Сергей Дуванов / Информационная зависимость – угроза нацбезопасности РК

За годы суверенитета Казахстану не удалось преодолеть зависимость от российских СМИ. И вторичность казахстанской прессы сохранится из-за политического курса власти.

Иностранные СМИ присутствовали в казахстанском информационном поле всегда. Правда, в силу исторических особенностей российские чужими никто не считал. Для казахстанцев московские телеканалы, как и газеты, всегда воспринимались своими.

Обретение суверенитета политического никак не сказалось на суверенитете информационном.

Все также ведущую скрипку в новостном и аналитическом оркестрах в Казахстане играли российские СМИ. Как более профессиональные и конкурентоспособные.

Им вторили, а точнее, подпевали местные СМИ, более низкого качества и поэтому меньше востребованные. Этот крест вторичности казахстанских СМИ присутствовал всегда, и мы от него никуда не денемся, пока будут сохраняться нынешние принципы государственной информационной политики.

А политика эта простая: наличие запретных тем в формате «негласной самоцензуры», использование СМИ в качестве информационного обеспечения политики властей и жесткий контроль над политическим контентом СМИ.

Сами всё угробили

Установив границы дозволенного в информационном поле, власти тем самым угробили казахстанскую аналитику и информационную журналистику. Действительно, какая может быть аналитика или серьезная информационная журналистика, если кругом расставлены красные флажки.

Зритель и читатель на такое «кино» не ходят. Что остается делать? Смотреть Киселева и программу «Время». Чем народ и занимался в последние годы.

Результаты налицо: каждый второй в стране видит в президенте России Владимире Путине спасителя человечества от американской гегемонии и от нравственного вырождения, которое грозит нам из деградирующей Европы.

И если оппозиционные газеты, нарушая эти запреты, с риском для себя еще как-то пытались сохранить казахстанскую аналитику, то все остальные попросту на нее «забили».

При этом периодические попытки возродить этот жанр (как это было с Владимиром Рерихом – казахстанским медиаменеджером, проживающим ныне в Германии), всякий раз оборачивались полным фиаско: не может быть серьезной аналитики там, где нет возможности называть вещи своими именами.

Из самостоятельной газеты – во «вкладыш»

На этом фоне у кое-кого из креативно мыслящих журналистов возникла идея работы в формате «вкладышей».

Это когда не нужно завоевывать популярность у аудитории, формировать имидж и вообще делать свою газету, достаточно вставлять свои статейки в раскрученное российское СМИ, и всё – рейтинг тебе обеспечен.

Этакий вариант продажи газеты с нагрузкой. Читателю деваться некуда: хочешь не хочешь – приходится покупать. В итоге появились казахстанские «вкладыши» «Аргументов и фактов», «Известий», «Комсомольской правды», «Московского комсомольца». А чем не «вкладыш» – Первый канал Казахстана, который в основном транслирует адаптированные программы российского Первого канала.

Суть всех этих «вкладышей» весьма постыдна: люди, не способные делать свой продукт, востребованный аудиторией, вставляют свои материалы в сверхпопулярные СМИ. Этакая паразитическая технология навязывания своего невостребованного продукта под вывеской раскрученного бренда.

На мой взгляд, продажа журналистами своих статей в нагрузку – это унизительно. В этом как раз и проявляется та вторичность, о который я говорил выше. Причем здесь это уже осознанно и вполне открыто. Да, сами не можем, потому идем «прицепом» к тем, кого берет читатель и на кого идет зритель.

Превосходили российские СМИ

В моем понимании так не должно быть. Хочешь делать газету или телеканал – делай! Не можешь – не мучай джагу! Не нужно придумывать различные ушлые схемы, чтобы зарабатывать на профессионализме других.

Настоящие профессионалы даже в наших условиях создавали самостоятельные СМИ, которые вполне успешно конкурировали с российскими коллегами.

Яркий пример тому – газета «Караван» времен Бориса Гиллера, которая переигрывала своих российских конкурентов по всем статьям. Позже созданная в рамках этого проекта команда во главе с Игорем Мельцером, уже в газете «Время», точно так же лидировала на информационном поле печатных СМИ.

Похожая ситуация складывалась и в сфере теле- и радиостанций. После 1992 года в Казахстане появилось много независимых радио- и телестанций.

В частности, в Алматы это радио «Макс», «16 бит», «Рик», «Тотем», «NS», «Радио-31». К середине 90-х годов в Алматы работало радиостанций больше, чем в Москве.

Было всё: качество и профессиональный рост

Жесткая борьба за слушателя определила быстрый рост профессионализма, появление новых программ, поиск новых форм и методов работы: шел процесс формирования новой казахстанской школы радио.

К слову сказать, что в это время государственное радио, как, впрочем, и телевидение, и газеты, полностью проигрывали соревнование за умы граждан независимым СМИ.

На газетном рынке безраздельно господствовал «Караван», в теле- и радиоэфире тон задавали «Макс», «Тотем», «Семейный канал». И разговор идет вовсе не о музыке и сериалах, а об информационных программах и аналитике.

В этой части независимые студии оставляли далеко позади и все более хиреющее Казрадио, и предпринимающий попытки исправить ситуацию в пользу официоза «Хабар», и даже успешно конкурировали с московскими каналами. Это была короткая, но яркая эпоха независимой казахстанской журналистики.

Ренессанс длился недолго

Не буду здесь рассказывать, чем закончился этот ренессанс. Это отдельная история. Думаю, все и так знают, что с середины 90-х власти начали прибирать к рукам информационные ресурсы, и к середине 2000-х с вольницей в казахстанском информационном поле в целом было покончено.

Всё, что могло конкурировать с российскими СМИ в информационно-аналитическом плане, было либо закрыто, либо приведено в «формат покорности», что делало эти СМИ абсолютно неинтересными для аудитории.

Так было покончено с конкурентоспособной казахстанской журналистикой. Дольше всех продержалась газета «Время», пока ее не покинули те, кто делал лицо данного издания. Вся живая, независимая и что-то из себя представляющая журналистика откочевала в Интернет.

ТВ из прошлого века

Что касается государственного телевидения, то оно у нас выступает в двух диаметрально противоположных форматах. Одно («Евразия») – в формате откровенного российского филиала, с идеологически откровенно пророссийской редакционной политикой.

Этакий «засланный казачок» в части пропагандистской обработки казахстанцев в духе имперской политики путинского «русского мира».

Другой государственный канал (Казахстан -1) так и не сумел преодолеть кондовость советского КазТВ и поэтому по своему духу так и остался в прошлом веке, откуда его, похоже, уже не вытащить.

Сегодня в информационном поле, в душной, малопригодной для творчества обстановке остались доживающие свой век газеты, которые давно уже не претендуют на то, чтобы быть конкурентоспособными.

Их вполне устраивает вторичность.

Это либо те самые «вкладыши», паразитирующие на популярности и профессионализме своих российских коллег, либо газеты, которые и газетами-то уже трудно назвать. Их правильнее называть информационными ресурсами влиятельных политических игроков большой казахстанской политики.

Это именно РЕСУРСЫ, главным предназначением которых является информационная поддержка имиджа (а в будущем – политических амбиций) тех, кто их содержит. Понятно, что в части информационной независимости страны такие СМИ по определению представлять интереса не могут.

В итоге имеем – «Сделано в России»

А это означает, что некому сегодня в Казахстане делать свое добротное, востребованное людьми телевидение, некому выпускать газеты, расходящиеся огромными тиражами.

К сожалению, в информационном плане наши СМИ сегодня вторичны.

Вся основная информация о происходящем в мире у нас, как правило, имеет клеймо «Сделано в России». Со всеми вытекающими из этого последствиями для того, что назвали информационной независимостью страны.

Право «вправлять мозги» казахстанцам, поставляя им «нужную» информацию и интерпретируя ее пропагандистами Кремля типа Киселева и Толстого мы отдали Москве.

Вот и спрашивается, можно быть суверенным государством, будучи информационно зависимым от других?

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы