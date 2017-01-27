Сергей Дуванов / Реформа Нурсултана Назарбаева с пунктиком

Готовящуюся передачу части своих полномочий парламенту и правительству президент Казахстана преподнес как серьезную политическую реформу власти. Так ли это? Посмотрим, чем он поступился и что у него осталось!

Из того, что сегодня вынесено на обсуждение, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишается права:

— принимать указы, имеющие силу закона;

— утверждать государственные программы (хотя согласовывать с ним их все равно обязаны);

— утверждать финансирование и оплату труда бюджетников.

При этом он сохраняет все остальные имевшиеся у него права, часть из которых теперь должен согласовывать с парламентом или премьер-министром. Это следующие права:

— назначать премьер-министра и всех министров;

— освобождать от обязанностей главу Кабинета министров и любого члена правительства;

— определять структуру правительства;

— принимать присягу членов правительства;

— председательствовать на заседаниях Кабмина по особо важным вопросам;

— отменять решения акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

— назначать и освобождать акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

— досрочно приостановить деятельность любого маслихата.

Как видим, основная фишка перераспределения полномочий – это обязанность президента согласовывать свои шаги в части некоторых второстепенных вопросов государственной жизни с парламентом и правительством.

Да, формально это шаг в сторону формирования процедуры демократических сдержек и противовесов, хотя принципиально в политической системе Казахстана это ничего не меняет. И уж точно ничего не дает казахстанской демократии.

Казахстан, как был, так и остается страной с президентской формой правления, где полноценным хозяином ситуации в стране остается президент, назначающий всех и вся и контролирующий ситуацию, и ее направляющий.

Авторитаризм как форма правления сохраняется в Казахстане. Это первый вывод.

Второй – вытекает из специфики политической ситуации. Давайте будем реалистами! Для этого нужно исходить из политических реалий страны, живущей в условиях политического авторитаризма уже 25 лет.

В авторитарных государствах господствует «право власти», при котором приказ начальника – закон для подчиненного. Законы при этом остаются на втором плане.

В этом плане – зачем президенту указы, имеющие силу закона, если достаточно одного звонка в парламент, чтобы на другой день был принят нужный закон. Любой вердикт на документе: «Принять меры и доложить» с узнаваемой подписью – выше любого закона.

В этом плане разговоры о том, что теперь президент должен согласовывать свои шаги с парламентом или правительством – откровенное лукавство.

Сила президентского влияния и контроля во власти настолько высока, что формальные процедуры давно уже не играют той роли, какую им определяет Конституция страны и ее законы. Все может решаться вне формальных институтов – по звонку, за чашкой чая, в личной беседе.

Выстроенная пирамида власти вполне может обходиться без указов президента, имеющих силу закона. Лишение права президента принимать эти указы абсолютно не уменьшает его власть в стране. Точно так же, как и обязанность согласования своих решений с парламентом и правительством.

Он остается полновластным правителем страны, определяющим ее стратегию развития, состав правительства, контроль над выборами, а соответственно, и состав парламента. А это означает, что власть монолитна и на самом деле никакого разделения ветвей властей не существует.

Отсюда вопрос: зачем Нурсултану Назарбаеву согласовывать свои решения с теми, кто де-факто являются его верными соратниками, а кое-кто и просто подданными? Какой в этом смысл?

Зачем этот спектакль необузданной любви и преданности с традиционно 100-процентным голосованием «за»? Точно так же – какой смысл в согласовании вопросов с премьер-министром, который является креатурой президента и преданным членом его команды?

Чтобы механизм согласования обрел смысл и заработал на благо страны, нужно прежде разделить ветви казахстанской власти, которые, к сожалению, сегодня представляют единое целое.

В условиях абсолютного доминирования президента, подмявшего под себя всех и вся, наделять другие ветви власти дополнительными полномочиями – абсолютно бессмысленное занятие. Они слишком зависимы и политически несостоятельны, чтобы использовать эти полномочия по назначению.

В этом плане планируемое перераспределение полномочий принципиально ничего не изменит: парламентарии будут выражать дружный «одобрямс» всему, что предлагают из Администрации президента, а правительство останется «рабочей лошадкой» на коротком поводке президентских указаний и инициатив. То есть все останется так, как оно есть сегодня.

На самом деле главная проблема Казахстана в другом.

Перед страной стоит совершенно иная задача – нужна реформа самой власти, отказ от автократии и создание реального разделения властей, что в сочетании с честными выборами, независимым судом, свободной деятельностью оппозиции и независимых СМИ позволит полноценно решать и вопросы перераспределения полномочий, и прочие насущные вопросы реформирования страны.

Дело не в недостатке полномочий – проблема в самом парламенте и правительстве, в том, на что они ориентированы. Главный вопрос – на кого они работают, кому они служат: стране, народу, нации или политическому режиму?

Вот что сегодня нужно обсуждать, а не устраивать политическое шоу по поводу ничего не меняющего перераспределения второстепенных полномочий под названием: «общественное обсуждение»!

В предложенных изменениях в Конституцию обратил внимание на один пунктик, выдающий озабоченность власть имущих по поводу своей собственности. Видимо, кое-кто решил под шумок обезопасить себя на будущее.

Статья 26, пункт 2. «Право собственности неприкосновенно. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. Не допускается принятие законов и иных правовых актов, ограничивающих или лишающих права собственности на имущество, приобретенное законным путем, если иное не предусмотрено Конституцией» (выделенное – это то, что предлагается добавить в Конституцию).

Думаю, смысл предлагаемой нормы понятен – подстраховались на случай, если завтра во власти окажутся новые люди, которые попытаются принять законы, позволяющие отобрать у нынешних VIP-персон «все, что нажито непосильным трудом». То, что озаботились, само по себе очень показательно – значит, рассматривают и такой сценарий.

К слову сказать, в казахстанской истории это ПЕРВАЯ ПОПРАВКА в Конституции, содержащая запрет на принятие законов. И этот запрет касается прав собственности.

Само собой, напрашивается параллель с Первой поправкой к конституции США, которая запрещает принимать законы, ограничивающие вопросы веры, свободу слова и право народа на мирные собрания.

Очень показательно! В США законодатель печется о свободе слова, митингах и защите демократии, в Казахстане – о деньгах и собственности, нажитой в стране, строящей демократию. Отличная демонстрация истинных приоритетов у людей в нашей власти. На словах говорим о демократии, а законы принимаем, защищающие неприкосновенность недвижимости и счетов в банках. Согласитесь, очень показательный момент!

Это дает повод задуматься, а так ли она им нужна, эта демократия. Может, вся эта реформа с откровенно косметическими перераспределениями полномочий – всего лишь повод залезть в Конституцию, чтобы добавить спасительный для кое-кого пунктик? Как вам такая «смешная» версия?

Сергей Дуванов – журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы