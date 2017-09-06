Сергей Дуванов / Казахстан «уперся в стену»… Кто виноват?

Президент Нурсултан Назарбаев опять удивил. На совместном заседании палат парламента он потребовал прекратить государственную поддержку неэффективных частных предприятий.

«Мы очень либерально относимся к тем, кто работает плохо, неэффективно», – заявил президент Казахстана в понедельник, 4 сентября, на совместном заседании палат парламента.

«Сельское хозяйство до чего довели? Занимали, занимали, занимали – пришли сейчас уже, уперлись в стену, что делать надо? Банкротить надо. …Вот довели до таких долгов, что все равно сейчас приходится сегментировать и фактически банкротить эти крупные олигархические сельскохозяйственные предприятия».

По мнению Назарбаева, то же самое можно сказать в отношении банков второго уровня, которые финансируются государством.

Спрашивается, кто это МЫ? МЫ – это страна, правительство или ближайшее окружение президента?

В нашей ситуации за все должен нести ответственность тот, кто, имея всю полноту власти, 25 лет смотрел на это и ничего не предпринимал.

Так что вполне справедливые претензии президента адресованы прежде всего к нему самому. Кто ему мешал исправить ситуацию 15, 10, 5 лет назад.

Оппозиция? Происки внешних врагов? Стихийные бедствия? Аблязов? Никто! Только собственная неспособность наладить работу своей команды. Так что спрос прежде всего с него.

И это касается не только сельского хозяйства. Не меньшие проблемы и в казахстанском производстве, науке, культуре, образовании – во всех сферах функционирования государства. Везде кризис и отставание.

По большому счету сегодня вся страна «уперлась в стену».

И эта стена – нынешний политический режим. Виной тому – политический курс президента Назарбаева, уверовавшего, что можно достичь процветания страны без политической демократии и в условиях тотальной коррупции.

Это химера. Пора уже понять, что корень всех наших проблем – в политике в неприятии демократического вектора развития.

Увы, у любого самого успешного авторитаризма есть предел его возможностей. Казахстанский авторитаризм его уже достиг.

Всё, что мог, он уже совершил: построил новую столицу, был председателем ОБСЕ, провел Универсиаду и ЭКСПО. А нужно было совершенно другое.

Нужно было работать не на имидж власти, не понты колотить, а строить, создавать, совершенствовать.

Скажем, построить новый нефтеперегонный завод, начать выращивать яблоки и груши, выпускать собственные машины, самолеты, тракторы, компьютеры. Да хотя бы свои утюги и чайники.

Увы, за четверть века – НИЧЕГО!!! Всё, на что способна эта власть, – продавать то, что создано природой: нефть, газ, медь, уран. Это у них называется экономикой. На большее они в принципе неспособны.

Спрашивается, а нужны они такие Казахстану? За четверть века люди во власти очень хорошо показали всё, на что они способны.

А точнее, продемонстрировали, что они неспособны сделать Казахстан успешным, динамично развивающимся государством.

Но если это так, то логично предложить им уйти. Это нормальная практика цивилизованных стран: не можешь обеспечить полноценное развитие страны – уходи, дай возможность это сделать другим.

Кто эти другие и на что они способны – это отдельный вопрос, который казахстанцы должны решать на честных и справедливых выборах.

Главное, чтобы они получили возможность выбора. Однако, пока нынешние прикипевшие к власти «рулят» в стране, об этом не может быть и речи: они не позволяют никому даже претендовать на власть. Слишком срослись с властью и поэтому добровольно отказаться от нее уже не могут.

Видимо, поэтому президент говорит «мы», имея в виду тех, кто сегодня олицетворяет эту власть, перекладывая на них свою персональную ответственность за происходящее в стране.

Сергей Дуванов — публицист и колумнист Ц-1 в Алматы