский журнал Foreign policy озвучивает сумму в 5 млрд. Вряд ли журналисты столь авторитетного издания станут что-то придумывать – там принято отвечать за свои слова.

Столь существенная разница, видимо, вызвана принципами подсчетов. Казахстанский официоз относит в затраты только прямые расходы на строительство выставочных объектов. Американские журналисты, видимо, подсчитали также затраты на объекты, которые прямо или косвенно сопутствуют проведению ЭКСПО.

Аэропорта и другого без ЭКСПО не было бы…

Строительство нового аэропорта, железнодорожного вокзала и теплотрассы в Астане, а также различных объектов на территории ЭКСПО – всё это можно отнести именно к таким объектам.

Нужно понимать, что ЭКСПО – это не только выставочные павильоны, но и окружающая их инфраструктура. Только в совокупности все вместе это называется выставкой.

Логика у такого расчета, безусловно, есть: выставка без всего этого была бы неполноценной и убогой. С другой стороны, без ЭКСПО ни аэропорта, ни вокзала, ни теплотрассы в ближайшие годы тоже бы не было.

И то, что объекты непрямого выставочного назначения фигурировали как частные инвестиционные проекты, ничего принципиально не меняет: компании, получившие подряды на их строительство, так или иначе получали средства либо напрямую из бюджета, либо из пенсионного фонда, либо строили это, имея хорошие льготные условия.

Так что стоимость ЭКСПО с точки зрения нагрузки на казахстанских налогоплательщиков 5 млрд долларов – сумма более реальная, чем официально объявленные 3 млрд.

Гости ЭКСПО

Теперь о посещении. Те, кто планировал 2 млн посещений, явно погорячились. С самого начала было ясно, что в нашу тмутаракань мало кто поедет.

Слишком далеко мы от цивилизации. Откуда ни лети – быстрее восьми часов не доберешься, поэтому с самого начала ставку сделали на казахстанцев. Но пассивность последних заставила власти подключить административные ресурсы, чтобы заставлять людей покупать билеты на ЭКСПО (стоимость входного билета: 6000 тенге — 18,5 долларов США).

В условиях экономического кризиса и нехватки денег принуждать людей своими телами формировать нужный процент посещаемости ЭКСПО-2017 – работа очень трудная и неблагодарная.

Но иначе делу не поможешь. В нынешних условиях, чтобы не ударить в грязь лицом, нужно кровь из носа обеспечить явку – это единственный способ поддержать реноме ЭКСПО в Астане.

Помните, в приснопамятном СССР каждую осень начиналась «битва за урожай», когда миллионы советских горожан принудительно гнали на сельхозработы, чтобы зимой «строителям коммунизма» не умереть с голода.

Казахстанцы отвечают за явку

С началом работы ЭКСПО-2017 в Казахстане началась кампания под названием «битва за успешное ЭКСПО». Смысл – в обеспечении как можно более полной явки.

Думаю, максимум, на что могут рассчитывать власти, – это 250 тысяч «экскурсантов», большинство из которых добровольно-принудительно все же смогут заставить посетить эту выставку.

Остальное – это уже вопрос техники, а точнее, умения считать в свою пользу, чем наши чиновники обладают со времен совка. Так что итоговая цифра обязательно будет за 2 млн человек.

А значит, в очередной раз мы станем свидетелями торжества политического курса властей, сумевших, потратив 5 млрд долларов, так сегодня недостающих стране, провести-таки ярмарку тщеславия.

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы