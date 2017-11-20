Сергей Дуванов / Как остановить «утечку мозгов» из Казахстана

По данным специалистов, Казахстан активно покидают технари, экономисты и педагоги. Отток квалифицированных кадров за последние четыре года увеличился на 34–88%.

Казахстанское издание Finprom сообщает, что за девять месяцев 2017 года в Казахстан прибыли на постоянное местожительство 11,9 тысячи человек, в то время как выехало в 2,4 раза больше – 28,2 тысячи. При этом уезжают квалифицированные специалисты.

Отток профессионалов, или, как это называется, «утечка мозгов», в конечном счете приводит к тому, что в Казахстане падает общий уровень жизни: снижаются качество образования, медицинских услуг и культура.

В результате – науки нет, больницы не лечат, школы не учат, вузы не дают должного образования, театры не востребованы, телевидение бездарно, искусство вторично и низкопробно…

Растет общий уровень непрофессионализма и просто дилетантства во всех сферах жизни.

На этом фоне Казахстан все дальше скатывается в болото провинциализма, происходит закрепление статуса цивилизационной периферии.

Соответственно, у граждан растет понимание, что в условиях политической автократии, отсутствия гарантий соблюдения прав и свобод человека, социальных лифтов, полноценного образования и здравоохранения им в этой стране НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ.

Для молодых людей, имеющих амбиции и просто стремление к хорошей жизни, это серьезный повод попытать удачу в чужих странах, где существуют большие возможности чего-то добиться в жизни.

Особенно активны в этом те, кто обладает хорошей профессиональной подготовкой и определенными талантами, то есть самые способные и продвинутые.

У родителей, желающих дать образование своим чадам, постоянная головная боль: где и как учить детей? Многие из них тоже подумывают о том, как перебраться туда, где их дети могли бы получить отличное образование и быть востребованными дальше.

Еще одна причина «сделать ноги» – это то, что многим не нравится антидемократический курс правящей элиты, ориентированной на сохранение и упрочение своей власти, что в значительной степени способствует тотальной коррупции, парализующей любое развитие.

Кто-то «утечку мозгов» пытается свести к экономическим причинам. Да, формально люди едут туда, где лучше, – уезжают за хорошей жизнью. Но сегодняшние реалии измеряются не только и не столько размерами доходов.

Важнейшими компонентами современного понятия «хорошая жизнь» являются соблюдение прав человека, социальные гарантии, уровень комфортности среды и (очень важный момент) оптимистичность восприятия будущего.

Это то, что мы называем «уверенностью в завтрашнем дне».

Все перечисленное в совокупности и обеспечивает привлекательность жизни стран Европы, Северной Америки и Австралии. Хотя в нашем случае даже такие страны, как Россия, Турция, Япония, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, в части «качества жизни» являются привлекательными для казахстанцев, уставших от транзитной безнадеги.

Все, как известно, познается в сравнении. И сравнение с этими странами, увы, не в пользу Отечества.

Так что с причинами «бегства мозгов» и рабочих рук из Казахстана все очень даже понятно.

Более важный и сложный вопрос: что в этом случае можно сделать, чтобы остановить или по крайней мере замедлить данный процесс?

Думаю, что начинать нужно с политики. Точнее, с той власти, создавшей ситуацию, при которой бегство из страны стало вынужденной необходимостью для тех, кто хотел бы добиться в жизни большего, что ему могут позволить условия автократической провинциальной страны на периферии цивилизации.

Проще говоря, страна должна стать другой, более удобной, комфортной, а главное – надежной для ее граждан.

Нужна другая политическая парадигма, предполагающая иные подходы во взаимоотношениях между властью и людьми, при которых права, свободы и интересы граждан будут поставлены в качестве государственных приоритетов. Проще говоря, когда государство будет жить для людей, а не наоборот.

Сегодня граждане живут, работают, страдают, выживают, для того чтобы власти могли говорить на весь мир о том, какое у нас успешное государство. Люди во власти пытаются продемонстрировать успешность проводимой ими политики через дутые цифры статистики, через проведение крупных спортивных состязаний – Азиатских игр и Универсиады, а также помпезных международных мероприятий типа ЭКСПО, через пропаганду сомнительных достижений в экономике.

Цель достаточно банальная – создать иллюзию успешности и стабильности, что призвано оправдать нахождение во власти более полувека одних и тех же людей.

На самом же деле основным показателем успешности работы казахстанской власти должна быть жизнь простых казахстанцев, их благосостояние, удовлетворенность условиями жизни, отсутствие высокой миграции из страны. Но это не так.

Напротив, именно в части условий жизни казахстанцев наблюдаются очень большие проблемы, с которыми нынешние власти в последние годы не могут справиться.

Отсюда сам собой напрашивается вывод: не могут, значит, нужно их менять.

Необходимы новые люди во власти, новые подходы, новый стратегический курс. Нужны радикальные политические реформы, способные изменить парадигму социального развития, что позволит поставить интересы и права человека в качестве основного приоритета развития государства.

Это основное, базовое условие, способное кардинально изменить ситуацию в стране в части того, что мы называем «качеством жизни». А это первый шаг к тому, чтобы уменьшить «утечку мозгов» из Казахстана.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы