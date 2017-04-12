Сергей Дуванов / Новое свидетельство переписывания Конституции Казахстана

В предыдущей статье я писал, как хитро в РК внесли изменения в статью 10 Конституции о гражданстве, но, оказывается, это не единственный сюрприз под вывеской «Перераспределение властных полномочий между ветвями власти».

Всплывают все новые факты того, как власти Казахстана тайком от общества протащили кардинальные изменения в Конституцию страны.

Теперь выясняется, что по той же схеме, как и статья 10, была изменена 4-я статья Основного закона. Эту поправку в парламенте приняли без обсуждения в один день.

Если в прежней редакции приоритет международных договоров над местным законодательством был безоговорочным, то теперь 3-й пункт этой статьи выглядит так: «Международные договоры, ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами.

Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участником которых является Казахстан, определяются законодательством Республики».

Понятно, что в этой редакция статья обретает совершенно другой смысл. Законодатель признает, что международные законы имеют приоритет, но оставляет за чиновниками право определять порядок и условия реализации этого приоритета в Казахстане.

К слову сказать, в России уже давно принят закон, предоставляющий Конституционному суду право определять, выполнять или не выполнять документы международных органов, членом которых является Россия.

Теперь Конституционный суд России при принятии решений, в случае, когда российские законы противоречат международным обязательствам, руководствуется принципом верховенства Конституции России. Так что в этом вопросе казахстанские законодатели идут по пути, проторенному Кремлем.

Фишка здесь в том, что заявленный подход дает право чиновникам самим определять, что можно принять из международной нормы, а что не соответствует для казахстанской действительности.

Понятно, что это будет обосновываться спецификой традиций народа, его ментальностью и политической ситуацией. А это означает, что на практике реализация международных правовых норм будет обставляться массой ограничений и запретов, порой даже трансформируясь в свою противоположность.

Яркий пример тому – Закон о мирных собраниях. Призванный помогать гражданам в реализации права на мирные собрания, данный закон сегодня, по сути, стал инструментом ограничения и даже запрета этого права.

Новая редакция 10-й статьи построена по тому же принципу. Мол, вообще-то, лишать гражданства Казахстана нельзя, но если очень надо, то можно.

Очевидно, что переписанная на новый лад 10-я статья Конституции приведет к изменению законодательства в части лишения гражданства не только террористов, но и лиц, оппонирующих власти.

Так что есть все основания полагать, что по своей адресности изменение данной статьи Конституции прежде всего преследовало карательные функции.

Что характерно, во всех случаях применяется казуистическая формула, когда первая часть юридической нормы, что называется, – за здравие прав и свобод граждан, а следующая за ней – за упокой.

Понятно, что всегда можно принять нужные законы, которые, формально не отменяя приоритета международных договоров, сведут на нет их действие в жизни. Но это, если честно, обман!

Схема обмана проста и примитивна: на уровне Конституции заявляется: мы – за демократические принципы, а на уровне принимаемых законов эти принципы откровенно нарушаются и даже отвергаются.

Как тут не вспомнить статью Конституции о мирных собраниях, где в первой части заявляется о безусловном праве граждан на любые митинги, а во второй – это право дезавуируется тем, что разрешаются только те митинги, порядок проведения которых не противоречит принятым чиновниками законам.

Так что пора говорить о казахстанском правовом ноу-хау. Это когда отдельные нормы Конституции, провозглашающие права человека, содержат оговорки, позволяющие существенно ограничить эти права или даже убрать из Конституции.

Я не исключаю, что в ближайшее время могут появиться новые факты изменения Конституции без обсуждения и втайне от гражданского общества.

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы