Сергей Дуванов / Ликбез для «ватников»

Недавно одна казахстанская журналистка, отвечая на вопросы коллеги, искренне продемонстрировала типичный набор аргументов «ватников» (так я называю людей с постимперским сознанием). Здесь линк к статье.

На мой взгляд, точно так же мыслит примерно 80% всех русских и не менее 60% казахов в РК.

Это объясняется доминированием российских СМИ в казахстанском информационном поле. Именно они сегодня формируют общественное мнение в стране, отсюда и эти идеологические установки.

Виной тому практически полное отсутствие какой-нибудь информационной альтернативы. В силу незнания иностранных языков большинство наших граждан вынуждены получать информацию, а с ней и идеологические установки именно из российских СМИ.

Когда тебе изо дня в день говорят, что «Крымнаш», а в Украине во власти – фашисты, когда тебе рассказывают о распятых на рекламных щитах мальчиках и во всем этом винят США и морально разлагающуюся «Гейропу», то ничего не остается, как в это поверить.

Понятно, что местные журналисты точно так же в своем большинстве по идеологическому настрою – «ватники». Правда, в отличие от российских коллег, большинство из них это скрывают. Либо в силу понимания, что быть «ватником» – это не есть хорошо, либо, боясь критики со стороны либералов и национал-патриотов.

Сегодня все казахстанцы – под колпаком у путинской пропаганды и, чтобы ей не поддаться, нужны очень серьезные усилия, на которые большинство людей неспособны. Это одна из важнейших проблем на пути формирования здорового гражданского общества в Казахстане.

Поэтому очень важно по возможности пытаться противостоять захлестнувшему Казахстан пропагандистскому валу лжи и дезинформации.

Ниже я постарался это сделать, отвечая на каждый выдвинутый моим заочным оппонентом тезис своим антитезисом.

Тезис № 1. Пособники лжи

Журналистка рассказывает, что недавно коллега из «оппозиционного радио» по телефону задавал ей вопросы: как она относится к Америке, к «аннексии» Россией Крыма, к войне на Донбассе, которую «ведет российская армия».

«Я ответила, – пишет она, – что никакой аннексии не было, а было волеизъявление людей, проживающих в Крыму, – 86 процентов населения на референдуме проголосовали за присоединение к России, и если бы этого не случилось, то там было бы пострашнее, чем на Донбассе».

Антитезис. Да, на референдуме большинство русских, проживающих в Крыму, проголосовали за отделение от Украины. Но здесь два принципиальных момента:

1-й. Такие дела так не делаются. В любой стране существуют конституционно оговоренные процедуры выхода из состава страны. Вопрос о выходе части территории из состава страны может решаться ТОЛЬКО всеми жителями страны, а не ее отдельной частью. Несоблюдение данных процедур – это сепаратизм, который преследуется по закону.

Попробуйте сказать поддерживающим присоединение Крыма к России, что завтра татары, башкиры, мордва, осетины, эвенки и чукчи, проведя референдум, объявят свою независимость от России! В ответ получите вал возмущения и доводы, что это недопустимо.

Если бы крымский вариант выхода из состава страны господствовал в мире, то в мире не осталось бы ни одного государства. От США первым бы отделился Техас, вторым – Брайтон-Бич. От России бы осталась только половина.

Второй момент: референдум под контролем российских «зеленых человечков» был неправомерен. Я лично был в то время в Крыму и могу с полной ответственностью свидетельствовать, что референдум проводился теми, кто был за отделение от Украины, и за этим стоял Кремль. Это был их референдум с заведомо прогнозируемым результатом.

Оппонентам этой установки был поставлен мощнейший заслон в виде задержаний и вытеснения их активистов, отсутствия возможности вести агитацию и просто физического давления. Если организаторы референдума были уверены в том, что их инициативу поддержат граждане, то какой смысл было затыкать рот противникам отделения?

Тезис № 2. Война на Донбассе

Журналистка пишет далее: «Сказала, что войну на Донбассе ведет украинское правительство, пришедшее к власти в результате переворота, а вовсе не российская армия. Если бы она там была, то уже давно мировому сообществу были бы предъявлены доказательства присутствия там армии, не говоря уж о том, что и война давно бы закончилась. А обвинять голословно и не иметь доказательств в век, когда со спутника можно разглядеть не то что армию, а отдельного человека, – просто смешно».

Антитезис. Да, формально российской армии в Донбассе нет, но есть российские солдаты и добровольцы, которые вооружаются и перебрасываются в Донбасс для ведения боевых действий против ВС Украины.

И доказательств тому имеется предостаточно. Как косвенных, так и прямых свидетельств самих российских военнослужащих, захваченных в плен. Правда, об этом Кремль-ТВ, конечно же, умалчивает. Все понимают, что это такая маленькая военная хитрость Кремля, работающего по принципу «не пойман – не вор».

Тезис № 3. Отношение к Америке

«К Америке я отношусь очень хорошо: выросла на произведениях Марка Твена, Хемингуэя, Брэдбери, Сэлинджера. А вот к тому, что эта страна сбросила атомные бомбы и уничтожила два японских города, отношусь плохо. Как можно по-другому воспринимать политику страны, которая считает, что имеет право разрушать государства, свергать неугодных ей правителей, развязывать по всему миру войны и создавать хаос?»

Антитезис. Насчет атомных бомб ответ один – это была война. Даже японцы это понимают. Все логично: сами напали – сами получили.

Где и когда США разрушили хоть одно государство? Бред! Напротив, там, где появляются американцы, жизнь налаживается, и многие страны становятся на путь демократических реформ.

Именно под влиянием США Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Филиппины преуспели в своем развитии. Там, где присутствовали США, как правило, – прогресс и процветание. Там, где была Россия (СССР), – регресс и застой. Очевидные вещи – зачем ставить все с ног на голову?

Одиозные и антинародные режимы помогали свергать не только США. История полна таких примеров, включая свержение Пол Пота и Янг Сари в Кампучии китайцами, Амина в Афганистане советскими войсками и Саддама Хусейна в Ираке войсками международной коалиции. Очень правильная и нужная практика, которую давно уже пора сделать обязательной по линии ООН.

Тезис № 4. Аннексия

«Насильственное присоединение какой-либо территории к другому государству. Разве в Крыму было какое-то насилие?»

Антитезис. Насилие может быть не прямым, а опосредованным, закамуфлированным под административные препятствия и ограничения. В Казахстане формально – честные и свободные выборы. Но попробуйте выдвинуть кандидата от оппозиции! Не получится! Или попробуйте зарегистрировать оппозиционную партию! Или получить лицензию на выпуск оппозиционной газеты! Ни в жизнь! По такой же схеме проводился этот референдум в Крыму.

На улицах – 20 тысяч российских солдат, все противники референдума заблокированы или вытеснены. Агитация – в одни ворота. Зеленая улица тем, кто голосует за отделение… и никакого насилия.

Тезис № 5. В Крыму не было жертв

«В отличие от Косово, где уничтожали сербов, в Крыму не погибло ни одного человека. Разве мнение двух миллионов человек, выразивших свою волю, ничего не значит?»

Антитезис. Мнение двух миллионов (без «зеленых человечков») – только повод для обсуждения этого мнения всеми остальными миллионами граждан страны. Только отъявленные негодяи уходят из семьи, хлопнув дверью. Воспитанные, цивилизованные люди начинают бракоразводный процесс и расстаются, поделив нажитое в совместной жизни.

Тезис № 6. Часть России

«Разве Крым не был на протяжении веков частью России? Разве там живут не русские, а американцы?»

Антитезис. Крым был и греческим, и турецким, и российским, и украинским, но более всего прав на него у крымских татар. Это с исторической точки зрения. Однако современное международное право не рассматривает историческую принадлежность территорий в качестве приоритета. В мире все согласились с принципом незыблемости границ, сложившихся на окончание Второй мировой войны. Калининград тоже раньше был немецким, а острова на Дальнем Востоке – японскими. Но никто не предъявляет на них претензий и уж тем более не посылает своих солдат проводить «референдумы». Это если уважать международное право.

Тезис № 7. Что было после Майдана

«И почему наши либералы, которым, видимо, хотелось, чтобы и в Крыму стояли базы НАТО, забывают, что произошло это после Майдана, а через полтора месяца в Одессе сожгли людей только за то, что у них было другое мнение по поводу политики украинских властей, сделавших своими героями убийц, палачей и пособников фашистов».

Антитезис. Кто сказал, что базы НАТО – это плохо и опасно? Это военная организация наиболее цивилизованных стран мира, в которых уважение прав и свобод человека поставлено на первое место. Кому они могут угрожать? Кто сказал, что этот оборонительный союз представляет угрозу России или еще кому-то?

Вы когда-нибудь пробовали задуматься, зачем НАТО нужна Россия?! С точки зрения нынешних геополитических угроз эту организацию нужно рассматривать прежде всего как важнейший гарант безопасности на планете. И, соответственно, появление баз НАТО на территории любой страны – это лучшая гарантия ее безопасности.

Да, в Одессе в мае 2014-го погибли люди. Но они сгорели не по злому умыслу их политических противников, а в результате невозможности покинуть горящее здание, в котором они забаррикадировались в ходе уличных беспорядков. Доказано, что специально их никто не поджигал. Зачем на этом спекулировать?

Тезис № 8. «Во всем винят США…»

«А кто разбомбил и разрушил Югославию, Ирак, Ливию и другие государства?»

Антитезис. Югославию никто не разрушил! Бомбардировки носили точечный характер, исключительно по военным целям. Да, были разрушения и случаи, когда при этом гибли и мирные люди. Но эти жертвы абсолютно несопоставимы с тем этническим геноцидом, который имел место в Югославии и мог продолжаться еще долгое время. Благодаря этой военной операции был остановлен геноцид, и сегодня там – мир и спокойствие.

Война в Ираке длилась считаные дни. Да, были разрушения, но на восстановление Ирака США в качестве своеобразной компенсации потратили более 50 млрд долларов. Важен результат: был ликвидирован один из самых жестоких авторитарных режимов современности. Ираку была предоставлена возможность жить по демократическим принципам. Но не нужно сюда валить проблемы, связанные с противостоянием шиитов и суннитов, а также с терактами со стороны исламистов – это отдельная тема.

Тезис № 9. Ирак

«Кто тряс пробиркой с белым порошком, уверяя, что это химическое оружие Саддама Хусейна? Кто разбомбил Ирак и на десятилетия вверг страну в войны и хаос? Кто повесил Саддама Хусейна за химическое оружие, которого так и не нашли? Кто виноват в том, что в Ираке счет убитых идет уже на миллионы?»

Антитезис. Саддама Хусейна повесили иракцы по приговору военного трибунала по обвинению в преступлениях против человечности, что включает понятие преднамеренного убийства. Диктатор заслужил свое: на его совести тысячи умерщвленных людей и узников тюрем. И не важно, было ли на самом деле ОМП (оружие массового поражения).

Это скорее формальный повод для наказания диктатора-преступника. В мире давно крепнет точка зрения, что защита граждан от особо ретивых диктаторов должна стать важнейшим инструментом деятельности ООН. И если бы не правители Китая и России, у которых самих рыльце в пуху, это давно уже было бы международным правилом. Нарушаешь массово права человека – получи голубые каски!

Тезис №.10. Ливия

«Кто разрушил процветающую Ливию и по чьей вине подонки растерзали руководителя страны – 70-летнего Каддафи?»

Антитезис. Процветающая Ливия при Каддафи – это из той же серии, что и дешевая жизнь в Туркменистане или разрекламированные успехи Казахстана при Нурсултане Назарбаеве. Была высокая цена на нефть, что позволяло обеспечивать относительно хорошую социальную защиту населения. Но процветания там не было и не могло быть. По сути, Ливия Каддафи всегда оставалась бедной, отсталой страной, живущей только за счет распродажи своих земных богатств.

Те, кто издевался над Каддафи, поступили очень жестоко. Но Каддафи не намного лучше их. Достаточно вспомнить, как он, не удосужившись даже выяснить причину протеста оппозиции, бросил на них войска, публично пообещав, что его солдаты будут обходить дом за домом и убивать их, «как крыс и тараканов». У него руки по локоть в крови, поэтому его смерть была возмездием за жестокость по отношению к своим соотечественникам.

Тезис № 11. Спонсоры Майдана

«Кто, в конце концов, раздавал печенюшки на Майдане и спонсировал украинский переворот, а потом и войну на Донбассе, где гибнут женщины и дети?»

Антитезис. Нет абсолютно никаких оснований для подозрений, что Майдан спонсировался кем-либо, в том числе и американцами. Это дешевый миф кремлевской пропаганды. Имей это хоть какое-нибудь документальное подтверждение, Кремль, конечно же, растиражировал бы его. Увы, даже ушлые путинские пропагандисты не смогли ничего «нарыть» в этом направлении. Кроме печенюшек, розданных на Майдане, в этом досье ничего нет.

Тезис № 10. Всё это – факты

«А вот Россию и Путина обвиняют во всем голословно. Что бы где ни случилось – во всем «рука Кремля». Недаром в народе уже стишки слагают, типа «кошка бросила котят – это Путин виноват», «в огороде выпал град – это Путин виноват» и т. п.

Называть «агрессивной» риторику российских СМИ просто стыдно на фоне того, что вещают украинские и зарубежные СМИ и что говорят там на уровне министров и правительств. «Россия – агрессор, мировая угроза и прочее» – это самые деликатные выражения.

Но иногда они говорят правду. Например, однажды американский журналист Майкл Бом (кстати, наиболее адекватный) на вопрос ведущего, зачем США и НАТО разбомбили Ирак, Ливию, Югославию и другие страны, ответил просто и честно: «Потому что можем». То есть плевать на международное право, на ООН, на здравый смысл, на людей и страны, не говоря уж о морали. Можем, а потому делаем, что хотим с теми, кто под нас не прогибается.

Недавно прорвало польского журналиста Якуба Корейбу. Он сказал: «Да, это мы сделали Украину враждебной России и сделаем то же самое с другими вашими бывшими республиками». Мол, со всех сторон у вас будут враги и базы НАТО».

Антитезис. Правды, как известно, бывает много, и то, какую из них выбирает человек, зависит от его идеологических и политических установок. Понятно, что те, кто смотрит «Россию 24» или Первый канал, конечно же, будут считать, что западные журналисты врут. Поэтому доказывать им, что врут как раз журналисты российских каналов, абсолютно бессмысленно. «Ватные» установки определены и закреплены в течение последних 15 лет, и изменить их очень сложно. В этом споре каждый останется при своем.

Правда, есть один нюанс, мою точку зрения разделяет весь остальной мир, тогда как мнение моих оппонентов поддерживают только в России, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. Согласитесь это неплохой аргумент!

Что же касается высказываний отдельных западных журналистов, которых любят цитировать «ватники», то это очень дешевый трюк. В любой стране можно найти пару журналистов, мнение которых расходится с мнением остальных, с общественным мнением и официальной позицией. В той же России полно журналистов и политиков, взгляды которых принципиально расходятся с официальной политикой Кремля. И что? Они – всего лишь частное мнение одного человека и не представляют общей позиции большинства.

Тезис № 11. 5 млрд долларов

«На конференции в Вашингтоне Нуланд (та, что раздавала на Майдане печенье) сказала, что «на развитие демократии на Украине» власти США выделили 5 миллиардов долларов. Русофобия нынче в цене».

Антитезис. Это из серии «слышала звон, да не знает, где он». На самом деле 5 млрд были выделены Украине на различные госпрограммы. Это научно-технические, культурно-гуманитарные, торгово-экономические, по развитию сельского хозяйства, институтов демократии и прав человека. А еще есть американские инвестиционные фонды (например, Horizon Capital, Sigma Bleyzer), которые работали там на коммерческой основе и вкладывали деньги в украинские предприятия с целью их развития, приведения в порядок.

Подавляющая часть этих средств осваивалась правительством, которое использовало их на укрепление государственных структур. Не удивлюсь, если экипировка полицейских (в том числе и спецназа «Беркут») была приобретена на эти деньги. Сложно предположить, что президент Янукович тратил их на подготовку Майдана. К слову сказать, деньги на развитие демократии от США получали также Казахстан и Россия. Так что русофобия здесь ни при чем.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы