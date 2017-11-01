Сергей Дуванов / Соцсети – причина успеха политического популизма

Мы являемся свидетелем интересного феномена: в традиционно демократических странах к власти приходят люди далеко не самых либеральных взглядов, но поймавшие волну общественного настроения.

Популисты различных сортов в демократических странах Запада ломают привычные нормы политической жизни.

И это не потому, что люди поглупели и стали падки на дешевые лозунги и обещания. На мой взгляд, причина в другом.

Дело в том, что благодаря социальным сетям люди, традиционно далекие от понимания большой политики, получили ресурс в форме социальных сетей, позволяющий им участвовать в общественном дискурсе и через это влиять на политику своих стран.

Проще говоря, политически косное и недалекое «молчаливое большинство» получило возможность заявить о себе и в силу демократического характера этих стран вынуждено было учитываться на выборах.

В каждом обществе есть люди, неспособные на активное и заинтересованное восприятие политических коллизий в стране.

Это тот самый сегмент обывателей, которые не читают политических газет, не участвуют в различных общественных акциях и зачастую игнорируют выборы.

Те же из них, кто и ходил на выборы, как правило, голосовали в режиме «как все». Их политическое кредо объясняется тремя словами: «телевизор» – «тахта» – «тапочки».

Это то самое «болото», размер которого в различных странах колеблется от 40 до 60 процентов.

В доинтернетную эпоху мнение этих людей, как правило, вообще не присутствовало ни в общественном дискурсе, ни при голосовании.

По сути, они были выключены из политической жизни.

Результаты на выборах, как правило, зависели от тех, кто интересовался общественной и политической жизнью страны, кто был более политически грамотным и умел отличать популизм от реальной политики. Это те, кого принято называть гражданским обществом.

Сегодня с появлением соцсетей люди из «болота» получили возможность, не слезая с тахты, принимать участие в формировании общественного мнения.

Они в силу своей многочисленности получили возможность артикулировать социально-политические запросы в большой политике.

Учитывая инстинкты «болота», этим стали пользоваться популисты различных мастей.

Наиболее яркий пример – президент США Дональд Трамп, сумевший абсолютно на голом популизме победить на выборах в 2016 году.

Из этой же серии – еще более демократически невменяемые венгерский премьер-министр Виктор Орбан и чешский президент Милош Земан.

К счастью, указанный популистский тренд не смог себя проявить во Франции и Германии, хотя и там можно было увидеть его рост и активизацию: в немецком бундестаге впервые после уничтожения фашизма заседают националисты из «Демократического выбора для Германии» (AFD).

Думаю, что нам еще предстоит увидеть, как влияние «болота» на большую политику приведет во власть людей, далеких от традиционных либерально-демократических стандартов.

Другая тема – это то, как автократические режимы используют социальные сети в своих корыстных интересах.

Здесь отличилась Москва, которая демонстрирует умение применять достижения либерально-демократической цивилизации себе на пользу.

Примером тому может служить созданный Кремлем «институт троллей», которые в буквальном смысле терроризируют русскоязычный сегмент Интернета, плюс к этому осуществляют атаки на пользователей и в других странах.

Как активный пользователь Фейсбука могу засвидетельствовать, что в казахстанском сегменте ФБ этого «добра» – выше крыши.

Так что даже у такого очевидного достижения цивилизации, как социальные сети, этакого универсального коммуникационного инструмента либерально-демократической глобализации, есть свои проблемы.

Это еще раз подтверждает правило, что у всякого большого плюса есть свои маленькие минусы.

Сергей Дуванов – публицист и колумнист Ц-1 в Алматы