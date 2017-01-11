Сергей Дуванов / Регистрация по-казахстански

Действующий с января закон о регистрации казахстанцев, перемещающихся по стране, обострил социальную ситуацию в РК, но вряд ли стал помехой для террористов. Как ее «разрулит» президент Назарбаев?

Все началось с того, как в июле 2016 года в Актобе странные люди устроили стрельбу, но их почему-то назвали террористами, а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать закон о борьбе с экстремизмом.

В приказе Назарбаева, в частности, было указание по организацию миграционного контроля: «Правительству необходимо ускорить работу по созданию интегрированной системы миграционного контроля, основанной на внедрении современных технологий».

Однако подчиненные Назарбаева, не вникнув в суть того, что от них хотят, упор сделали на контроль.

В итоге появился вступивший с 1 января 2017 года в силу Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», но в котором не нашлось места ни «интеграционной системе», ни «современным технологиям», зато главной фигурой стали участковые и работники ЦОНов (Центр обслуживания населения), призванные обеспечить банальное отслеживание передвижения граждан.

В целом новый закон усугубил имевшийся старый, в части контроля за передвижением казахстанцев.

Гость – это только на месяц

Вместо прежних трех месяцев, в течение которых человек должен был зарегистрироваться, был определен срок всего в 10 дней. Гости могут оставаться в вашем доме без регистрации не более чем один месяц.

При нарушении этих требований – отсутствии регистрации при пребывании от 10 дней до одного месяца – предполагается предупреждение, а более месяца – штраф.

А собственников жилья, позволяющих проживать без этой регистрации, будут привлекать к административной ответственности.

Если учесть, что очень многие в Казахстане проживают не там, где зарегистрированы, означает, что с проблемой регистрации столкнется практически половина жителей Казахстана. Очереди и столпотворение в ЦОНах в первые недели января это продемонстрировали.

Власти это преподнесли как необходимую меру в части обеспечения безопасности граждан от преступников и террористов, которых, по их версии, регистрация призвана выявить и чуть ли не заставить сдаться. Ну, и вообще, мол, должны же они знать, где проживают казахстанцы, чтобы контролировать миграционные процессы.

«Виза» в своей стране

По сути же, всем казахстанцам, не имеющим жилья, предложили получать «визы» для проживания в собственной стране. Приехал в другой город – получай «визу». Переехал в другой район – опять за «визой». Снял комнату в другом доме – беги отмечаться. И так, вся жизнь с отметкой.

Естественно, поднялась волна возмущения. Сегодня это легко отслеживается по социальным сетям. Фейсбук вот уже неделю буквально бурлил от негодования. Такого мощного негатива власть еще не получала никогда. Это и понятно: замахнулись сразу на два святых права – право перемещения по стране и право на невмешательство государства в личную жизнь.

С первым понятно: людей возмутила принудительная регистрация и жесткий контроль над их перемещением. Вторым моментом стала процедура осуществления контроля над соблюдением регистрации, предполагающая регулярные рейды полицейских.

Задачей поквартирного обхода миграционной полиции является выявление лиц, не имеющих регистрации по данному адресу. Понятно, что сделать это можно только зайдя в квартиру, то есть, по сути, проведя визуальный обыск. В случае обнаружения человека, проживающего без регистрации, тут же выписывается штраф. И жильцу, и хозяину! На месте, без лишних слов и каких-либо доказательств.

Попил чай – штраф!

Как будет выглядеть эта процедура, наглядно продемонстрировал один нетерпеливый полицейский, который за день до начала обхода оштрафовал зашедшего попить чаю гостя за «проживание без временной регистрации». Правда, потом руководство МВД извинилось за ретивого сотрудника, но всем уже стало понятно: штрафовать будут безбожно, невзирая на здравый смысл и логику.

По мере того, как вал протеста в обществе нарастал, власти начали понимать, что они перегнули палку, и чтобы снять накал напряжения, принялись искать пути отступления.

Вначале замминистра МВД сделал заявление, что их неправильно поняли и закон не будет распространяться на родственников и гостей. Мол, гостям и родственникам вовсе не нужно регистрироваться.

Затем сам премьер-министр, оценивая ситуацию с законом, признался, что «мы еще раз на те же грабли наступили». Дескать, не смогли правильно объяснить обществу важность и нужность закона, а потому получили такое отторжение.

Однако вряд ли дело только в плохом PR. Все гораздо сложнее и глубже.

Террористы в ЦОН не ходят

Нужно быть очень наивными людьми, думая, что временной регистрацией можно решить вопросы антитеррористической безопасности.

Террористы в ЦОНы никогда не ходили и ходить не собираются – им регистрация не нужна по определению. Преступники ее тоже не жалуют: им лучше не «светиться» в полицейской статистике.

Точно так же мало пригодна статистика, собранная ЦОНами, и для различных городских нужд. Практика показывает, что этим должны заниматься профессионалы, целенаправленно работающие по своему профилю.

На мой взгляд, в основе этой регистрации лежит стремление обеспечить как можно более полный контроль над перемещением граждан.

Это контроль над гражданами

Властям нужно, чтобы каждый жил по своему четко фиксированному адресу, где они каждого могли бы найти в нужный им момент. Это суть данной административной инициативы. Но это суть полицейского государства.

Но у этого процесса есть оборотная сторона. В правительстве не просчитали, насколько это может осложнить жизнь простых людей и, соответственно, вызвать негативную реакцию в обществе. А это действительно серьезно повлияло на обострение социальной ситуации в стране.

Тысячи людей, опасаясь штрафов, кинулись в ЦОНы за временной регистрацией. А это огромные очереди, нервы, потерянное время и главное – понимание, что теперь это станет нормой: любое изменение места проживания влечет новое прохождение данной процедуры.

Возмущение, переходящее в гнев, – это самое распространенное состояние людей, которых вынудили участвовать в этом шоу под названием «регистрация по-казахстански».

Плюс к этому многие арендодатели, не желая связываться с полицией и рисками получить неприятности, стали отказывать в аренде. В результате сотни людей оказались выброшенными на улицу, у тысяч возникли проблемы снять жилье.

Согласитесь, вряд ли эти люди сегодня хорошо относятся к власти и предрасположены к законопослушности.

На очереди – рейды или… разум победит?

И это еще не все, с 1 февраля начнутся рейды полицейских, в ходе которых людей станут отлавливать и штрафовать, а возможно, и выбивать взятки. Причем чаще несправедливо и незаконно.

В этом плане закон однозначно работает на дестабилизацию ситуации в стране.

Во что это может вылиться? Трудно сказать. Все ждут возвращения президента Назарбаева из отпуска, который он предусмотрительно взял, видимо, по случаю принятия данного закона.

Думаю, что президент, следуя своей давней традиции, отслеживает развитие этих событий со стороны, чтобы в нужный момент вернуться и принять окончательное решение.

Либо довести все до победного конца и представить это как свою очередную победу. Либо, поняв, что зашли слишком далеко, отыграть назад, взвалив всю ответственность на своих подчиненных.

Так что ждем появления главного фигуранта этого процесса и подведения итогов вместе с «раздачей слонов».

Сергей Дуванов — журналист, публицист и колумнист Ц-1 в Алматы