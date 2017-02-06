Сергей Дуванов / Кто подставил «кролика Роджера»?

Один из тяжеловесов казахстанского истеблишмента Имангали Тасмагамбетов с поста заместителя премьер-министра ушел послом в Россию. Всем понятно – это политическая ссылка.

60-летний Имангали Тасмагамбетов – один из верных соратников президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которому последний, судя по всему, доверял и всегда держал в своем ближайшем окружении.

Попав в обойму высшего руководства в начале 90-х годов, он занимал самые различные должности.

В разные годы был акимом Алматы, Астаны, Атырауской области, министром образования и культуры, руководителем администрации президента Казахстана, министром обороны и даже премьер-министром.

Одним словом, на все руки мастер, и куда бы его ни назначал президент, он демонстрировал высокую работоспособность и прилежность в исполнении указаний своего шефа.

Однако, похоже, нынче он попал в опалу – из заместителей премьер-министра (этот пост он занимал лишь с сентября 2016 года) в послы – это откровенное наказание.

Есть версия, что Тасмагамбетов серьезно проштрафился, и именно это послужило причиной его отстранения от большой политки.

О конкретных причинах опалы можно только гадать.

В этой связи заслуживает внимания информационный наезд месячной давности 26-летнего внука президента Айсултана Назарбаева (младший сын дочери президента сенатора Дариги Назарбаевой) на некоторых персон из президентского окружения, которых он назвал ни больше ни меньше как «темной силой», «врагами народа» и «ворами».

В числе этих VIP-персон упоминался и Тасмагамбетов.

Большинство аналитиков расценило это как обострение межклановой борьбы в окружении Назарбаева, которые традиционно грызутся, как пауки в банке, и подключение к этому противостоянию назарбаевского внука.

Соответсвенно, после этой инфомационной атаки все гадали, чью же сторону примет президент.

Похоже, люди, на чьей стороне выступает Айсултан Назарбаев, сумели доказать президенту правоту высказанных обвинений в адрес Тасмагамбетова, и тот вынужден был отправить его в почетную ссылку.

Хороший урок для тех, кто считает, что в Казахстане есть кто-то, кто может играть в политические игры с прицелом на постназарбаевский период. Полная ерунда!

Все фигуранты из окружения президента на коротком поводке и представляют из себя что-то только потому, что они устраивают елбасы.

Шаг влево, шаг вправо – в лучшем случае посольство, в худшем – сразу на пенсию или на скамейку подсудимых.

В нынешней ситуации остается открытым вопрос – а что будет с другими фигурантами, объявленными «врагами народа» внуком президента? Люди тоже очень влиятельные.

И если и их по примеру Тасмагамбетова задвинут на переферию политического поля, то это будет означать, что в глазах Назарбаева их деятельность была настолько деструктивной, что даже заставила его на последнем заседании правительства заговорить о наличии в правительстве пятой колонны!

Это уже сеьезно. Это еще не бунт на корабле, но говорит о начале серьезного разлада в команде Назарбаева.

Как бы в полку оппонентов Назарбаева ни прибыло!

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы