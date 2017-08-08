Сергей Дуванов / Позитивно – о негативном

Прочитал доклад премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева президенту Нурсултану Назарбаеву, вернувшемуся из отпуска. Ощущение, что заглянул в Зазеркалье… Судите сами. Идем по пунктам.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, как сообщает сайт Акорды, принял премьер-министра Бакытжана Сагинтаева 7 августа. Вот о чем говорилось на встрече:

1. Наблюдается рост основных экономических показателей: казахстанская экономика за семь месяцев выросла на 4,2 процента.

2. Во всех регионах экономические показатели положительные и превысили отметку 100 процентов.

3. Инвестиций в страну пришло больше на 3,7 процента.

4. Цены на продукты снизились на 0,5 процента.

5. Запущен 31 проект в рамках Программы индустриализации. На подходе еще 100 проектов, что даст новых 10 000 рабочих мест.

6. Кипит работа по реализации программы «Нурлы жол»: введено в строй 600 км автодорог.

7. Успешно выполняется программа «Нурлы жер»: уже завершено строительство 5,5 миллиона квадратных метров жилья.

8. Уровень инфляции за месяц вырос на символические 0,5 процента.

9. Уровень безработицы составил всего 4,9 процента.

Ну, как вам такой позитивчик? О плохом и негативном в нашей экономике, как о покойнике, – ни слова.

А мы тут плачемся: тенге падает, инфляция галопирует, безработица свирепствует, цены непомерно растут, доходы людей уменьшаются, кризис наступает.

А по версии правительства, все как раз наоборот: сплошной рост показателей – и ничего негативного.

Как такое может быть? С одной стороны, угнетающие реалии жизни, а с другой – вполне благостная, оптимистичная картина официальной статистики.

Понятно, что-то делается, даже в условиях экономического кризиса могут быть какие-то позитивные результаты. Но в целом-то – тяжело.

И президент сам об этом периодически заявляет. Кругом – трудности и проблемы. Но премьер, что называется, на голубом глазу рисует президенту радужную картину экономического преуспевания. А проще говоря, вводит в заблуждение и его, и всех казахстанцев.

Разница только в том, что президент этому верит, потому что в его холодильнике и его телевизоре эта ложь не проявляется. Подошел, открыл – всё, как говорит премьер. Включил телевизор – то же самое.

А казахстанцы-то этому не поверят. Потому что их холодильник более чутко и адекватно реагирует на происходящее в стране.

И их телевизор, повторяющий победные реляции главы правительства, ничего, кроме недоумения и раздражения, не вызывает.

Перед нами – два пооярных мира, разговаривающих на разных языках и по-своему понимающих «положительную динамику экономических показателей».

Для большинства казахстанцев – это прежде всего то, как они живут: сколько зарабатывают, сколько тратят, что могут дать своим детям и что – позволить себе из радостей жизни.

Все это не представляет проблемы для тех, кто находится во власти. У них другие критерии и, соответственно, подходы.

Для тех, кто в Акорде, важнее абстрактные цифры чиновничьих докладов, содержащих исключительно оптимистичные данные, подготавливаемые с единственной целью – продемонстрировать позитивную работу правительства.

Понятно, что интересы простых казахстанцев и чиновников в правительстве никак не коррелируются. У них разные системы координат в понимании успехов развития страны.

А потому от знакомства с докладами правительства у большинства граждан РК и возникает в лучшем случае недоумение. А в худшем – негодование, которое имеет свойство накапливаться и переходить в протест.

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы