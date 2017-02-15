Сергей Дуванов / Кто и что «отмывает» в Казахстане

В Алматы задержан главред оппозиционной газеты «Трибуна» Жанболат Мамай за «отмывание» полученных от Мухтара Аблязова денег, в свою очередь, похищенных в БТА-Банке. Что ж, давайте разбираться…

На самом деле суда над Мухтаром Аблязовым, бывшим министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана и владельцем БТА-Банка, не было, и поэтому с юридической точки зрения непонятно, кто у кого что украл.

Либо Аблязов – у Акорды (офис президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. – Ред.) деньги, либо Акорда у Аблязова – частный банк. Так что, строго говоря, с этим еще нужно разбираться.

В этом смысле у следствия вообще не может быть никаких претензий к редакции газеты, получавшей спонсорскую помощь от человека, которого казахстанский суд не назвал преступником.

Другой момент: не может быть уголовной ответственности за использование пожертвованных денег на общественно полезное дело.

Закон не предусматривает обязанность журналистов, получающих спонсорскую помощь, выяснять происхождение этой помощи.

В этом плане, даже если Мамай, арестованный 10 февраля, а 13 февраля по решению Медеуского районного суда Алматы оставленный под арестом на два месяца, знал, от кого получены деньги, это не означает, что он от них должен был отказываться. Нет такой нормы в казахстанских законах.

Следующий момент: согласно официальному обвинению, главный редактор оппозиционной газеты обвиняется в том, что он под видом проведения легальных финансовых операций через газету «Саяси қалам. Трибуна» отмывал деньги, полученные от Аблязова.

Очередной нонсенс! Сам процесс выпуска оппозиционной газеты исключает процедуру «отмывания» денег.

«Отмывание» предполагает возвращение денег тем, кто их таким способом легализует, уплатив налоги.

Процедура подготовки и выпуска газеты «Трибуна» это исключает в принципе.

Всех денег, полученных и от спонсоров, и от продажи тиража, едва-едва хватает на выпуск следующего номера.

Прибыли – нуль, и этот нуль следователям предстоит представить как преступное «отмывание» денег. Глупее и смешнее работы не придумаешь.

Выстраиваемое следствием обвинение все больше напоминает карточный домик – до первого легкого ветерка.

Уголовное дело носит откровенно политический характер.

На мой взгляд, решаются две задачи.

Первая – закрыть оппозиционную газету, доставшую власти своей критикой. Вторая – запугать оппозиционно настроенных активистов в части сотрудничества с Аблязовым и его представителями.

Но следователям и суду придется очень напрячься, чтобы их решить. Найти «отмывание» денег в работе оппозиционной газеты будет труднее, чем отыскать черную кошку в темной комнате, зная, что ее там нет.

Понятно, что Аблязов, вышедший из тюрьмы во Франции в декабре 2016 года и по решению Высшего государственного совета этой страны не выданный России и Казахстану, получил защиту. В Европе не будут мешать Аблязову в политическом противостоянии с режимом Назарбаева – это серьезная головная боль для Акорды.

У него достаточно средств и способностей, чтобы организовать и проспонсировать не один «Майдан» в Казахстане.

Поэтому спецслужбы будут «рыть» по аблязовской тематике в усиленном режиме. Теперь любая гражданская инициатива, любое проявление оппозиционности будут изучаться под микроскопом на предмет следа аблязовских денег.

Мамай с его «Трибуной» – это пробный камень в данном деле.

Учитывая то, как на самом деле «отмывают» деньги в Казахстане, финансирование оппозиции и независимой прессы – это не самый худший способ «отмывания» денег. С точки зрения общественных интересов – это, видимо, самые чистые деньги.

Представьте себе, если бы все деньги, которые казахстанские нувориши и олигархи вывезли за рубеж, начали сегодня возвращаться и работать на реформирование политической системы, на борьбу с коррупцией, на строительство демократического Казахстана! Какое же это отмывание?

Это скорее альтруизм и меценатство на пользу будущего своей страны. Это же здорово, если деньги возвращаются, причем не для укрепления режима автократии и не для шкурных интересов их обладателей, а на пользу всему народу. Лично я в этом ничего плохого не вижу.

А вот те, кто противится такому возвращению денег, пытаясь представить политическое оппонирование власти как нечто противозаконное, на мой взгляд, действительно занимаются «отмыванием», только не денег, а своего политического капитала, изрядно замаранного нарушением прав и свобод граждан и преследованием инакомыслящих.

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы